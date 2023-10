Prasówka Kraków 12.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje ze środy

Prasówka Kraków 12.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sąd Najwyższy ostatecznie uniewinnił kierowniczkę sklepu IKEA w Krakowie oskarżoną o dyskryminację. To koniec głośnej sprawy Niewinna. Taki wyrok z ust sędziego Sądu Najwyższego usłyszała kierowniczka krakowskiego sklepu IKEA, którą w 2019 roku oskarżono o dyskryminację wyznaniową przy zwolnieniu jednego z pracowników za wpis krytykujący środowiska LGBT.

📢 Konwencja PiS w Krakowie. Prezes Jarosław Kaczyński: Jesteśmy zwolennikami państwa życzliwego, oni są jego przeciwnikami W środowe popołudnie, 11 października, w krakowskiej hali PTTK Sokół odbyła się konwencja PiS. Zgromadziła prawdziwe tłumy zwolenników partii. Udział w niej wziął oczywiście Jarosław Kaczyński, ale też poseł Małgorzata Wassermann i grono kandydatów ubiegających się o głosy, które pozwoliłyby się im dostać do Sejmu i Senatu po 15 października.

📢 X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uczy już od 70 lat W tym roku 70-lecie istnienia obchodzi krakowskie X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, mieszczące się przy Wróblewskiego 8. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 12 i 13 października. Na czwartek zaplanowana jest uroczysta gala w Auditorium Maximum UJ (od godz. 11), a na następny dzień - spotkanie uczniów, absolwentów i nauczycieli w murach szkoły.

Prasówka 12.10 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nocą ćwiczyli na lotnisku. Wielkie płomienie i przejęcie kontroli nad samolotem, uczyli się reagować podczas zagrożenia Co robić w czasie kryzysowej sytuacji, gdy ktoś przejmie kontrole nad statkiem powietrznym? Współdziałanie służb w sytuacjach zagrożenia i weryfikacja procedur postępowania - to były podstawy nocnych ćwiczeń dowódczo-sztabowych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie — Balicach. To były widowiskowe ćwiczenia z "płonącymi samolotami" rozświetlającymi teren lotniska, przejęciem rannego pilota - pozoranta z ćwiczeń.

📢 Festiwal Dyni w Krakowie-Mydlnikach. Piękne, spektakularne i mają wiele zastosowań. Kto wyhodował największą? W Krakowie odbył się pierwszy Festiwal Dyni, zorganizowany przez Katedrę Ogrodnictwa w Stacji Doświadczalnej Katedry Roślin Warzywnych i Zielarskich w Mydlnikach. Zaproszeni zostali na niego przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkolaki. - Chcemy nie tylko pokazać całe piękno warzyw, roślin przyprawowych, ziół oraz grzybów uprawnych, ale też dzięki dobrej zabawie "oswoić" młodzież z ogrodnictwem. Być może także zachęcić do studiowania tego kierunku - wyjaśniali organizatorzy. 📢 Mieszkańcy Rybitw i Płaszowa mają dość smrodu. Gmina obiecuje konkretne działania. Wraca pomysł przeniesienia zakładów do Nowej Huty Krakowscy radni debatują na temat problemów odorowych na terenie Płaszowa oraz Rybitw. - Przeznaczymy kolejne pieniądze na modernizację oczyszczalni ścieków, która jest jednym z emitentów nieprzyjemnych zapachów - zapowiedział wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk. Radny miejski Łukasz Gibała zwrócił uwagę, że miasto nie potrafi uporać się z problemem od kilku lat. Wrócił również pomysł przeniesienia zakładów, które są uciążliwe dla mieszkańców, na teren nowohuckiego kombinatu.

📢 Uwaga! W tych miejscach w Krakowie nie będzie wody Tam nie ma wody, bo mają awarię. Sprawdź, gdzie. Jak poinformowały Wodociągi Miasta Krakowa, nastąpiła także czasowa przerwa w dostawie wody z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej. Wyłączeniem zostały objęte budynki w kilku rejonach Krakowa. 📢 Dobra informacja dla kierowców. Część al. 29 Listopada chcą otworzyć przed 1 listopada Trwają prace związane z zakończeniem rozbudowy al. 29 Listopada. Władze Krakowa zapowiadają, że część przebudowanej drogi będzie udostępniona przed świętem Wszystkich Świętych. Cała inwestycja ma się zakończyć do końca tego roku.

📢 Budowa linii tramwaju do Mistrzejowic. Jeszcze większe utrudnienia na rondzie Polsadu W czwartek i piątek, 12 i 13 października, dodatkowe utrudnienia czekają na kierowców w okolicy ronda Polsadu i estakady im. Mateusza Iżyckiego. Na czas rozładunku sprzętu chwilowo będą wyłączone z ruchu dwa pasy. W rejonie ronda już trwają poważne prace budowlane i okolica została rozkopana, co spowodowało utrudnienia i zmiany w ruchu.

