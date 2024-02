Prasówka Kraków 11.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.02, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Scenerią balu był Dwór w Tomaszowicach”?

Prasówka Kraków 11.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Scenerią balu był Dwór w Tomaszowicach Sceneria dawnych zabudowań dworskich i pięknie prezentujący się młodzi ludzie - to studniówka Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie. Tegoroczni maturzyści tej szkoły powiatowej bawili się na swoim niezapomnianym balu w sobotę, 10 lutego 2024 roku. Miejscem balu był usytuowany w parku Dwór w Tomaszowicach. Tutaj bawiło się kilkaset maturzystów, osób im towarzyszących. Gościli także nauczyciele i przedstawiciele rodziców organizujących studniówkę.

📢 Fame MMA 20 wyniki. Kto wygrał? Fame MMA 20 w Tauron Arenie Kraków na żywo WIDEO, ZDJĘCIA W sobotę, 10 lutego, w krakowskiej Tauron Arenie rozpoczęło się długo wyczekiwane wydarzenie freakfightowe. Jubileuszowa gala Fame MMA 20 przyciągnęła masę fanów - największa hala w Polsce została bowiem w pełni wyprzedana. Podczas emocjonującego wieczoru odbyło się aż 14 walk, wśród których znalazły się m.in. pojedynki turniejowe. Sprawdź, kto okazał się zwycięzcą, a kto niestety poniósł porażkę! WYWIAD, ZDJĘCIA

📢 Kibice Cracovii zobaczyli rewelacyjny mecz "Pasów". Zdjęcia Na pierwszy wiosenny mecz Cracovii, z Radomiakiem, pofatygowało się 8450 widzów, w tym liczna grupa kibiców Radomiaka. Oglądnęli przednie widowisko. A "Pasy" zaaplikowały rywalowi aż sześć goli.

Prasówka 11.02 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Groźny wypadek na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza i Bohomolca Niespokojny weekend na krakowskich drogach. W godzinach popołudniowych na skrzyżowaniu ulicy Dobrego Pasterza i ul. Bohomolca doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów. Na miejscu cały czas pracują służby. Występują utrudnienia w ruchu, dlatego należy zachować ostrożność.

📢 Cracovia - Radomiak. Co za koncert "Pasów", sześć bramek gospodarzy! W meczu 20. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia pokonała Radomiaka 6:0. Cracovii wyjątkowo dobrze gra się z tym przeciwnikiem. „Pasy” wygrały z nim ostatnie pięć spotkań doskonale wpisując się w marketingowe hasło #CracoviaOdNowa. A wynik 6:0 ostatnio osiągnęły w 2016 r., pokonując Koronę Kielce.

📢 Kraków. Babski Comber powrócił na ulice Krakowa. Przez miasto przeszedł barwny korowód Przez lata zupełnie zapomniany zwyczaj czyli Babski Comber znów powrócił do Krakowa. W sobotę, 10 lutego finałowy barwny korowód wyruszył z ulicy Sławkowskiej i przeszedł przez Sukiennice do Pałacu Krzysztofory, gdzie z kolei rozpoczęły się wielkie tańce i śpiewy. Babski Comber to swego rodzaju uczczenie zakończenia karnawału. 📢 Wojsko na Rynku w Skawinie. Żołnierze złożyli przysięgę, zaprezentowali się podczas defilady. Wśród mieszkańców promowali służbę wojskową Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przybyli w sobotę, 10 lutego 2024 roku przed południem do Skawiny. Tutaj na Rynku odbyła się uroczysta przysięga wojskowa wraz z defiladą pododdziałów. Wybrano podkrakowskie miasteczko, żeby popularyzować służbę wojskową. Wojsko organizuje przysięgi na terenach publicznych, reprezentacyjnych placach miejskich, żeby społeczeństwo, w tym przypadku mieszkańcy podkrakowskiego miasta mieli możliwość zobaczenia jak ta uroczystość wygląda.

📢 Zderzenie dwóch samochodów na DK7 w stronę Zakopanego! Duże utrudnienia w ruchu Weekend otwierający zimowe ferie między innymi dla województwa małopolskiego już jest niespokojny na drogach. We wczesnych godzinach popołudniowych w sobotę, 10 lutego, na zakopiance w Głogoczowie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Występują duże utrudnienia w ruchu! 📢 10 lutego w Krakowie rozpoczęło się prawdziwe wrotkowe szaleństwo! Koniecznie sprawdźcie, gdzie można się wyszaleć Zimowe ferie w Galerii Kazimierz upłyną pod znakiem rozrywki. Już w sobotę, 10 lutego, rozpoczęło się prawdziwe wrotkowe szaleństwo. Galeria Kazimierz zaprasza młodszych i starszych do udziału w wyjątkowej zabawie na wrotkach codziennie aż do 24 lutego.

📢 Wisła Kraków. Wygrana „Białej Gwiazdy” z Górnikiem Łęczna w próbie generalnej przed startem sezonu W ostatnim sparingu przed startem sezonu Wisła Kraków wygrała w Myślenicach z Górnikiem Łęczna 1:0. Mecz był rozgrywany w dobrym tempie. Obie strony miały swoje okazje na gole, ale szwankowała skuteczność. Zwycięski gol padł w doliczonym czasie gry.

