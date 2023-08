Prasówka Kraków 1.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.07, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ZBK ogłosiło nowy przetarg na lokale użytkowe. Do wzięcia piwnice, garaże, lokale na parterze”?

Prasówka Kraków 1.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 ZBK ogłosiło nowy przetarg na lokale użytkowe. Do wzięcia piwnice, garaże, lokale na parterze Prawie 80 gminnych lokali czeka na chętnych, którzy chcieliby je wynająć i prowadzić w nich swoją działalność, a także tych, którzy szukają boksu garażowego. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłosił przetarg na najem lokali użytkowych, który zostanie przeprowadzony 17 sierpnia. Decydować trzeba się szybko - pisemne oferty na najem lokalu użytkowego należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców ZBK (ul. Czerwieńskiego 16) do 14 sierpnia do godz. 15.

📢 Protest na placu Szczepańskim w Krakowie. Stowarzyszenie Nowa Generacja upomniało się o klimat i ochronę środowiska Manifestacja w obronie dóbr przyrody i klimatu odbyła się w poniedziałek (31 lipca) wieczorem na placu Szczepańskim w Krakowie - przed siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. "Zanieczyszczone rzeki, nielegalne składowiska odpadów, wycinka drzew - mówimy temu stanowcze NIE! To ostatni moment, by ratować naszą planetę oraz przyszłe pokolenia!" - alarmowali organizatorzy tego protestu, zachęcając do udziału w nim.

📢 Samorządowe szkoły podstawowe na medal. 21 podstawówek w Krakowie, w których najlepiej zdano egzamin ósmoklasisty 2023 Opublikowaliśmy już ogólne zestawienie szkół podstawowych w Krakowie, które mogą się poszczycić najlepszymi średnimi wynikami z egzaminu 8-klasisty 2023. W tym rankingu - jak się okazało - wysokie pozycje okupują w większości szkoły prywatne, społeczne, katolickie. Teraz natomiast przygotowaliśmy zestawienie, które prezentuje wyłącznie krakowskie podstawówki samorządowe (czyli prowadzone przez miasto Kraków) - te, w których tegoroczny egzamin 8-klasisty poszedł uczniom najlepiej. Informacje o 21 takich szkołach zamieszczamy na kolejnych slajdach.

Prasówka 1.08 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "Memento Mori" - przypomina grupa Depeche Mode. Brytyjski zespół wystąpi 4 sierpnia w krakowskiej Tauron Arenie W piątek 4 sierpnia do Krakowa zawita słynny brytyjski zespół Depeche Mode. Będzie to druga wizyta pod Wawelem w biografii angielskich muzyków. Podobnie jak za pierwszym razem, również teraz zobaczymy ich w Tauron Arenie.

📢 W stawie Dąbskim w Krakowie trwa odłów raków luizjańskich. Zagrażają naszym rodzimym gatunkom W okresie od 19 lipca do 20 listopada w stawie Dąbskim prowadzone będą odłowy inwazyjnego gatunku obcego – raka luizjańskiego. Zagraża on rodzimym gatunkom raków poprzez przenoszenie dżumy raczej oraz konkurencję o siedlisko. - Ma to bardzo duże znaczenie dla ochrony rodzimych raków (rak szlachetny i rak błotny) oraz w szczególności dla ochrony płazów, które nie mają szans przeżyć w miejscach występowania raka luizjańskiego - przypominają urzędnicy. 📢 Pies pilnował... pijanego człowieka. Skończyło się wszystko u żony O północy dyżurny krakowskiej straży miejskiej przyjął zgłoszenie, że na ławce na przystanku autobusowym przy ul. M. Krzyżańskiego leży nietrzeźwy mężczyzna, któremu towarzyszy duży biały pies. Jak skończyła się ta historia?