📢 Kraków. Rusza rozbudowa fragmentu ul. Pychowickiej. Utrudnienia trochę potrwają Już w najbliższy piątek, 13 października br. rozpocznie się rozbudowa fragmentu ul. Pychowickiej oraz jej skrzyżowania z ulicami Norymberską i Wyłom. Zadanie zrealizuje deweloper w ramach budowy pobliskiego osiedla. To kolejny remont w całym froncie prac, który obecnie mamy w Krakowie. Drogowcy spieszą się by zrobić jak najwięcej przed zimą. 📢 Wypadek na Moście Dębnickim nic nie nauczył. 32-latek pędził ulicami Krakowa ponad 170 km/h! Jednym z zadań policjantów krakowskiej drogówki jest eliminowanie zagrożeń wynikających z rozwijania nadmiernych prędkości przez niektórych uczestników ruchu drogowego. W minioną niedzielę o konsekwencjach prowadzenia motocyklu z nadmierną prędkością przekonał się 32-letni mieszkaniec Krakowa. Jechał przez miasto szybciej niż renault megane, które rozbiło się na moście Dębnickim jakiś czas temu. Zginęły wtedy cztery osoby.

📢 Na Ruczaju praca wre. Termin oddania stanu surowego budowy kampusu Jana Pawła II może być lekko opóźniony Studenci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a także władze uczelni z niecierpliwością wyglądają, kiedy kampus Jana Pawła II na Ruczaju będzie gotowy. Prace cały czas intensywnie postępują. Uroczyste poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kampusu odbędzie się już 4 listopada. Jak mówi kanclerz UPJP2 o. Fidelis Arkadiusz Maciołek OFM, termin oddania budowy w stanie surowym 2 kwietnia, może jest lekko zagrożony, jednak za pewnik można wziąć, że do zakończenia roku szkolnego w czerwcu będzie można cieszyć się stanem surowym zamkniętym.

📢 Budowa Muzeum KL Plaszów w Krakowie. Pojawiają się drogi, betonowe siedziska, będzie spotkanie Od kilku tygodni trwają prace przy rewitalizacji rozległego terenu po byłym obozie Plaszow. Jak przebiega ten proces? Co już zostało zrobione, a jakie prace dopiero się rozpoczną? Co dalej z inwestycją Muzeum KL Plaszow? Urzędnicy zapraszają na spotkanie w tej sprawie, a my z aparatem poszliśmy w teren. Inwestycja budzi spore kontrowersje, a grupa mieszkańców czujnie patrzy urzędnikom i budowlańcom na ręce.

📢 Prawybory w szkołach w Krakowie. Wyniki zupełne odmienne od sondaży Młodzieżowa Rada Krakowa i Samorząd V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, zaprezentowali wyniki wyborów w krakowskich prawyborach parlamentarnych.Uczniowie mogli głosować na komitety, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach w Polsce. Wybory odbyły się w ponad 10 szkołach średnich w Krakowie i miały na celu promowanie udziału w wyborach wśród uczniów. Jakie wyniki? 📢 Krakowianka Aniołem Polski? Piękna Monika w finale konkursu piękności Angel of Poland GALERIA Monika Gdowicz to 26-latka z Krakowa, która swoją urodą zwala z nóg! Młoda dziewczyna z determinacją sięga po swoje, osiągając gigantyczne modelingowe sukcesy, czemu dowodzi ostatni awans do finału prestiżowego konkursu piękności “Angel of Poland”. Zobacz zjawiskowe zdjęcia krakowianki i jej uroczy uśmiech, który podbił serca jury podczas półfinałowych eliminacji.

📢 Moje miasto. Krakowski smród uderza w więzi rodzinne W ostatnich przedwyborczych dniach debaty w Krakowie nie zdominował temat metra, korków na drogach, budowy mieszkań, czy ochrony zieleni. W głównej roli występuje smród. Z powodu odoru w południowo-wschodniej części Krakowa konferencje organizują aktywiści i kandydaci na posłów. Ta sprawa będzie też jednym z głównych punktów najbliższej sesji Rady Miasta. Rozpoczęła się wielka obława na fetor.

📢 Nocne ćwiczenia na podkrakowskim lotnisku w Balicach. "Przepraszamy okolicznych mieszkańców" W nocy z wtorku na środę (10/11.10) na lotnisku w podkrakowskich Balicach odbędą się ćwiczenia, które mają na celu weryfikację procedur i współdziałania różnych służb w razie zagrożenia. Przedstawiciele Kraków Airport z góry przepraszają okolicznych mieszkańców, których spokój mogą zakłócić efekty świetlne i dźwiękowe. 📢 Trzęsienie ziemi: sejsmolog tłumaczy, jak nie pomylić go z przejazdem tramwaju i jak się chronić Zalecałabym spokój i brak paniki. Bo nawet jeżeli kolejne wstrząsy będziemy odczuwać, to ich skutki będą w naszym regionie raczej niewielkie - mówi po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi na Słowacji, które odczuliśmy także w Krakowie, dr inż. Anna Kwietniak, sejsmolog z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska z AGH. Specjalistka podpowiada, jak należy się zachować w razie trzęsienia ziemi.

