Prasówka Kraków 1.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Festiwal Santander Letnie Brzmienia na Parkowej w Podgórzu. Kukulska, Margaret i inne gwiazdy”?

Prasówka Kraków 1.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Festiwal Santander Letnie Brzmienia na Parkowej w Podgórzu. Kukulska, Margaret i inne gwiazdy Natalia Kukulska, Margaret, Mery Spolsky, Bovska i Zalia – 5 wyjątkowych i inspirujących artystek, kumulacja subtelnej czułości, zahartowanej, bezkompromisowej kobiecości, różnych historii i doświadczeń – takie jest muzyczne BABIE LATO, czyli projekt specjalny festiwalu Santander Letnie Brzmienia, który usłyszeliśmy 30 czerwca w Krakowie. Pod przewodnictwem Natalii Kukulskiej wokalistki połączyły siły w utworze "Cudowne lata". Ale festiwal w sercu Podgórza to coś więcej, a jego druga odsłona 1 lipca.

📢 Tragedia w Krakowie nad Wisłą. 49-latek utonął ratując swojego psa, pies przeżył 49-latek utonął ratując swojego psa w Wiśle w Krakowie. Zwierzę przeżyło. Policja ustala okoliczności zdarzenia.

📢 Orhan Pamuk w Krakowie. Tłumy na spotkaniu z literackim noblistą w Teatrze Słowackiego! Orhan Pamuk, laureat Literackiej Nagrody Nobla, spotkał się z krakowskimi czytelnikami z okazji premiery swojej najnowszej powieści „Noce zarazy” oraz jubileuszu 70-lecia Wydawnictwa Literackiego, polskiego wydawcy noblisty. Spotkanie zatytułowane „Chwila w wieczności” odbyło się w piątek, 30 czerwca. Jeśli wierzyć statystykom czytelnictwa, tego dnia do Teatru Słowackiego, musieli przybyć niemal wszyscy czytający - na spotkaniu z pisarzem pojawiły się bowiem tłumy.

Prasówka 1.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W poniedziałek rusza budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Będą wycinać drzewa W najbliższy poniedziałek, 3 lipca, rozpoczną się pierwsze prace przygotowawcze związane z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Mieszkańcy sprzeciwiają się wycince drzew związanej z inwestycją. Prezydent Krakowa zadeklarował, że w ciągu miesiąca zostaną podjęte ostateczne decyzje dotyczące możliwości uwzględnienia postulatów protestujących.

📢 Poezja na murach! Wiersze Szymborskiej zainspirowały twórców muralu "Nic dwa razy się nie zdarza/ I nie zdarzy" no chyba, że mowa o tym, że krakowianie będą mogli przeczytać ten wiersz na jednym z budynków - to może się zdarzyć wiele razy za sprawą muralu, który powstał na elewacji budynku przy ul. Dolne Młyny 10. Uroczyste odsłonięcie 2 lipca, w dniu setnych urodzin poetki. Podpatrzyliśmy artystów przy pracy. 📢 Zakrzówek zamienia się w śmietnisko. Miasto Kraków reaguje i wprowadza kolejny zakaz. Czy to pomoże? Od 29 czerwca na terenie kąpieliska i pomostów na Zakrzówku obowiązuje kolejny zakaz. Dotyczy on wnoszenia alkoholu na ten obszar. To pokłosie nieodpowiedzialnego zachowania gości i śmietniska, w jakie zamienia się ten obszar po całodniowej wizycie kąpiących się osób, które ignorują zakazy dot. wnoszenia i spożywania jedzenia czy picia alkoholu.

📢 Od 1 lipca ZTP wprowadza dodatkowe kontrole biletów, a 30 czerwca firma Rewizor zrywa umowę z miastem. O co tu chodzi? Ponad tydzień temu, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie poinformował, że od 1 lipca dojdzie do dużych zmian. Mianowicie mowa o przejęciu dotychczas zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Punktów Sprzedaży Biletów i przekształcenie je w Punkty Obsługi Pasażerów. Jednak mieszkańców bardziej zainteresował fakt, że ZTP od lipca wprowadza również uzupełniającą kontrolę biletów w pojazdach MPK w Krakowie, tym samym poszukując nowych pracowników. W przeddzień wprowadzenia zmian, firma Rewizor, która aktualnie zajmowała się kontrolą biletów w pojazdach MPK rozwiązała umowę z miastem. 📢 Znany krakowski aktor prowadził auto pod wpływem alkoholu. Jest prawomocny wyrok sądu. "Kara jest słuszna oraz sprawiedliwa" Jest prawomocny wyrok w sprawie znanego aktora Jerzego S., który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Sąd drugiej instancji stwierdził, że kara wymierzona oskarżonemu jest słuszna oraz sprawiedliwa.

📢 Niecodzienna akcja strażaków. Ratowali węża, który utknął na posesji pod Krakowem Do nietypowej akcji zostali wezwani strażacy z OSP Tenczynek w gminie Krzeszowice. W czwartek, 29 czerwca pojechali ratować węża, który utknął na jednej z posesji w ich miejscowości. Wąż został uwięziony w napędzie urządzenia do otwierania bramy w ogrodzeniu podwórka jednego z gospodarstw w Tenczynku. 📢 Pojazd wpadł w betonowy most. Rozbił samochód przez niebezpieczny manewr, który wymusił inny kierowca Do wypadku samochodu osobowego i rozbicia go o elementy betonowego mostu doszło w Mnikowie w gminie Liszki. W czwartek, 29 czerwca, późnym wieczorem do akcji ratowniczej podczas tego zdarzenia zostali wezwani strażacy z OSP Mników i OSP Czułów oraz policja.

📢 Krakowianie będą świadkami wielkiego wydarzenia. Z wieży hejnałowej bazyliki Mariackiej zostanie zdjęta korona Po czasochłonnej i skrupulatnej konserwacji ołtarza Wita Stwosza w bazylice Mariackiej, która została wyróżniona najwyższą europejską nagrodą w obszarze dziedzictwa kultury – Europa Nostra 2023, przyszedł czas na złoconą królewską koronę, która zdobi wieżę hejnałową świątyni. To początek kolejnej dużej inwestycji, która lada moment się rozpocznie. Korona zawieszona jest na wysokości 65,5 metrów nad poziomem Rynku Głównego, a sam proces jej konserwacji potrwa do września br. To kolejne wielkie wyzwanie przed którym staje bazylika.

📢 Igrzyska Europejskie 2023. Adrian Duszak ze srebrnym medalem w turnieju teqballa na Rynku Głównym w Krakowie. Zdjęcia Nasz as atututowy w turnieju teqballa Adrian Duszak w czwartkowych zmaganiach Igrzysk Europejskich na Rynku Głównym w Krakowie sięgnął po srebrny medal. Tym samym został wicemistrzem Europy, bo zawody miał jednocześnie rangę championatu Starego Kontynentu. W finale przegrał z mistrzem świata, Rumunem Aporem Gyoergydeakiem. 📢 Polski urzędnik rzucił wyzwanie Austriakom. Marcin Płachno przejechał trasę z Wiednia do Krakowa na rowerze Marcin Płachno to na co dzień Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Wiedniu. W dniach 14-16 czerwca na rowerze pokonał trasę 445 kilometrów dzielących Wiedeń i Kraków. Wszystko po to, by poczuć wolność, promować Polskę za granicą i pokazać Austriakom, że Polak zawsze potrafi.

