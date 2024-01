Prasówka Kraków 15.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibice Cracovii na meczu z Unią Oświęcim. Zdjęcia”?

Prasówka Kraków 15.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibice Cracovii na meczu z Unią Oświęcim. Zdjęcia Rekordową frekwencję w tym sezonie miał mecz Comarch Cracovii. Kibiców na trybuny ściągnęła akcja Teddy Bear Toss. Przybyło 2500 fanów, którzy przeżywali nie lada emocje. Prowadzenie w tym meczu przechodziło z rąk do rąk, w końcu o wyniku rozstrzygnęła dogrywka. Decydujący gol padł na 14 sekund przed jej końcem.

📢 Najlepsze bary mleczne w Krakowie. TOP 10 barów na podstawie rankingu Google W Krakowie nie brakuje miejsc, w których miłośnicy klasycznych smaków i przytulnej atmosfery mogą skosztować domowych posiłków. Przedstawiamy TOP 10 barów mlecznych według rankingu Google, których ocena nie schodzi poniżej 4.6. To dzięki nim zabiegani mieszkańcy i turyści mogą choć na chwilę cofnąć się do czasów, gdy bar mleczny był miejscem spotkań, rozmów i delektowania się prostym, a jednocześnie niezwykle smacznym jedzeniem, przypominającym smaki dzieciństwa.

📢 Kraków. IMGW ostrzega przed oblodzeniem dróg i chodników. Uważajcie! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem. Na drogach i chodnikach w naszym regionie może zrobić się ślisko i niebezpiecznie. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku, 15 stycznia, do godz. 9.00.

Prasówka 15.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Teddy Bear Toss czyli setki pluszaków na lodowisku Cracovii. Zdjęcia Już po raz dziesiąty Comarch Cracovia zorganizowała akcję Teddy Bear Toss czyli rzucanie misiami po golu dla hokeistów "Pasów". Tym razem akcja przypadła na mecz z Re-Plast Unia Oświęcim. Trzeba było czekać na pierwszą bramkę “Pasów”. Wtedy pluszaki mogły polecieć na lód. Stało się to w 23 min i nie był to pierwszy gol spotkania, tylko wyrównujący. Po strzale Brynkusa lodowisko zasłane zostało pluszakami, wśród których dominowały misie. Misie trafią do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i do domów dziecka.

📢 Studniówka 2024. Niezwykły bal maturalny Zespołu Szkół Łączności w Krakowie Tradycyjnym polonezem maturzyści z krakowskiego Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku rozpoczęli swój przedmaturalny bal. Następnie przyszedł czas na fotki na studniówkowej ściance 📢 Kraków. Jabłuszka i sanki poszły w ruch. Tak bawią się starsi i młodsi krakowianie na górce w Parku Jordana W Krakowie zima i mróz nie odpuszczają. Co chwilę sypie śnieg. I choć kierowcom i rowerzystom być może nie jest to na rękę to dzieciom już tak. Potwierdzają to nasze zdjęcia m.in. z Parku Jordana, gdzie w weekend tłumy rodzin spędzają czas bawiąc się na górkach saneczkowych. Nasz fotoreporter uchwycił grupę dzieci i dorosłych w Parku Jordana.

📢 Remonty i korki w Krakowie. To już pół roku prac i utrudnień przy budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic To teraz najważniejsza inwestycja w samym Krakowie. Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Mija pół roku budowy i utrudnień. Oczywiście w mieście toczy się też przebudowa Kościuszki i Zwierzynieckiej oraz Kocmyrzowskiej połączona z budową trasy S7. Do tego trwają prac na Północnej Obwodnicy Krakowa. Tam w przyszłym tygodniu dojdzie do przebicia tunelu. W Krakowie w przyszłym tygodniu pojawią się też nowe utrudnienia.

📢 W Krakowie to już plaga. Tym razem kierowca Mercedesa zablokował przejazd tramwajowy Źle zaparkowane samochody w Krakowie, które tamują przejazd tramwajom zdają się być pewnego rodzaju plagą. Zatrzymanie na Karmelickiej w kierunku Bronowic około godziny 15 w sobotę (13 stycznia)? Także tu powodem okazał się być źle zaparkowany pojazd, który uniemożliwił swobodny przejazd tramwajom. Kierowca Mercedesa zostawił swój samochód zbyt blisko torów i tym samym zablokował całą ulicę.