📢 Dramatyczna walka o życie mężczyzny w Krakowie. Wyziębnięty i przemoczony bezdomny mężczyzna został znaleziony na ul. Ujastek W piątek, 9 lutego, funkcjonariusze krakowskiej straży miejskiej udali się na interwencję na ulicę Ujastek. Według osoby zgłaszającego, od jakiegoś czasu we wspomnianym miejscu miała przebywać osoba bezdomna. Na miejscu strażnicy miejscy zastali przemoczonego i zziębniętego mężczyznę od którego można było wyczuć woń alkoholu. Gdy funkcjonariusze przetransportowali go do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień u mężczyzny niespodziewanie doszło do nagłego zatrzymania krążenia. 📢 Prace renowacyjne w obrębie Miejsca Pamięci KL Plaszow dobiegają końca. Otwarcie wystawy "KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez" już w marcu 15 marca 2024 roku o godz. 11.00 na terenie miejsca pamięci KL Plaszow odbędą się uroczystości oficjalnego otwarcia wystawy plenerowej "KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez" , a także zostaną zaprezentowane efekty prac wykonanych w terenie. Otwarciu będzie towarzyszył półroczny cykl wydarzeń przybliżających historię osób, których losy na zawsze powiązane zostały z KL Plaszow.

📢 Wieczysta Kraków pokonała drużynę z Premier Ligi! Pierwszy gol nowego zawodnika Wieczysta Kraków od zwycięstwa nad drużyną z ekstraklasy Kazachstanu rozpoczęła sparingowe gry podczas zgrupowania w Turcji. Wieczysta - Turan Turkistan 2:0 w meczu rozegranym w sobotę 10 lutego w Belku, na boisku w kompleksie Arcadia. Dzisiaj zespół trenera Sławomira Peszki ma w planie jeszcze jeden sparing.

📢 Kraków. Uroczystości w 84. rocznicę pierwszej deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego 10 lutego obchodzimy 84. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb Związku Sowieckiego. Krakowie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Sybiraków w Kościele Zwiastowania NMP przy ul. Loretańskiej 11. Następnie pod tablicą Zesłańców Sybiru na pl. o. Studzińskiego wraz z asystą wojskową złożono kwiaty i zapalono znicze. Krakowskie uroczystości zakończyły się spotkaniem w siedzibie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

📢 Weekend w Krakowie. Najciekawsze wydarzenia w dniach 9 do 11 lutego: Babski Comber, Fame MMA 20, Bieg Walentynkowy Nadchodzący weekend inauguruje długo wyczekiwane ferie w Małopolsce, co sprawia, że w stolicy województwa nie może zabraknąć masy atrakcyjnych i interesujących wydarzeń. Z tej okazji, specjalnie dla was, przygotowaliśmy zestawienie tych najciekawszych! A w nim nutka sztuki, rozrywki, sportu i oczywiście muzyki! Zobacz, co będzie można robić w Krakowie w od piątku do niedzieli. 📢 Od dziś zmiany w komunikacji w Krakowie. Zaczynają się ferie zimowe. Nowe remonty w mieście Zmiany i cięcia kursów w komunikacji miejskiej w Krakowie. Od 10 lutego zostaną wprowadzone nowe rozkłady jazdy linii tramwajowych, a od 12 lutego – wybranych linii autobusowych. Zmiany są związane ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi jak twierdzą urzędnicy miejscy. Pojawią się też nowe remonty i utrudnienia.

📢 Media Day Fame MMA 20 - ważenie i media trening w Tauron Arenie Kraków. To Face2Face przejdzie do historii! W piątek, 9 lutego, w krakowskiej Tauron Arenie miało miejsce kolejne wydarzenie poprzedzające sobotnią galę Fame MMA 20. W ramach wieczoru dla mediów, czyli tzw. Media Day, odbyła się m.in. uroczysta ceremonia ważenia oraz konfrontacja pomiędzy uczestnikami eventu. Ale gorąco było nie tylko na scenie - zawrzało także na widowni!

📢 Studniówka 2024. Uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie bawili się w Starej Zajezdni Studniówka krakowskiego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego została zorganizowana w piątek, 9 lutego, w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. W ten wyjątkowy wieczór tegoroczni maturzyści zaprezentowali się w pięknych kreacjach i eleganckich garniturach. Na balu krakowskiej "ósemki" pojawiło się około 300 uczniów z 7 klas. Jak bawili się uczestnicy tej studniówki? Uwiecznił to na zdjęciach nasz fotoreporter.

📢 Wstyd w centrum Krakowa. Zabytkowe ruiny fortu na rondzie Mogilskim zmieniły się w totalną ruinę. Codziennie przechodzą obok tysiące osób Dziury w daszkach, pozrywana papa, rozsypujące się ceglane mury, bazgroły na ścianach - tak dziś wyglądają pozostałości fortu "Lubicz" na rondzie Mogilskim. Ten przykry widok widoczny jest od środka ruin. Na zewnątrz obiekt zarośnięty jest bluszczem, a zabezpieczenia ruin są na tyle wysoko, że nie widać ich dewastacji. Zarząd Dróg Miasta Krakowa już od dwóch lat stara się o pieniądze na remont zabezpieczeń. Co ciekawe, pozwolenie na budowę jest ważne do 2025 r., a pieniędzy zarezerwowanych na ten cel wciąż nie ma. 📢 Kraków. Nietrzeźwy mężczyzna nie mógł kupić alkoholu, więc zdemolował samochody. Teraz grozi mu odsiadka Nietrzeźwy 25-latek zdenerwowany odmową sprzedaży alkoholu w jednym ze sklepów monopolowych w Krakowie, wyładował swoją frustrację na zaparkowanych przed lokalem pojazdach. Sprawcę ujął pracownik ochrony, a następnie przekazał go w ręce policji. Za zniszczenie cudzego mienia grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

