Prasówka Kraków 13.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Prace na terenie inwestycji „Tramwaj do Mistrzejowic” są zaawansowane. Trwa wybieranie ziemi z przyszłego tunelu na Rondzie Polsadu i wylewanie stropu, a także budowa nowego kanału dla Sudołu Dominikańskiego. Niespodzianek nie brakuje na pętli Mistrzejowice, gdzie tylko w środę robotnicy na niewielkiej głębokości wykopali 7 niewybuchów. Od 24 czerwca pętla będzie wyłączona z użytkowania.

Ministerstwo Kultury poinformowało prezydenta Krakowa o skardze komitetu obywatelskiego "Bulwary to My" w sprawie budowy kładki pieszo-rowerowej Kazimierz - Ludwinów i związanego z tym zagrożenia skreślenia Krakowa z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na razie w związku z inwestycją od 17 czerwca planowane jest zamknięcie dla ruchu dolnej części bulwaru Inflanckiego (lewy brzeg od strony Kazimierza). Utrudnienia mają związek z rozpoczęciem prac związanych z budową przyczółka kładki po tej stronie Wisły. Ruch pieszo-rowerowy zostanie przekierowany na górny bulwar Inflancki poprzez istniejące pochylnie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Niemal od samego początku kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy strzegą jej także małopolscy policjanci. Obecnie na Podlasiu jest m.in. 47 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, którzy co pewien czas wymieniają się rotacyjnie.

W tym tygodniu drogowcy zajmują się wymianą nawierzchni na buspasie na al. Juliusza Słowackiego. Roboty są prowadzone pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką a siedzibą Radia Kraków, w kierunku al. Adama Mickiewicza. A to oznacza, że autobusy mogą utknąć w korkach.

Europoseł Dominik Tarczyński, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, okazuje się wielkim fanem mocnego grania! We wtorek bawił się - w pierwszym rzędzie! - na koncercie amerykańskiej grupy Tool w wypełnionej po brzegi Tauron Arenie Kraków. Nie był sam, a na dodatek - jak widać - chętnie pozował do zdjęć.

Skawina, ul. Krakowska - doszło do wypadku karetki pogotowia, zderzenia z samochodem osobowym, brak informacji o osobach poszkodowanych. Możliwe utrudnienia w ruchu drogowym.

Łącznica kolejowa na Zabłociu została otwarta w 2017 roku. Estakady między ulicami Kopernika i Miodową wraz z przystankiem Grzegórzki powstały w latach 2017-2023. Był więc czas na to, by zagospodarować tereny pod nimi. Wydano pieniądze na efektowne koncepcje, czarowano wizją nadziemnych Plant nad torami. Zamiast tego mamy pył, śmietniska i dzikie parkingi z autami znaczonymi odchodami przez krakowskie gołębie.

Trwają prace na budowach ponad 70 km nowych małopolskich dróg. "Największy zakres naszych działań wiąże się z głównym ciągiem komunikacyjnym województwa z północy na południe, trasami S7 i DK47 oraz modernizacją DK7. Budujemy też cztery istotne dla regionu obwodnice i rozbudowujemy DK94 w Olkuszu. Naprawiamy DK28 w Kasinie Wielkiej, gdzie rok temu uaktywniło się osuwisko. Łączny koszt tych wszystkich prac to 5,32 mld zł" - wyliczają w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I podają szczegóły.

Prezentacje talentów, śpiewy, tańce, występy teatralne, pokazy kulinarne i rękodzieło - to wszystko i wiele innych atrakcji było na XX Jubileuszowym Powiatowym Dniu Seniora w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach w gminie Zabierzów. To święto seniorów z całego powiatu krakowskiego, przybyło na niego 300 seniorów i około 100 innych gości. Przyjechali podopieczni domów pomocy społecznej, klubów seniora, rad seniorów i zespołów artystycznych ze wszystkich 17 podkrakowskich gmin.

Bardzo smutna wiadomość dotarła do nas we wtorek, 11 czerwca. W Krakowie w wieku 81 lat zmarł Orest Lenczyk. Legendarny trener zdobywał dwukrotnie mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków i raz ze Śląskiem Wrocław. Jego ostatnim pracodawcą w latach 2013 - 2014 było Zagłębie Lubin, które poprowadził w 30 meczach. Informację o śmierci podał jego były podopieczny z mistrzowskiego Śląska - Łukasz Gikiewicz.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór (10 czerwca) w miejscowości Gotkowice w powiecie krakowskim. Autobusem z wycieczki do Krakowa wracali uczniowie z Tarnowskich Gór. "67-letni kierowca autobusu zasłabł, co spowodowało, że pojazd zjechał na przeciwległy pas ruchu i staranował znaki drogowe. Sytuację opanowała nauczycielka, która przejęła kontrolę nad kierownicą i zatrzymała pojazd. Jej szybka reakcja zapobiegła poważniejszym konsekwencjom" - informuje portal tarnogorski.info.