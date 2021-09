Prasówka Kraków 10.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Kibice wrócili na trybuny i mogli wreszcie oglądać zmagania hokeistów, co było niemożliwe w ostatnim sezonie. Blisko tysiąc fanów Comarch Cracovii zasiadło na trybunach by zobaczyć mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Fani zobaczyli zacięte spotkanie, które rozstrzygnęło się na korzyść gospodarzy 4:3 dopiero w rzutach karnych.

Wisła Kraków wraca do gry w ekstraklasie po reprezentacyjnej przerwie domowym meczem z Lechią Gdańsk. Początek meczu zaplanowano na niedzielę 12 września na godz. 15. Trener Adrian Gula ma dobrą sytuację kadrową, choć nie wszyscy zawodnicy są do jego dyspozycji. Kontuzjowani są bowiem: Jakub Błaszczykowski, Nikola Kuveljić i Alan Uryga. Nie wiadomo jeszcze czy wpływ na wyjściową jedenastkę będzie miała dyspozycja zawodników, którzy wrócili z meczów kadry. Przypuszczalny skład Wisły na mecz z Lechią prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Mały kotek przyszedł w okolice stadionu w Wawrzeńczycach, gdzie spotkała się grupa znajomych. Tam 30-letni mieszkaniec gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zaczął znęcać się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Robił to na oczach swoich znajomych. Kotek w konwulsjach zdychał. Całe zdarzenie zostało zarejestrował monitoring. Sprawca został zatrzymany przez policjantów z komisariatu w Słomnikach i usłyszał zarzut z Ustawy o ochronie zwierząt. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Wielka Parada Smoków, Bomba Megabitowa czyli festiwal poświęcony Stanisławowi Lemowi, Off Camera, Festiwal Kolorów, koncerty, wystawy, premiery teatralne - to wszystko w Krakowie w najbliższy weekend.

W piątek (10 września) chwilę po godz. 10 na zakopiance w Głogoczowie (niedaleko skrętu do Bęczarki) doszło do wypadku. Jak wynika ze wstępnych informacji, na jezdni w kierunku Zakopanego przed przejściem dla pieszych, motocykl najechał na tył samochodu dostawczego. Jedna osoba (pasażerka motocyklisty) z obrażeniami i została przewieziona do szpitala. Przez kilkadziesiąt minut zablokowany był prawy pas jezdni.

Do 1 października potrwają konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania terenu fortu nr 48 „Batowice” wraz z uwzględnieniem kompleksu przyrodniczo-parkowego przy os. Złotego Wieku. W czasie ich trwania zaplanowano m.in. spacer badawczy po terenie fortu, a także warsztaty planowania partycypacyjnego.

Po dwóch latach projektowania rozpoczęła się budowa nowego placu zabaw na Plantach Nowackiego w Dzielnica XIII Podgórze! Harmonogram zakłada zakończenie prac jeszcze w tym roku.

Ach, cóż to był za dzień, 9.9.2021. Zimny wrześniowy poranek powoli przeradzał się w gorące popołudnie. 50 lat wcześniej ukazał się słynny album Johna Lennona "Imagine". A tymczasem w grodzie nad Wisłą... Rano wszyscy żyli tym, czy Kraków zostanie Zieloną Stolicą Europy. Władze miasta zachwalały, a aktywiści donosili, że to same kłamstwa. Później okazało się, że urzędnicy, którzy przez lata zapewniali, że zamieniają miasto w zielone El Dorado, zostali "zgarnięci" przez CBA i są podejrzani o branie łapówek. I to od firm, które nie sieją, a leją... beton. Zawrzało i w mieście, i w sieci. Ale to nic, niestrudzona maszyna magistrackiego PR zawsze w gotowości. Około południa odpalono piękną wizualizację, jak to bloki i drapacze chmur na Rybitwach pokryje trawa. Wieczorem Tallin odebrał nam zielony tytuł, ale wizualizacja pozostanie z nami na dłużej...