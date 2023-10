Prasówka Kraków 16.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.10, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy po meczu Polska - Mołdawia. "W Europie już nie ma słabych drużyn"”?

Prasówka Kraków 16.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Mołdawia. "W Europie już nie ma słabych drużyn" Polscy piłkarze znów nie wygrali z Mołdawią, tym razem remisując w niedzielę na PGE Narodowym 1:1. Co za wstyd! Nic dziwnego, że internauci mają używanie, a w sieci pojawiła się rekordowa liczba memów. Wiele z nich dotyczy Michała Probierza, bo co tu dużo mówić - od nowego selekcjonera oczekiwano totalnej odmiany, tymczasem Biało-Czerwoni zaczęli mecz ospale i choć po przerwie zerwali się do boju, to zdołali strzelić tylko jednego gola. - Masakra z tą Mołdawią - mówi zrozpaczony kapitan Piotr Zieliński.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Reakcja w sztabie wyborczym Konfederacji w Krakowie po ogłoszeniu sondażowych wyników Smutne miny i konsternacja w krakowskim sztabie Konfederacji. Według pierwszych sondażowych wyników wyborów parlamentarnych na polityków kandydujących z listy KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, swój głos oddało 6,2 proc. Polaków. Ugrupowanie liczyło na dużo lepszy wynik, nawet dwa razy lepszy. Zobacz zdjęcia z tego emocjonującego wieczoru.

📢 Wybory 2023. Wyniki sondażowe w województwie małopolskim. Która partia wygrała wybory parlamentarne w Małopolsce? Podajemy sondażowe wyniki wyborów do parlamentu w województwie małopolskim. Według wstępnych danych wybory parlamentarne 2023 w Małopolsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość (41,0%), przed Koalicją Obywatelska (25.3%). Frekwencja w województwie Malopolskim wyniosła 74,3%.

Prasówka 16.10 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Radosne nastroje w sztabie wyborczym krakowskiej Koalicji Obywatelskiej. Liczą na nowy rząd Sondażowe wyniki wyborów w krakowskim sztabie Koalicji Obywatelskiej przyjęto brawami i z dużą nadzieją na to, że opozycja utworzy nowy rząd.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Wyniki EXIT POLL. Kto wygrał wybory do Sejmu i Senatu? Podajemy państwu pierwsze ogólnopolskie wyniki sondażowe EXIT POLL, a także wyniki sondażowe dla województwa małopolskiego. Według sondaży EXIT POLL wyniki kształtują się tak: PiS - 36,8%, KO - 31,6%, Trzecia Droga -13,0 %, Lewica - 8,6%, Konfederacja - 6,2%, Bezpartyjni - 2,5%. W naszym regionie wybierzemy 41 posłów i 8 senatorów. Według sondaży EXIT POLL poparcie w Małopolsce kształtuje się następująco: PiS - 41,0%, KO - 25.3%, Trzecia Droga - 14.3%, Lewica - 7.8%, Konfederacja - 7.5%, Polska Jest Jedna - 2.1%, Bezpartyjni Samorządowcy - 2.0%. Frekwencja w referendum wyniosła 40 proc., co powoduje, że wynik referendum nie jest wiążący - wynika z sondażu Ipsos.

📢 W Krakowie w niektórych komisjach wyborczych zabrakło kart do głosowania, w jednej zabrakło urny. Głosowanie było przedłużone do... 23.20 O godz. 23.20 z lokalu wyborczego w VII LO przy ul. Skarbińskiego w Krakowie wyszli ostatni głosujący, a w pokoju obwodowej komisji wyborczej nr 124 rozległy się brawa. To właśnie do tego punktu od popołudnia ustawiały się długie kolejki chętnych do głosowania. 📢 Wielka mobilizacja wyborcza w Małopolsce. We wszystkich powiatach frekwencja jest wyższa niż przed czterema laty Nie ma takiego powiatu w Małopolsce, w którym frekwencja byłaby niższa niż przed czterema laty. Od rana przed lokalami wyborczymi ustawiają się długie kolejki. Największą mobilizację widać w powiecie nowosądeckim, gdzie frekwencja w południe wyniosła nieco ponad 28 proc. Druga lokata przypadła powiatowi limanowskiemu, gdzie głos oddało ponad 26,34 proc. uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych. Trzecie miejsce w południe zajmował Tarnów, gdzie frekwencja wynosiła blisko 26 proc.

