Prasówka Kraków 11.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Dzień polskiego kina, koncert biało-czerwonych piosenek i możliwość darmowego odwiedzenia "Damy z gronostajem" to tylko kilka z atrakcji, jakie 11 listopada czekają na krakowian. Długi weekend można spędzić w kulturalnej atmosferze - jest w czym wybierać!

Zgłoszony do projektu Budżetu Obywatelskiego 2020 pomysł odświeżenia kolorowych schodów na ulicy Tatrzańskiej w Krakowie właśnie doczekał się realizacji. Projekt „Nowe życie kolorowych schodów – do 3 razy sztuka” to odświeżenie istniejącej koncepcji, którą można podziwiać już od dzisiaj.