Prasówka 9.08.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

📢 Tak mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Słynna para seniorów może pochwalić się wyjątkowym ogrodem Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości".

📢 Wesele w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Niezwykła impreza z udziałem pary młodej. Mamy zdjęcia Wesele jak z bajki odbyło się w minioną sobotę (5 sierpnia) na sali dance w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze mogli poczuć się jak na prawdziwym weselu, na którym króluje biesiadny klimat i taneczna muzyka. Nie mogło oczywiście zabraknąć najbardziej znanych zabaw weselnych, a o północy zorganizowano oczepiny. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Międzynarodowy Dzień Kota. Oto zdjęcia kociaków naszych czytelników! We wtorek, 8 sierpnia, obchodzimy wielkie święto, czyli Międzynarodowy Dzień Kota, czyli święto zarówno puchatych pupili, jak i wszystkich kociarzy! Z tej okazji prezentujemy najpiękniejsze kocie lapki naszych Czytelników. Przygotujcie się na gigantyczna dawkę słodyczy i mięciutkich futerek!

📢 Takiego multimedialnego spektaklu jeszcze nie widzieliście! Iskry Niepodległej pojawiły się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Iskry Niepodległej to nowoczesny spektakl multimedialny Biura „Niepodległa" umieszczony w specjalnie zaprojektowanej naczepie ekspozycyjnej, która może podróżować po całej Polsce. Za pomocą nowoczesnych technologii wizualnych zaprezentowane zostaną fakty i postaci tworzące niesamowitą opowieść o potencjale naszej polskiej wspólnoty. W dniach 7-9 sierpnia 2023 r. Iskry Niepodległej zawitały do Krakowa, do Muzeum Lotnictwa Polskiego, a w dniach 10-11 sierpnia będą w Libiążu. Zwiedzanie mobilnej wystawy jest całkowicie bezpłatne!

📢 Dwuletnia kondorzyca Beti z Krakowa wyruszyła do Chile, by tam ratować swój gatunek Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie we wtorek (8 sierpnia) finalizowała "Projekt kondor": wysłała do Chile kondorzycę Beti, która dwa lata temu wykluła się w stolicy Małopolski. - Jako pierwszy ogród zoologiczny w Polsce otrzymaliśmy zgodę na udział w projekcie reintrodukcji kondora - wyjaśnia Teresa Grega, dyrektor Fundacji. - Chodzi o ponowne wprowadzenie do natury narażonego na wyginięcie gatunku - kondora wielkiego, największego latającego drapieżnika świata. 📢 Wielkie zmiany w komunikacji w Krakowie. Tramwaje wróciły pod Halę Targową, ale zamknięto tunel pod Dworcem Głównym Duże zmiany zaszły w kursach krakowskich tramwajów. Przychodząc na przystanek warto więc spojrzeć na rozkład jazdy, by dowiedzieć się dokąd teraz zawiozą nas pojazdy na poszczególnych liniach. Dobra wiadomość jest taka, że zakończono kolejny etap związany z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką i tramwajem można już dojechać pod Halę Targową. W innej części miasta zamknięto jednak tunel pod Dworcem Głównym.

📢 Krakowski Tomex zaczyna się zmieniać. Wjechał ciężki sprzęt. To koniec targowiska jakie znamy Koniec Tomexu jaki znamy. Słynne nowohuckie targowisko zaczyna się zmieniać. Na miejscu pojawiły się koparki i zabezpieczenia budowlane. Rozpoczęto też już pierwsze prace, a plac opustoszał. Według planów plac zostanie zabudowany przez halę handlową, gdzie najprawdopodobniej będzie działał market budowlany. Zobaczcie zdjęcia jak aktualnie wygląda to miejsce. 📢 Cztery wojskowe dni w Małopolsce. Na piknikach z okazji Święta Wojska Polskiego zaprezentują się również żołnierze z Krakowa Kołowy transporter opancerzony polskiej produkcji Rosomak, czołg Leopard 2A5, wyrzutnia rakietowa Langusta, moździerz samobieżny Rak - to tylko niektóre z zasobów sprzętu wojskowego, który będzie można zobaczyć na piknikach wojskowych. Z okazji Święta Wojska Polskiego zawitają one do miast i miasteczek w całej Polsce. W Małopolsce zagoszczą w Jordanowie, Polance Wielkiej, Grybowie i Niecieczy.

📢 Wypadek pod Krakowem. Samochód ciężarowy potrącił dziecko. Droga wojewódzka 774 całkowicie zablokowana Do groźnie wyglądającego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 774 w Cholerzynie w gminie Liszki. We wtorek, 8 sierpnia przed południem samochód ciężarowy potrącił dziecko. Do poszkodowanego chłopca natychmiast wezwano pomoc medyczną. Zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe R6 oraz naziemny zespół ratownictwa medycznego. 📢 Koszmarny widok w Krakowie. Papier, chusteczki, podpaski. Wielki ściek płynął Wisłą nieopodal Wawelu. "Nie było skażenia wody" Spore ilości papieru toaletowego, podpasek, nawilżanych chusteczek. To wszystko można było ostatnio zobaczyć w rzece Wiśle nieopodal Wawelu. Część zanieczyszczeń zatrzymała się na kratach przelewów burzowych. Na miejsce przybyli strażnicy miejscy i strażacy. Ci ostatni nie stwierdzili skażenia wody. Miejscy urzędnicy przekonują, że część mieszkańców wyrzuca do toalety co popadnie, stąd m.in. podpaski w rzece.

📢 Kompleksowo rozbudują drogi prowadzące do zakopianki. To największa i najkosztowniejsza inwestycja powiatu krakowskiego Dwie drogi powiatowe, które umożliwiają dojazd do zakopianki w gminie Mogilany zostaną rozbudowane. Są także wykorzystywane jako objazdy w przypadku zablokowania drogi krajowej nr 7. Inwestycję będzie realizował powiat krakowski przy współpracy i współfinansowaniu z gminą Mogilany oraz rządowym wsparciu finansowym z programu Polski Ład. Umowa na tę inwestycję wartą blisko 45 mln zł została podpisana w poniedziałek, 7 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Krakowie. 📢 47. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej oficjalnie otwarte! Artyści i regionalne rzemiosło będą gościć w Krakowie do 20 sierpnia Do stolicy Małopolski znów zjechali się artyści, rzemieślnicy, miłośnicy sztuki, rękodzieła i rzemiosła z różnych stron świata. W poniedziałek, 7 sierpnia o godz. 15.00 odbyło się uroczyste otwarcie 47. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie. Targi będą gościły na Rynku Głównym do 20 sierpnia. Zobaczcie jak wyglądało ich uroczyste otwarcie.

📢 Clout MMA ma problemy? Gala Peszki i Lexy niewypałem? Chodzi o PPV W ubiegłą sobotę, 5 sierpnia, odbyła się długo wyczekiwana gala Clout MMA, której twarzami są były piłkarz Sławomir Peszko oraz influencerka Lexy Chaplin. Pomimo starań organizatorów, wydarzenie, a konkretnie jego transmisja online okazała się być niedopracowana. Fani, którzy zakupili pakiety pay-per-view, mieli problem z obejrzeniem gali. Co na to Clout MMA? Zobaczcie. 📢 Karambol na autostradzie A4. Występują spore utrudnienia w ruchu. Są osoby poszkodowane Na autostradzie A4 doszło do zderzenia pięciu samochodów. Jak poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych portal Małopolska Alarmowo - Na miejscu pracują wszystkie służby oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Występują spore utrudnienia w ruchu. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne przypominamy o zachowaniu ostrożności.

