Prasówka Kraków 13.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Kraków 13.02: top 3 artykuły z wczoraj

Prasówka Kraków 13.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Danzel & DJ Hazel w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Retro Party na zakończenie karnawału. Mamy zdjęcia z imprezy! Danzel & DJ Hazel wystąpili w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (10 lutego) klubowicze bawili się przy muzyce sprzed lat podczas cyklicznej imprezy Retro Party. Była to niesamowita podróż w czasie do największych hitów sprzed dekady. Na sali dance wystąpił Danzel, twórca takich hitów jak „Pump It Up” czy „Put Your Hands Up In The Air”. Na głównej scenie rządził natomiast DJ Hazel. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Lotniczy hangar w Czyżynach zamienił się w świat z obrazów Van Gogha! Od 10 lutego do 9 czerwca w Hangarze Czyżyny, przy Os. 2 Pułku Lotniczego 26A, będzie można zanurzyć się w świat obrazów Vincenta van Gogha – dosłownie, bo dzięki nowym technologiom widzowie na tej wystawie stają się częścią obrazów. To ekspozycja zarówno dla tych, którzy jeszcze w muzeum nie byli, jak i stałych bywalców, dla miłośników van Gogha i tych, którzy nie znają jego dzieł. Wciągnie i zafascynuje jednych i drugich. - W zabytkowym hangarze w Czyżynach połączyliśmy sztukę z nowymi technologiami – mówi Ewa Król, rzeczniczka prasowa wystawy.

📢 Kraków. Coś się zaczęło dziać przy nie-ruchomych schodach obok dworca MDA 31 stycznia oficjalnie rozpoczął się remont ruchomych schodów przy dworcu autobusowym w Krakowie. Oficjalnie, bo poza ogrodzeniem terenu niewiele się wydarzyło. Teraz jednak pojawili się pierwsi robotnicy na samych schodach. Coś się zaczyna, powolutku, bez pośpiechu, zapewne przygotowania do demontażu. Już zniknęły poręcze. Można zobaczyć w jak fatalnym stanie są schody.

Prasówka 13.02 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wnioskują o zwiększenie ochrony Zakrzówka i zakaz zmiany sposobu użytkowania Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa przygotowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Zakrzówek - enklawa wschodnia". Chodzi o tereny o powierzchni 1,58 ha, w rejonie ulic Wyłom i Twardowskiego.

📢 PKP Intecity pobije rekord luxtorpedy na trasie Kraków-Zakopane. Ma nowe pociągi i zmienia rozkład jazdy Wdrożenie do rozkładu jazdy PKP Intercity kolejnych zmodernizowanych wagonów ma zapewnić komfortową podróż, utrzymanie liczby połączeń oraz atrakcyjne czasy przejazdów. 10 marca wchodzi w życie korekta rocznego rozkładu jazdy 2023/2024. Dla mieszkańców Małopolski oraz turystów jeżdżących w Tatry ważne jest to, że kolejarze zapowiadają bicie rekordu na trasie do Zakopanego. 📢 Kraków. Jarmark odpustowy Emaus w tym roku przy Błoniach. Bo Salwator rozkopany W tym roku, ze względu na trwający remont ul. Kościuszki, wielkanocny odpust Emaus odbędzie się w zmienionej formule i lokalizacji. Krakowskie Forum Kultury, organizator wydarzenia, zaprasza 1 kwietnia na jarmark odpustowy Emaus przy Błoniach. Co roku stragany pojawiały się w pobliżu pętli na Salwatorze i mostu na Rudawie. Tym razem będzie inaczej.

📢 Kraków. Kłódki miłości znikają z kładki Bernatka. Nowe barierki będą odporne na zakochanych? Remont kładki Bernatka miał zacząć się w ubiegłym tygodniu, ale był problem z uruchomieniem palników do cięcia metalu. No to teraz, gdy zrobiło się naprawdę ciepło jak na luty, prace ruszyły. Siatki balustrad i miłosne kłódki zakochanych są demontowane. W ich miejscu pojawiają się nowe barierki. Kłódki zakochanych z kładki o. Bernatka zostaną przetopione na ławkę zakochanych. 📢 Kamil Stoch: Polscy kibice w USA przywitali nas bardzo ciepło. Dziękuję im za wsparcie i dobrą energię [ROZMOWA] Kamil Stoch nie może być zadowolony ze swoich występów w Lake Placid, ale trzykrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich jest wdzięczny kibicom za wsparcie. - Byłem przygotowany na ciepłe przyjęcie ze strony Polonii. Lubię jak podczas zawodów jest głośno. Cieszę się, że miałem okazję po raz pierwszy wystartować w zawodach w USA - podkreślił skoczek z Zębu, który za ocean poleciał ze swoją żoną Ewą-Bilan Stoch. Zdjęcia ze spotkania skoczków z polskimi kibicami za oceanem możecie obejrzeć w galerii.

