Prasówka Kraków 10.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Wyczekiwany przez mieszkańców nowy autobusu aglomeracyjny, kursujący z Krakowa do Wieliczki przez osiedle Bogucice powinien zostać uruchomiony w ciągu kilkunastu dni. Wieliczka zakończyła już prace związane z poprawą peronów przystankowych, wykonanych w rejonie ulic Zbożowej i Wygody na potrzeby nowej linii. Właśnie od przeprowadzenia tych robót Zarząd Transportu Publicznego uzależniał rozpoczęcie kursów nowej linii, której nadano nr 284.

Bar Smok, osada rybacka pod Wawelem, Fabryka Octu, Musztardy i Konserw Ogórkowych przy ul. Królowej Jadwigi 31 i wiele innych. To miejsca, które zniknęły mapy Krakowa. Pamięć o nich pielęgnujemy przypominając ich historie. Archiwalne fotografie pozwalają wybrać się w podróż w przeszłość, by choć krztę tej historii poznać. Przypominamy miejsca, które bezpowrotnie zniknęły z pejzażu Krakowa. Ta podróż zaskoczy wielu z Was!