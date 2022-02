Prasówka Kraków 13.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

To miał być dla Wisły Kraków mecz z gatunku tych, które koniecznie trzeba wygrać. Jeśli jednak tak mają wykonaniu „Białej Gwiazdy” wyglądać spotkania o życie, to trzeba powiedzieć sobie wprost - Wisła zmierza do I ligi z prędkością pendolino. Krakowianie zagrali koszmarnie słabo. Przez 90 minut z okładem nawet nie zagrozili Stali poważnie. A tak w Krakowie zagrała po prostu na solidnym ligowym poziomie. Poukładany taktycznie zespół z Mielca wykorzystał jedną okazję na gola i wywiózł z ul. Reymonta komplet punktów.