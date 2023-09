Prasówka Kraków 1.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Długi sznur ludzi stoi na ulicy Podwale. Już zaraz koniec wakacji i trzeba ruszyć z biletem miesięcznym do szkoły, czy pracy. Ale najpierw trzeba go zdobyć. A punkt na Podwalu, w samym centrum miasta przyciąga chyba jak magnes. MPK apeluje o załatwianie biletów przez aplikacje, w automatach, ale nie ma to jak kontakt z miłą panią w okienku... I tak jest od lat. Punkt niewielki, w środku mało miejsca, kilka stanowisk i wszystko wolno idzie. Jedne co się zmienia, i nie wiadomo od czego to do końca zależy, to z której strony ustawia się kolejka. W środę ciągnęła się wzdłuż Podwala, a w czwartek ustawiła się na dochodzącej do Podwala ul. Studenckiej.