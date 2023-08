Prasówka Kraków 10.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.08, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bagażnik auta pełen grzybów! Wysyp prawdziwków w małopolskich lasach. Czytelnicy pokazują swoje zbiory”?

Prasówka Kraków 10.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bagażnik auta pełen grzybów! Wysyp prawdziwków w małopolskich lasach. Czytelnicy pokazują swoje zbiory Wszyscy narzekali ostatnio na pogodę, ale była - bardzo liczna! - grupa osób, którą padające deszcze napawały nadzieją. Nadzieją na, ma się rozumieć, udane grzybobranie! I rzeczywiście - w Małopolsce mamy teraz prawdziwy wysyp grzybów, a dowodem są zdjęcia, którymi podzielili się z nami nasi Czytelnicy.

📢 Tak mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Słynna para seniorów może pochwalić się wyjątkowym ogrodem [10.08.2023] Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości".

📢 Kraków. Kolejne koncerty w ramach 47. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej To już kolejny dzień 47. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie. Chociaż dniem inauguracji targów był w poniedziałek, to pierwsze koncerty na Rynku Głównym rozbrzmiewały już dzień wcześniej, w niedzielę. 7 sierpnia z kolei uroczyste otwarcie targów było połączone z Dniem Słowackim. Przez cały dzień na scenie targów rozbrzmiewały słowackie melodie. Z kolei we wtorek, 8 sierpnia targi odbywały się pod hasłem - Dnia Węgier. Kolejny dzień międzynarodowego wydarzenia w centrum Krakowa został uświetniony muzyką zespołów: Skład Niearchaiczny i Kapeli Dejcie Spokój.

Prasówka 10.08 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gigantyczne problemy Clout MMA. Widzowie szykują pozew zbiorowy W związku z problemami, jakich doświadczyli kibice MMA, chcąc obejrzeć galę Clout MMA, w przygotowaniu jest obecnie pozew zbiorowy przeciwko federacji, której twarzami są Sławomir Peszko i influencerka Lexy Chaplin. Fani chcą zadośćuczynienia za to, iż pomimo opłacenia pay-per-view, nie mogli obejrzeć transmisji z gali online.

📢 Kraków. Budowa drogi dojazdowej do Małopolskiego Centrum Nauki. Najpierw wycinka drzew, teraz likwidacja nasypów Trwają prace przy budowie drogi dojazdowej do Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, które powstaje w rejonie al. Bora-Komorowskiego. Obecnie robotnicy likwidują dwa nasypy ziemne, które kolidują z realizacją ulicy. Z tego samego względu trzeba było wyciąć 20 drzew. Urzędnicy mówią, że w zamian pojawią się nowe. 📢 Nie żyje Zbigniew Kazimierz Witek. Inżynier z wielkim sercem dla kultury Nie żyje Zbigniew Kazimierz Witek, wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Miał 75 lat. 📢 Pożar domu w Skawinie. Na poddaszu płonącego budynku odkryto zwłoki Ogień w domu i martwa osoba znaleziona na ostatniej kondygnacji budynku jednorodzinnego. W Skawinie na ul. Bukowskiej w środę, 9 sierpnia około godz. 8 rano wybuchł pożar w domu jednorodzinnym. Dymy było widać z daleka. Paliło się na poddaszu budynku. Okazało się, że na drugim piętrze stanowiącym poddasze budynku znaleziono wisielca, osoba była już nieprzytomna. Mimo próby reanimacji nie udało się jej uratować.

📢 Paznokcie na LATO u nóg: french, ombre, neonowe. Pomalowane paznokcie u nóg zdjęcia, pomysły, inspiracje. Dużo wzorów 9.08.2023 Nie masz czasu na malowanie paznokci u stóp? Pedicure hybrydowy to wygodne rozwiązanie nie tylko na wakacyjny wyjazd. Świetnie sprawdzi się gdy jesteś zabiegana, a chcesz mieć piękne, zadbane stopy latem. Zebraliśmy ponad 20 inspiracji i podpowiadamy jak pomalować paznokcie u stóp. Zobacz modne kolory i wzory. 📢 Naprawiają tory w centrum Krakowa. Niedługo szybka kolej będzie mogła ruszyć z większą parą Na ukończeniu są prace związane z remontem torów kolejowych w rejonie ul. Halickiej. Po naprawie zwiększy się przepustowość trasy dla pociągów w centrum Krakowa.

📢 Kraków ma już sto autobusów elektrycznych. Ostatni to nowość na ulicach. Debiut hiszpańskiej firmy na polskim rynku W ostatnich dniach do Krakowa dotarł już setny autobus elektryczny. Niespodzianką jest jednak to, że jego dostawcą po raz pierwszy nie jest firma Solaris. Tym razem elektryka do Krakowa dostarczyła hiszpańska firma Irizar. To debiut tego producenta na polskim rynku jeśli chodzi o produkcję pojazdów dla komunikacji miejskiej. Kraków jest pierwszym miastem, do którego trafił nowy autobus produkcji Irizara. Według stanu na dzień 15 lipca br. komunikację miejską w Krakowie obsługiwały 633 autobusy. Jak zapowiadają urzędnicy, jeszcze w tym roku flota autobusów bezemisyjnych w Krakowie wzrośnie do ponad 120. Oprócz elektryków i autobusów hybrydowych w stolicy małopolski jeżdżą również autobusy wodorowe.

📢 Kolejny burzowy dzień w Krakowie i Małopolsce. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godz. 21. W Małopolsce pogoda znów nie będzie łaskawa. Jak ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, do naszego regionu kolejny raz nadciągają burze. Ostrzeżenie w tej sprawie obowiązuje w środę, 9 sierpnia do godziny 21.00. 📢 Międzynarodowy Dzień Kota. Oto zdjęcia kociaków naszych czytelników! We wtorek, 8 sierpnia, obchodzimy wielkie święto, czyli Międzynarodowy Dzień Kota, czyli święto zarówno puchatych pupili, jak i wszystkich kociarzy! Z tej okazji prezentujemy najpiękniejsze kocie lapki naszych Czytelników. Przygotujcie się na gigantyczna dawkę słodyczy i mięciutkich futerek! 📢 Takiego multimedialnego spektaklu jeszcze nie widzieliście! Iskry Niepodległej pojawiły się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Iskry Niepodległej to nowoczesny spektakl multimedialny Biura „Niepodległa” umieszczony w specjalnie zaprojektowanej naczepie ekspozycyjnej, która może podróżować po całej Polsce. Za pomocą nowoczesnych technologii wizualnych zaprezentowane zostaną fakty i postaci tworzące niesamowitą opowieść o potencjale naszej polskiej wspólnoty. W dniach 7-9 sierpnia 2023 r. Iskry Niepodległej zawitały do Krakowa, do Muzeum Lotnictwa Polskiego, a w dniach 10-11 sierpnia będą w Libiążu. Zwiedzanie mobilnej wystawy jest całkowicie bezpłatne!

📢 Wielkie zmiany w komunikacji w Krakowie. Tramwaje wróciły pod Halę Targową, ale zamknięto tunel pod Dworcem Głównym Duże zmiany zaszły w kursach krakowskich tramwajów. Przychodząc na przystanek warto więc spojrzeć na rozkład jazdy, by dowiedzieć się dokąd teraz zawiozą nas pojazdy na poszczególnych liniach. Dobra wiadomość jest taka, że zakończono kolejny etap związany z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką i tramwajem można już dojechać pod Halę Targową. W innej części miasta zamknięto jednak tunel pod Dworcem Głównym.