📢 Wybory 2024. Kandydat na prezydenta Krakowa Andrzej Kulig przedstawił swój program. "Mieszkańcy powinni się czuć zaopiekowani" „Każdy mieszkaniec Krakowa powinien się czuć dobrze zaopiekowany i wysłuchany" - podkreśla wiceprezydent Krakowa prof. Andrzej Kulig, który w poniedziałek (12 lutego) podczas pierwszego briefingu jako kandydat na prezydenta Krakowa, po zarejestrowaniu KWW Andrzeja Kuliga „Ku przyszłości", przedstawił główne tezy swojego programu. - Kraków to nie jest projekt partyjny. Często spotykam się z mieszkańcami i pytają mnie o to z jakiej jestem partii. Muszę powiedzieć, że bardzo często otwierają się na rozmowy ze mną, gdy dowiadują się, że nie jestem z żadnej partii - wyjaśnia kandydat na prezydenta. 📢 Studniówka 2024. Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie świętowali w Starej Zajezdni Studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich była już ostatnią z imprez przyszłych maturzystów w Krakowie. Młodzi elektrycy bawili się w niedzielę, 11 lutego, w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Jak już podpowiada profil szkoły, na studniówce pojawiło się 126 uczniów i jedna uczennica. Oczywiście były też osoby towarzyszące i grono pedagogiczne. Łącznie na balu "elektryka" bawiło się przeszło 250 osób. Jak imprezowali uczestnicy tej studniówki? Uwiecznił to na zdjęciach nasz fotoreporter.

📢 Kraków. Ferie, remonty i cięcia w komunikacji. Postępuje budowa linii do Mistrzejowic Zaczęły się zimowe ferie dla Małopolski. Część krakowian zapewne wyjechała na wypoczynek poza miasto, ale dużo z nas zostało. Korki trochę mniejsze, ale ciągle dają się we znaki. Szczególnie jak pada i następuje spowolnienie w ruchu. Obecnie największymi placami drogowych budów jest Zwierzyniecka i Kościuszki, Młyńska i rondo Polsadu (budowa trasy tramwajowej do Mistrzejowic) i Kocmyrzowska. Do tego dochodzi sporo innych prac. W tym tygodniu ma się tez rozpocząć opóźniona naprawa kładki Bernatka oraz "ruchomych" schodów przy dworcu autobusowym. Przypominamy też o zmianach w komunikacji na ferie.

📢 Kraków. Pod estakadą na Blich błoto i smutno. Na Park Kolejowy długo poczekamy Teren pod estakadą kolejową wybudowaną wzdłuż ulicy Blich ma się zamienić w park Kolejowy. Budowa wielkiej konstrukcji i przystanku przy Hali Targowej skończyła się już dawno. A teraz od miesięcy niewiele już się zmienia. Jest asfaltowa "ścieżka", trochę rozkopanej ziemi, odbywały się prace związane z instalacjami. Coś się jednak dzieje i plany są. Przypomnijmy że zagospodarowany miał być też teren pod łącznicą kolejową w Podgórzu. Ale tam nic się nie dzieje. Oby estakady w sercu Krakowa nie podzieliły tego losu.

📢 Kraków. Rozpoczęła się budowa bloków przy rondzie Grzegórzeckim. Zasłonią "straszny dwór", ale jak zwiększą ruch i korki? Przy ulicy Grzegórzeckiej, bardzo blisko ronda Grzegórzeckiego w Krakowie, rozpoczęła się budowa bloku mieszkalnego, a w planach mogą być kolejne. To teren gdzie lata temu wyburzono stare kamienice i długo stał pusty. W jego głębi znajduje się natomiast zrujnowana potężna jeszcze jedna kamienica. Nowe budynki zapewne ją zasłonią, ale w przyszłości i ona stanie się celem inwestycji. Nowe bloki mieszkalne w tym rejonie miasta mogą wróżyć większe korki na rondzie i Grzegórzeckiej, ale czas pokaże. Zobaczcie galerię zdjęć z miejsca budowy, z drona i od strony Grzegórzeckiej oraz wizualizacje inwestycji dewelopera. 📢 Darcie pierza, czyli wskrzeszania dawnego zwyczaju w Zielonkach, a z nim karnawałowe przyśpiewki i zabawy Darcie pierza to odtwarzana stara tradycja pod Krakowem. O jej wskrzeszanie zadbali przedstawiciele Izby Regionalnej w Zielonkach oraz sołectwa. Co roku na koniec karnawału tutejsze gospodynie przygotowują pierze, przynoszą pełne kosze wypełnione piórami i zapraszają do wspólnego darcia. Przy okazji śpiewają przyśpiewki, omawiają bieżące wydarzenia i wspominają dawne czasy.

📢 Nieustający deszcz, zalane piwnice, podtopiony ośrodek zdrowia oraz silne wiatry i powalone drzewa. To codzienność pod Krakowem Zalane piwnica w domu w Balicach, zatkany przepust w Gołuchowicach w gminie Skawina, powodujący lokalne podtopienia, zalana drukarnie w gminie Zabierzów, podtopiona piwnica w ośrodku zdrowia w Cianowicach w gminie Skała. To tylko część zdarzeń, do których ostatnio jeździli strażacy podkrakowskich jednostek OSP. Do usuwania powalonych drzew jeżdżą kilka razy dziennie.