📢 W Krakowie powstanie nowy kompleks basenów Clepardii. Miasto zarezerwowało pieniądze na budowę. Zobacz nowe wizualizacje Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przygotował przetarg na realizację pierwszego etapu kompleksu basenów krytych i otwartych KS Clepardia przy ulicy Mackiewicza. Plany są takie, by pierwszy etap inwestycji rozpocząć jeszcze w tym roku. Przejdź do GALERII, by zobaczyć nowe wizualizacje planowanego kompleksu basenów przy ul. Mackiewicza. 📢 Kraków. Remont torowiska na rondzie Mogilskim. Wyłączają tunel tramwajowy Trwają prace serwisowe torowiska na rondzie Mogilskim. W poniedziałek, 7 sierpnia, rozpocznie się wymiana krzyżownic i rozjazdów od strony tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. W związku z tym wyłączony zostanie ruch tramwajowy w tunelu oraz w relacji ul. Lubicz – ul. Mogilska. 📢 Funkcjonariusze policji prowadzą działania przeciw nielegalnym wyścigom w całej Polsce. Skontrolowano ponad 8 tysięcy pojazdów Każdego dnia policjanci ruchu drogowego poddają kontroli tysiące kierowców, którzy swym nieodpowiedzialnym zachowaniem i nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego stwarzają realne zagrożenie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu. Mowa o nielegalnych wyścigach na publicznych drogach. Funkcjonariusze zbierają informacje ze wszystkich możliwych źródeł, monitorują fora i portale społecznościowe, gdzie pojawiają się informacje o planowanych spotkaniach i wyścigach. Pomocne są także zgłoszenia nadsyłane do Policji przez mieszkańców. Skontrolowano już ponad 8 tysięcy pojazdów.

📢 Pożar w centrum Krakowa. Płonął zabytkowy budynek znany wśród mieszkańców. Tu było kino Młoda Gwardia i klub nocny Ermitaż Chociaż dzisiaj to już pustostan, kiedyś tętniło tam życie. W niedzielę, 30 lipca tuż przed godziną 15. doszło do pożaru zabytkowego budynku w samym centrum Krakowa - na ulicy Lubicz. Z ogniem walczyło dziewięć zastępów straży pożarnej. Około 17.40 sytuację udało się opanować, jednak działania strażaków na miejscu trwały blisko 7 godzin, a zakończyły się po godzinie 21.30. Jak informowała straż pożarna, pożar zajął dwa piętra budynku, a ogień strawił wyposażenie nagromadzone w nim. Na szczęście nikt nie został poszkodowany ani ranny. Tymczasem przypominamy jaka była historia tego miejsca. 📢 Piknik filmowy w parku Lotników Polskich. Weekendowa moc atrakcji nie tylko dla najmłodszych Tłumy na rodzinnym pikniku filmowym w parku Lotników Polskich. To wydarzenie było niezwykłą gratką dla najmłodszych wielbicieli kinematografii. Miasto Kraków i KBF przygotowały moc warsztatów, zajęć i zabaw, które umiliły wakacyjny czas nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom, którzy mogli tu znaleźć okazję do wypicia mrożonej kawy na zielonej trawce podczas gdy ich pociechy poznawały magiczny świat filmu. Zobaczcie ile osób w sobotni wieczór zgromadziło się na wspólnym oglądaniu "Powrotu do przyszłości". Z kolei w niedzielę, 30 lipca na strefie Arena Garden przy TAURON Arena Kraków odbyły się pokazy chemiczne i fizyczne dla dzieci.

📢 Mieszkańcy Nowej Huty licznie przybyli na osiedlowy festyn z potańcówką Ciepłe niedzielne popołudnie było świetną okazją dla mieszkańców Nowej Huty, by się spotkać na osiedlowym festynie. 30 lipca o godz. 15.00 w Wyciążach na terenie LKS Błyskawica przy ul. Podstawie 6a rozpoczął się „Dzień Wyciąż”. Dla mieszkańców przygotowano wiele atrakcji, a wśród nich: występy artystyczne, pokaz iluzji w wykonaniu Damiana Spętanego, a także zabawa taneczna z zespołem "Secret Band". Gwiazdą wieczoru będzie z kolei gwiazda disco polo - Czadoman.

