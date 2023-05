Prasówka Kraków 12.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z czwartku

Prasówka Kraków 12.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Juwenalia UEK 2023. Noc Filmowa na Uniwersytecie Ekonomicznym przyciągnęła tłumy studentów Juwenalia UEK 2023 trwają w najlepsze. We wtorek, 9 maja, odbył się długo wyczekiwany Przegląd Kapel Rockowych, dzisiaj na ul. Rakowickiej kolejny duży event, który i tym razem przyciągnął tłumy. Co się dzieje?

📢 Kraków. Znów gorąco wokół Kossakówki. Tym razem poszło o "pokój dziewczynek" O tym, że willa Kossaków jest bliska sercom krakowian, mogliśmy się przekonać już wiele razy. Po raz kolejny mieszkańcy upomnieli się o kształt przyszłego muzeum podczas spotkania, jakie MOCAK zorganizował w środę 10 maja. Emocje budził zwłaszcza scenariusz muzeum poświęconego rodzinie Kossaków.

📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza Wisła Kraków w piątek o godz. 20.30 podejmie Bruk-Bet Termalicę Nieciecza. Krakowianie mają problemy kadrowe. Przede wszystkim w obronie, gdzie nie mogą grać kontuzjowany David Junca i pauzujący za kartki Igor Łasicki. Do dyspozycji trenera Radosława Sobolewskiego jest już natomiast Alex Mula. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły na to spotkanie.

Prasówka 12.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przyszłość nowohuckiego kombinatu. Urząd zmienia plan miejscowy. To może być koniec pomysłu utworzenia tam strefy przemysłowej Duża zmiana w planie miejscowym dla nowohuckiego kombinatu. Urzędnicy dodali zapis, który blokuje utworzenie tam strefy przemysłowej. Obawiała się jej część miejskich radnych. - Pozwoli emitować hucie więcej zanieczyszczeń niż obecnie - twierdzili. Nie zgadzali się z tym przedstawiciele koncernu ArcelorMittal. To właściciel krakowskiej huty i największy producent stali w Polsce. Urząd miasta zapowiada, że poprawiony plan w czerwcu zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Wówczas będzie można do niego składać uwagi.

📢 Kraków. Poważny wypadek na Zakopiańskiej. Jedna osoba została ranna Kraków, Zakopiańska w kierunku Łagiewnik. Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodów osobowych w wyniku którego jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują służby, występują utrudnienia w ruchu drogowym. 📢 Pożar autobusu MPK. Kierowca musiał użyć gaśnicy. Działania straży trwały 45 minut W czwartek 11 maja po godz. 14 krakowscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze jednego z autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W akcji gaśniczej uczestniczyły dwa zastępy straży pożarnej. 📢 Kraków. Ogródek gastronomiczny na miejscach postojowych dla niepełnosprawnych. Mieszkańcy Kazimierza są oburzeni Na krakowskim Kazimierzu, u zbiegu ulic Bożego Ciała i Miodowej na miejscach postojowych dla osób z niepełnosprawnością urządzono ogródek gastronomiczny. Okoliczni mieszkańcy i przechodnie nie kryją zdziwienia i oburzenia. Na nową organizację zareagowali też dzielnicowi radni.

📢 Kraków. Piekło zamarzło! Będzie wymiana i zadaszenie (nie)ruchomych schodów przy dworcu MDA Zepsute "ruchome" schody przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie doczekają się... wymiany i zadaszenia. Tak, wymiany, nie naprawy, bo napraw przechodziły już wiele, aż stanęły na dobre. Kilka lat temu urzędnicy dali sobie spokój z doraźnym reperowaniem schodów, które i tak się po chwili psuły. A koszty szły w setki tysięcy złotych. Schody przy MDA stały się pośmiewiskiem w sieci i wstydem dla Krakowa. Teraz ma być tak jak na rondzie Mogilskim. Schody psuły się tam również długo, zostały zadaszone, psują się mniej. Zobaczymy jak będzie przy dworcu autobusowym. 📢 Nowy stadion Hutnika Kraków. Machina ruszyła! Jaka pojemność? Gdzie ma powstać? Nowy stadion Hutnika Kraków - konkretny krok w kierunku tej inwestycji został wykonany. - Powstała pierwsza, wstępna koncepcja stadionu, która już jest w posiadaniu klubu - ujawnił Artur Trębacz, prezes Hutnika (Sp z o.o.) w klubowej telewizji. - Przedstawiciele klubu byli na spotkaniu, podczas którego koncepcja została omówiona. W tym momencie piłeczka jest po naszej stronie. Będziemy wprowadzali do tej koncepcji uwagi. Mamy ich sporo, więc chwilę to potrwa. Zależy nam na tym, żeby ten stadion był maksymalnie funkcjonalny pod każdym względem. Zarówno od strony sportowej, jak i od strony późniejszego jego utrzymania - podkreślił.

📢 Kraków. Niebawem minie rok od otwarcia Klastra Innowacji na Zabłociu. Budynek "A" dalej bez operatora i tylko z jednym najemcą Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, hucznie otwarty w lipcu ubr. miał stanowić przestrzeń do integracji dla mieszkańców, organizacji społecznych, przedsiębiorców i urzędników. Póki co, jeśli ktoś się integruje to są to urzędnicy pracujący w części B klastra, który jest zagospodarowany w 100 procentach. Pustkami świeci natomiast większy budynek A, dla którego wciąż nie wybrano operatora i gdzie jedynym najemcą jest stowarzyszenie Bank Żywności. 📢 Powstał miejski magazyn przeciwpowodziowy w Nowej Hucie. W czterech halach zgromadzono sprzęt do walki z żywiołem Agregaty prądotwórcze, łodzie, pontony, worki z pisamiek - m.in to znalazło się w nowym miejskim magazynie przeciwpowodziowy, który powstał w ciągu 18 miesięcy przy ul. Władysława Siwka w Nowej Hucie. Zastąpi stary, dotychczas dzierżawiony, który znajdował się przy ulicy Babińskiego.

