Prasówka Kraków 17.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Kraków 17.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zapach piernika, choinki i prezenty. Na Kiermashu już święta! Prezenty na ostatnią chwilę? Tu znajdzie się podarek dla każdego, a dodatkowo, atmosfera świąt gwarantowana! Kiermash, czyli małopolskie targi mody niezależnej i designu przez cały weekend w Hali 100-lecia KS Cracovia (Al. Focha 40). Wstęp wolny.

📢 Złota Rękawica Wisły. Bartłomiej Środa z głównym trofeum W Krakowie rywalizowano w bokserskim turnieju „O Złotą Rękawicę Wisły”. Główne trofeum, czyli rzeczona złota rękawica przypadła w udziale Bartłomiejowi Środzie z Libiąskiej Akademii Bokserskiej. 📢 Kilkaset darmowych choinek na Małym Rynku w Krakowie. Do tego masa przysmaków! Bożonarodzeniowy konwój radia RMF FM 16 grudnia dotarł do Krakowa. Na mieszkańców w ramach akcji "Choinki pod choinkę od RMF FM i Małopolski" czeka kilkaset darmowych drzewek i małopolskie przysmaki, jak również spotkanie z Dominikiem Dudkiem, zespołem Feel i Lanberry.

Prasówka 17.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Opony i worki ze śmieciami w Dolinie Prądnika. To użytek ekologiczny czy wysypisko? Opony, worki ze śmieciami, tekturowe pudełko, szczotka, plastikowy kosz. To wszystko można znaleźć na cennym przyrodniczo terenie użytku ekologicznego Dolina Prądnika w Krakowie.

📢 Nowoczesny budynek, a obok park. Odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Płaszów Nowoczesny budynek z salą widowiskową i salami edukacyjnymi został otwarty przy ulicy Gumniska w Krakowie. To nowa filia Centrum Kultury Podgórza. W weekend na mieszkańców czeka tam sporo atrakcji.

📢 "Hej kolęda, kolęda". Barwny korowód kolędniczy przemaszerował na Rynek Główny w Krakowie Barwny korowód kolędniczy przemaszerował spod Barbakanu na Rynek Główny. To jedno z wydarzeń, które zostało zaplanowane w ramach trwającego do 1 stycznia 2024 roku Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krakowie. 📢 "Weekend cudów" w Szlachetnej Paczce. Prezenty i nadzieja trafią dziś do tysięcy rodzin 16 i 17 grudnia to w Szlachetnej Paczce "Weekend cudów" - to właśnie wówczas magazyny zapełniają się paczkami wypełnionymi prezentami dla potrzebujących. Wówczas wolontariusze od rana do wieczora dostarczają paczki do rodzin. Od rana w magazynie przy ul. Katowickiej w Krakowie jest jak w ulu. Gorący i pełen emocji "Weekend cudów" trwa.

📢 Rozpoczęła się budowa wielkich hal Panattoni Park Kraków w Niepołomicach Panattoni, deweloper nieruchomości przemysłowych, rozwija portfolio lokalizacji w regionie Krakowa. W Niepołomicach deweloper ruszył z budową Panattoni Park Kraków East IV, którego realizacja zostanie ukończona w maju 2024 r. Całą powierzchnię – ponad 18 000 m kw. – zajmie OMEGA Pilzno. 📢 Po co nam straż miejska w Krakowie? Czym się zajmuje? W tym roku wykryła już 119 tysięcy wykroczeń! Od stycznia do końca października 2023 roku krakowscy strażnicy miejscy wykryli ponad 119 tys. wykroczeń. Większości z nich - bo aż 71 tys. - dopuścili się kierowcy. W co czwartym przypadku straż miejska zakładała blokadę na koła. Czym zajmuje się poza tym? W ostatnim czasie musiała interweniować m.in. w sprawie miłosnych uniesień pary kochanków, którzy postanowili udowodnić, co do siebie czują, wykonując wyrafinowane akrobacje na schodach w jednym z bloków. Ale są też poważniejsze zajścia. Niedawno strażnicy podjęli interwencję wobec dwóch agresorów, którzy zaatakowali starszego mężczyznę. Pomogli też wyziębionemu 88-latkowi, który wyszedł do sklepu, a później nie wiedział, jak wrócić do domu.

📢 Dwie firmy użyczające aut w Krakowie, Freenow i Traficar dogadały się. Integruje usługę carsharingu Użytkownicy Freenow w 10 polskich miastach, w tym w Krakowie, mogą już korzystać z usługi carsharingu dzięki integracji z aplikacją Traficar. Freenow jako pierwsza platforma mobilności w Polsce dokonuje pełnej integracji carsharingu, a Traficar jako pierwszy operator carsharingu w Polsce integruje się z międzynarodowym operatorem. Promocyjne kody dla użytkowników z tej okazji. 📢 Wypadek na autostradzie A4. Są ranni Wypadek na autostradzie A4 w rejonie Krakowa, kierunek Rzeszów - doszło do zdarzenia drogowego, są osoby poszkodowane służby pracują na miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu. 📢 Nowy hotel Orbisu powstaje w centrum Krakowa. Zobaczcie zdjęcia z budowy i planowane wnętrza Przy ulicy Worcella, niedaleko Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej powstaje nowy hotel. Budowa już trwa, konstrukcja wyszła z ziemi, a inwestor prezentuje wizualizacje wnętrz. To będzie nowy obiekt spółki Orbis należącej do Grupy AccorInvest. Będzie to siódmy hotel Grupy AccorInvest/Orbis w stolicy Małopolski, pod marką z portfolio Accoru w segmencie lifestyle. Otwarcie hotelu zaplanowane jest w drugim kwartale 2025 roku. W Krakowie w ostatnim czasie powstało lub wróciło do życia sporo hoteli. Powstało też dużo prywatnych akademików.

