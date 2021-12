Prasówka Kraków 11.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Plac Centralny w Nowej Hucie również nabrał świątecznego klimatu. Podobnie ulice do niego dochodzące. Na drzewach pojawiły się setki lampek, stanęła też dorodna choinka. Wszystko świeci się ku uciesze mieszkańców. W Nowej Hucie bardziej tradycyjnie, bez lampartów i reniferów, które możemy spotkać migające w centrum Krakowa.

Do Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami wpłynęła prośba o podjęcie interwencji w jednej z podkrakowskich miejscowości. Zgłaszająca, płacząc relacjonowała, iż przechodząc obok posesji, zauważyła psa, który leży koło budy, nie rusza się i jest przysypany śniegiem. To, co KTOZ zastał na miejscu... Uwaga, drastyczne zdjęcia.