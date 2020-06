Prasówka Kraków 12.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Czekając na kibiców, którzy powrócą (kiedy?) na stadion Cracovii przy ul. Kałuży, prezentujemy zdjęcia pięknych fanek, które bywały na meczach "Pasów" w ostatnich latach i które zawsze dodawały kolorytu na trybunach. Zobacz, jakie śliczne dziewczyny dopingowały piłkarzy Cracovii. Przejdź do galerii.

To już ostatni weekend z kinem samochodowym w Krakowie. W sobotę czeka nas ostatni seans w ramach atrakcji wprowadzonej na czas pandemii. Na parkingu vipowskim przy stadionie Wisły (ul. Reymana) o 21.30 zostanie wyświetlony nagradzany "Parasite". W piątek wieczorem widzowie mogli obejrzeć inny oscarowy obraz - "Green Book".

Kraków. 10 najwyższych szczytów i wzniesień na terenie miasta. Gdzie są położone? Jak najłatwiej do nich dotrzeć? Jakie oferują widoki? Odpowiedzi na te pytania, znajdziecie w GALERII, która, mamy nadzieję, stanie się inspiracją do poznawania Krakowa.

Słońce delikatnie grzeje, pierzaste chmury malowniczo suną po niebie, a lekki wiatr przyjemnie owiewa twarz. To wymarzona pogoda na niespieszną wędrówkę po gorczańskich ścieżkach.

Po południu w piątek na drodze S7 w Krakowie samochód dostawczy uderzył w stojącą na pasie awaryjnym ciężarówkę. Kolizja wyglądała dość poważnie, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.

Liczba pracowników Działu Technicznego Muzeum Narodowego, u których wykryto koronawirusa wzrosła do jedenastu. 49 testów z wynikiem negatywnym.

Władze miejskie porządkują Bagry pod względem prawnym. To popularne wśród krakowian kąpielisko zyska nową nazwę (Park Miejski Bagry Wielkie) oraz nowy regulamin. Najważniejsza zmiana w nim, to zakaz grillowania. Jeszcze w poprzedni weekend, gdy było ciepło, mieszkańcy tłumnie udali się na Bagry, a jedną z ich aktywności było grillowanie. Teraz będzie to już niemożliwe.