📢 Wielbłąd w żywej szopce w podkrakowskiej wiosce. W zagrodach jest cały zwierzyniec: alpaki, muflony, owce, kozy, osioł, kucyk, kury i gęsi Wielbłąd o imieniu Bajarma przybył do Jerzmanowic i dostojnie pozuje. Zdobi żywą szopkę, która powstała tutaj już piąty raz. Ten dwugarbny zwierzak z góry patrzy na podziwiających go mieszkańców gminy i gości z całego województwa. Króluje w jerzmanowickim Betlejem. Chociaż zwierzęta z sąsiednich zagród są równie atrakcyjne. Przyjechały młode muflony, urocze alpaki, nieco wystraszone owieczki, osioł, który zbratał się z kozą, kucyk, stado gęsi, kur, kaczek i gołębi.

📢 Wieczór Wiedeński w Krakowie ze studencką prezentacją muzyki, poezji oraz pokazem mody i umundurowaniem żołnierzy z I wojny Muzyka, poezja, moda międzywojenna i prezentacja umundurowania żołnierzy z czasów I wojny światowej - to część atrakcji Wieczoru Wiedeńskiego w Krakowie. Odbył się on w piątek, 15 grudnia 2023 roku w Magistracie Podgórskim. Pretekstem do organizowania tego wydarzenia było wydanie książki "Pozdrowienie z Jaśkowic", przypominającej XIX-wieczne uzdrowisko, które było w Jaśkowicach pod Krakowem.

📢 Wypadek wozu strażackiego pod Krakowem. Druhowie jechali na pomoc do innego wypadku W piętek, 15 grudnia późnym wieczorem doszło do wypadku wozu strażackiego w Przegini Duchownej w gminie Czernichów. Druhowie zostali wezwani do akcji, na pomoc przy innym wypadku 2 kilometry dalej - w sąsiedniej miejscowości Kamień, gdzie dachował pojazd osobowy. Na drodze występowały duże utrudnienia w ruchu. 📢 Krakow. Aleja 29 Listopada dopieszczana czeka na otwarcie przed świętami, ale problem w innym miejscu Przebudowa al. 29 Listopada w Krakowie na ostatniej prostej. Drogowcy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia będą chcieli oddać do dyspozycji kierowców nowe jezdnie, aby udrożnić ruch na północy Krakowa. Nie oznacza to jednak końca robót – nadal będą prowadzone prace przy chodnikach, ścieżkach rowerowych i terenach zielonych. Niestety przedłuża się remont w innym rejonie tej ważnej arterii, przy skrzyżowaniu ze Żmujdzką.

📢 Spotkanie świąteczne dla najbardziej potrzebujących. Dla wielu z zaproszonych gości była to jedyna szansa na tak radosne świętowanie Mimo, że do świąt zostało jeszcze kilka dni, to ich wyjątkowa aura już się niesie po Krakowie. W piątek, 15 grudnia w Nowohuckim Centrum Kultury zostało zorganizowane wyjątkowe spotkanie wigilijno-świąteczne. Fundacja OnLife zaprosiła blisko 200 osób najbardziej potrzebujących i samotnych, by wspólnie mogły zasiąść do stołu, skosztować świąteczne potrawy, a także wspólnie pokolędować z zespołem góralskim Hamernik. Dla wielu z tych osób była to jedyna okazja, by w takie domowej atmosferze przeżyć zbliżające się święta.

📢 Ostatni poczęstunek w ramach akcji "Przedświąteczny karp dla Krakowa". Mieszkańcy miasta będą musieli czekać rok na kolejką edycję akcji Tysiące wydanych porcji, tony przygotowanego jedzenia - tak można podsumować sześć tegorocznych spotkań w ramach akcji "Przedświąteczny karp dla Krakowa". Mieszkańcy stolicy Małopolski uwielbiają to cykliczne wydarzenie, które było organizowane w Krakowie już po raz czwarty. Gospodarstwo rybackie Dolina Będkowska wraz z innymi sponsorami znów nie zawiedli i poczęstowali Krakowian świąteczną rybą, kapustą z grochem i nowością w tym roku, czyli zupą grzybową. Ostatnie spotkanie w ramach akcji odbyło się w piątek, 15 grudnia w Nowohuckim Centrum Kultury.