📢 Kraków. Nowe drogi wokól szpitala w Prokocimiu gotowe. Zobaczcie zdjęcia z drona Wykonawcy zgłosili zakończenie robót budowlanych przy modernizacji ulic dojazdowych do placówek medycznych w Prokocimiu. Kierowcy mogą już korzystać z nowej infrastruktury jadąc do szpitala. Wygodniejszy jest też dojazd komunikacją autobusową, dzięki powiększeniu pętli u zbiegu ulic Jakubowskiego i Marii Orwid. Efekt prac najlepiej widać z góry, z drona. 📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej 794 pod Krakowem. Zderzenie pojazdu dostawczego z osobowym W czwartek, 11 maja 2023 r. na drodze wojewódzkiej nr 794 w Cianowicach w gminie Skała miał miejsce wypadek. Zderzyły się dwa samochody dostawczy i osobowy. Są utrudnienia na drodze. Wprowadzono ruch wahadłowy.

📢 Kraków. Prokuratura prowadzi postępowanie ws. przebicia opon w pojazdach na Krowodrzy. Podejrzany Stanisław Ch. nie przyznał się do winy Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza prowadzi postępowanie przeciwko Stanisławowi Ch. podejrzanemu o przecięcie opon w ponad 40 pojazdach stojących w dzielnicy Krowodrza, w okresie od lutego do maja br. Straty właścicieli pojazdów wynoszą od kilkuset złotych do 3 tys. Mężczyzna został już przesłuchany, jednak nie przyznaje się do winy. Decyzją sądu pozostaje w dozorze policyjnym.

📢 Kraków. Zaginął 56-letni Krzysztof Galos. Mężczyzna miesiąc temu wyszedł z domu i do chwili obecnej nie skontaktował się z rodziną Krzysztof Galos ostatni raz widziany był 13 kwietnia 2023r. na alei Kijowskiej w Krakowie. Mężczyzna do chwili obecnej nie powrócił do swojego miejsca zamieszkania na Prądniku Białym i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Zaginiony może poruszać się samochodem marki Ford C Max koloru czarnego, nr rej. KR-1U207. 📢 Kraków. W piątek otwierają tunel na Opolskiej, chociaż nie w pełni, ale pojedziemy Od piątku 12 maja od godziny 20.00 kierowcy będą mogli już korzystać z jednej z komór tunelu realizowanego wzdłuż ul. Opolskiej. To inwestycja powstała w ramach budowy nowej linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa. W pierwszym etapie podziemną konstrukcją pojedziemy w kierunku Nowej Huty. Druga z komór tunelu, po stronie północnej, uruchomiona będzie prawdopodobnie 22 maja. Wtedy podziemną konstrukcja pojedziemy w kierunku Bronowic. Tunel powstał po to, aby ruch samochodowy wzdłuż Opolskiej nie kolidował z przejazdem tramwajowym, który powstanie na górze.

📢 Kraków otrzymał pozwolenie na budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic. Mieszkańcy protestują przeciwko wycince drzew Jest zielone światło do rozpoczęcia robót związanych z realizacją linii tramwajowej do Mistrzejowic. Po przekazaniu gruntów przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa wykonawca inwestycji rozpocznie organizowanie placu budowy oraz prace przygotowawcze. Zgodnie z harmonogramem nowa trasa tramwajowa ma być gotowa z końcem 2025 roku.

📢 Kraków. Powstanie buspas na ul. Kamieńskiego, by przyspieszyć komunikację Na odcinku ul. Kamieńskiego, od zjazdu z estakady na aleję Powstańców Śląskich zostanie wyznaczony 400-metrowy buspas – tak aby płynnie dojechać do ronda Matecznego. Głównym celem powstania buspasu jest przede wszystkim zwiększenie płynności i szybkości przejazdu komunikacji autobusowej. Ma to szczególne znacznie w godz. 6.00–10.00 i 14.00–18.00, ze względu na znaczny wzrost natężenia ruchu w tym czasie. Wiadomo jednak, że buspasy często powstają kosztem ogólnodostępnym pasów jezdni co budzi sprzeciw kierowców innych pojazdów niż autobusy. Zobaczymy jak będzie w tym wypadku.

📢 Kraków. Trudny poranek dla kierowców. Taxi staranowała koparkę, zderzenia na A4 i zakopiance Na autostrada A4 w rejonie Krakowa (kierunek Katowice) doszło do kolizji samochodu osobowego z barierkami. Równocześnie na DK7 (kierunek Kraków) doszło do kolizji dwóch samochodów na lewym pasie. Ruch lekko utrudniony. A po godzinie kolejny wypadek na A4 pod Krakowem. 📢 Kraków. Malownicze pola wokół zalewu w Zesławicach zamieniają się w drogę ekspresową ZDJĘCIA Na północnej granicy Krakowa - w okolicy zalewu w Zesławicach - trwają prace przy budowie trasy S7 . Jeszcze niedawno rolnicy uprawiali tam zboża i warzywa. Dziś przez pola przebiega nitka budowanej trasy S7. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacja 18,3-kilometrowego odcinka S7 Kraków – Widoma potrwa do 2024 roku.