📢 Wypadki na autostradzie A4. Lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe Autostrada A4, kierunek Tarnów-Kraków, miejscowość Stanisławice - zderzenie pięciu samochodów osobowych. Dwie osoby zostały ranne. Na miejscu pracują wszystkie służby. Na miejscu ląduje również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Występują utrudnienia w ruchu. Droga na Kraków całkowicie zablokowana. Brak informacji na temat przyczyn wypadku. 📢 Wielkie kolejki do lokali wyborczych w Krakowie. Wybory 2023 będą mieć rekordową frekwencję? Do niektórych lokali wyborczych w Krakowie ustawiają się długie kolejki. W skali całej Małopolski do godz. 12 frekwencja wynosiła ponad 24 proc. Dla porównania cztery lata temu było to nieco ponad 18 proc. Tymczasem policja zaktualizowała dane, dotyczące przestępstw, do których doszło w komisjach wyborczych w regionie. W powiecie gorlickim 74-latek podarł karty do głosowania, a następnie... wrzucił je do urny.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Mieszkańcy krakowskiego Manhattanu w Czyżynach z rekordową frekwencją do godz. 12 Średnia frekwencja w krakowskich komisjach wyborczych do godz. 12 wynosiła w okolicy 25 proc. Jest jednak wyjątek, który przebił średnie wyniki trzykrotnie. Okazuje się, że mieszkańcy os. Avia, którzy głosowali w szkole podstawowej nr 155 na os. 2 Pułku Lotniczego w większości postanowili zagłosować przed południem. Frekwencja wyniosła tam aż 75,56 proc. Na 1436 osób uprawnionych do głosowania wydano już 1085 kart. 📢 Wybory 2023. Wysoka frekwencja w Krakowie. Do południa zagłosowała już duża część mieszkańców Frekwencja w głosowaniu do godziny 12 w Krakowie wyniosła 23,60 proc., znacznie więcej niż w południe podczas wyborów cztery lata temu. To potwierdza duże zainteresowanie tegorocznymi wyborami parlamentarnymi. W niedzielę, 15 października, odbywa się także referendum, w którym można odpowiedzieć na cztery kluczowe dla kraju pytania.

📢 Znani krakowianie już zagłosowali. Zobacz zdjęcia VIP-ów w komisjach wyborczych Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką głosowali w szkole przy ul. Porzeczkowej w Krakowie. Z kolei prezydent Krakowa Jacek Majchrowski tradycyjnie oddał swój głos w komisji wyborczej w szkole przy ul. Fredry w Krakowie. Głosowanie ma już za sobą również kard. Stanisław Dziwisz. Zobaczcie, jak głosowali znani krakowianie. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone. 📢 Polana Piknikowa na Sikorniku w Krakowie. Znaliście to miejsce? Polana piknikowa na Sikorniku znajdująca się w Paśmie Sowińca to teren rozciągający się od Salwatora do Przełęczy Przegorzalskiej, miedzy Królowej Jadwigi, a Księcia Józefa. Znakomite miejsce na spacer i poczęstunek na trasie, a że październik mamy na razie słoneczny, to polecamy naszym Czytelnikom. Można wędrówkę połączyć z pobytem w Lesie Wolskim.

📢 Turystyczny hit Muszyny już nie za darmo. Za wstęp na częściowo zrekonstruowany zamek trzeba zapłacić. Znamy cennik Od niedzieli, 15 października, wejście na częściowo zrekonstruowany średniowieczny zamek w Muszynie jest płatne. Ta niedawno udostępniona mieszkańcom i turystom atrakcja okazała się strzałem w dziesiątkę. Odwiedzają ją tysiące osób. Czy biletowany wstęp coś zmieni? Zobaczcie, ile trzeba zapłacić za wstęp na zamek w Muszynie. 📢 Kraków. Powstaje nowa droga i teren pod park przy nowej estakadzie kolejowej, wzdłuż ulicy Blich Z lotu ptaka dobrze już widać nowy zarys ul. Blich. Krawężniki układane są zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pod estakadą kolejową. Niedługo powstanie tu nowe miejsce do odpoczynku i rekreacji. Mieszkańcy długo czekali, aż rozkopana ulica zacznie się zmieniać. Ma tu powstać park kolejowy.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Wielu mieszkańców Krakowa oddało już swoje głosy. Długie kolejki w niektórych komisjach Pierwsze, wypełnione karty do głosowania trafiły do urn zaraz po otwarciu komisji wyborczych o godz. 7. - Poranna frekwencja jest porównywalna do tej z ostatnich wyborów. Niewątpliwie w decyzji o pójściu na głosowanie pomaga dziś piękna pogoda - zauważa Bartosz Kulawiak, przewodniczący Komisji Wyborczej nr 362 na Wzgórzach Krzesłąwickich. W Krakowie liczba uprawnionych do głosowania wynosi ponad 601 tysięcy osób. Zagłosować może jednak znacznie więcej osób, m.in. ze względu na pobrane zaświadczenie o prawie do głosowania. W stolicy Małopolski są 454 komisje wyborcze, w tym 43 w szpitalach, DPS-ach i zakładach karnych. W skład komisji powołano ponad 4 tysiące osób. 📢 Kraków. Kot wypadł z II piętra a następnie utknął obok rynny. Akcja KTOZ i... przechodniów Do biura Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zadzwoniła zaaferowana kobietaa, która była świadkiem jak na jednej z krakowskich ulic, kot wypadł z drugiego piętra i próbując wspiąć się z powrotem do mieszkania po rynnie, za rynną tą utknął na dobre.

📢 Dwa poważne wypadki w Krakowie. Estakada Kaczmarskiego i Lublańska Warunki do jazdy dla kierowców w Krakowie pogorszyły się wieczorem. W padającym deszczu doszło do kilku wypadków. W tym jednego na Lublańskiej i drugiego na Nowohuckiej.