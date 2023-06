Prasówka Kraków 12.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Jak informuje Platforma Komunikacyjna Krakowa, doszło do zderzenie autobusu z samochodem osobowym na skrzyżowaniu Brodowicza i Grochowskiej na wysokości przystanku Narzymskiego. Wypadek wygląda groźnie.

To już niedzielna tradycja. Co tydzień krakowianie przybywają na giełdę staroci i książek pod Halą Targową na krakowskich Grzegórzkach, by poszukać okazyjnych bibelotów. 11 czerwca do wyboru było sporo - od posągu buddy, poprzez pudła wypchane pejzażami aż po srebne zastawy.