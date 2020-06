Prasówka Kraków 16.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Ludzie kultury i dziennikarze zareagowali na słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który przed kilkoma dniami powiedział: "Próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie. A to jest po prostu ideologia." Zobacz galerię i sprawdź, jak zareagowali na słowa prezydenta Mariusz Szczygieł, Szczepan Twardoch, Maja Ostaszewska, Anja Rubik, Hanna Lis i wielu innych.

Sobotnia nawałnica jaka wieczorem przeszła nad niewielką częścią miasta nie tylko poczyniła szkody na bulwarze Wołyńskim, gdzie wiatr zniszczył balon widokowy. Chwile grozy przeżyli też mieszkańcy osiedla Podwawelskiego, gdzie wichura wyrywała drzewa. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie były skutki nawałnicy.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego z powodu epidemii koronawirusa został zamknięty, ale od końca maja znów można go odwiedzać. A jak wyglądał kiedyś? Zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Egzamin 8-klasisty 2020. Ósmoklasiści we wtorek o godz. 9 rano przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Z lektur na egzaminie - w części testowej - pojawiło się "Quo Vadis". W kolejne dwa dni czekają ich natomiast egzaminy z: matematyki oraz wybranego przez nich języka obcego.

Ponad 30 mieszkańców Małopolski jest poszukiwanych przez policję, gdyż dopuścili się kradzieży. Niektórzy przy okazji stosowali przemoc lub groźby karalne. Mimo popełnionych przestępstw nadal są wśród nas. Przedstawiamy ich listę. Rozpoznajesz któregoś z nich? Daj znać policji.

Kraków przygotowuje się do budowy nowej linii tramwajowej, która ma być poprowadzona od pętli w Małym Płaszowie, wzdłuż osiedla Rybitwy, do węzła drogowego Kraków Przewóz. Tam też ma powstać terminal autobusowy i parking park&ride. W ramach inwestycji planowana jest również przedłużenie ul. Domagały - od skrzyżowania z ulicą Nad Drwiną do skrzyżowania ulic Śliwiaka i Bartników. Władze miasta ogłosiły właśnie przetarg na wykonanie wielowariantowej koncepcji dla takich rozwiązań. Autorzy opracowania mają też przeanalizować możliwość budowy linii tramwajowej od ul. Śliwiaka do osiedla Złocień.