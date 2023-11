Prasówka Kraków 10.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Jared Leto to gwiazdor Hollywood i frontman rockowej grupy 30 Seconds To Mars. Zespół właśnie zapowiedział swoje światowe tournee. W jego ramach wystąpi 9 maja 2024 roku w krakowskiej Tauron Arenie.

Bronowicka chata - to tu rozgrywa się akcja dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Od ponad pół wieku przed tym domem, w którym bawili się goście weselni Jadwigi Mikołajczykówny i Lucjana Rydla, mieszkańcy Bronowic osadzają chochoła, czyli okrywają krzak róży słomą. W tym roku wydarzenie odbędzie się w sobotę, 18 listopada o godz. 11.00 w Rydlówce.

Większość radnych miejskich opowiedziała się za tym, by Kraków nie wycofywał się z budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej Kazimierz z Ludwinowem. Urzędnicy przestrzegali, że gdyby doszło do takiej decyzji, to miasto musiałoby zapłacić 35 mln zł odszkodowania i przepadłaby rządowa dotacja w kwocie 65 mln zł. Mieszkańcy protestujący przeciwko inwestycji alarmują, że zakłócony zostanie widok na Wawel i Skałkę. Obawiają się, że po wybudowaniu obiekt będzie służył turystyce alkoholowej z pubów na Kazimierzu do kompleksu lokali w rejonie dawnego hotelu Forum, co spowoduje zakłócanie ciszy i porządku.