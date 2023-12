Prasówka 8.12.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.12, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wisła Kraków. Kibice dopingowali „Białą Gwiazdę” w pucharowym meczu ze Stalą Rzeszów”?

📢 Wisła Kraków. Kibice dopingowali „Białą Gwiazdę" w pucharowym meczu ze Stalą Rzeszów Zimowa pogoda nie przestraszyła znacznego grona kibiców Wisły Kraków do przyjścia na mecz Pucharu Polski ze Stalą Rzeszów, jaki „Biała Gwiazda" rozegrała w czwartkowy wieczór na stadionie przy ul. Reymonta. Krakowianie jak zwykle mogli liczyć na głośny doping. Tym razem blisko dziesięciu tysięcy fanów.

📢 Wisła Kraków. Udany debiut Mariusza Jopa. „Biała Gwiazda” melduje się w ćwierćfinale Pucharu Polski Mariusz Jop może być zadowolony. W czwartek poprowadził pierwszy raz Wisłę Kraków, która pewnie, 4:1 pokonała Stal Rzeszów w meczu 1/8 finału Pucharu Polski. 📢 Co się dzieje w krakowskim Kościele? Abp Marek Jędraszewski wzywa "po ojcowsku" proboszcza parafii Mariackiej do rezygnacji Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski w mediach społecznościowych opublikował list metropolity krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego do proboszcza parafii Mariackiej ks. Dariusza Rasia, w którym wzywa go do rezygnacji z pełnionej funkcji.

Prasówka 8.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Weekend w Krakowie. Najciekawsze wydarzenia w dniach 8 do 10 grudnia: Targi Młodej Sztuki, Ciacho za Ciacho, Miasteczko Homla ...

📢 Zima nie odpuszcza. Ślizgawica na drogach pod Krakowem, wypadki, kolizje i blokady dróg W czwartek, 7 grudnia zima wciąż daje się we znaki kierowcom, drogowcom. Sypiący śnieg sprawiał, że pługi odśnieżarki nie nadążały usuwać z jezdni. Szczególnie niebezpiecznie było w powiecie myślenickim, gdzie doszło do dwóch wypadków w tym czołowego w Pcimiu i Myślenicach oraz do blokowania dróg przez tiry, które nie mogły pokonać nieodśnieżonych dróg w Harbutowicach. W powiecie krakowskim strażacy walczyli z soplami i kolizjami na drogach.

📢 Kraków znów walczy z zimą. Sople, nawisy śnieżne, błoto pośniegowe na chodnikach. Straż miejska odebrała już prawie 900 zgłoszeń Problemem mieszkańców miasta w zimie nie tylko to co pod nogami, ale też co nad głowami. - Nieodśnieżony chodnik to jedno, ale zagrożenie spadającymi soplami lodowymi i odgrodzone chodniki, to drugie - mówi nam Pani Maria, która mieszka w centrum Krakowa. Tylko od 25 listopada br. krakowska straż miejska odebrała już blisko 900 zgłoszeń od mieszkańców. Część spraw skończyła się mandatami, część pouczeniami, a kilkanaście wniosków nawet zostało skierowanych o ukaranie do sądów. Mandaty sięgają nawet 500 zł.

📢 Kraków. Atak nożownika na przystanku przy ul. Dietla. Policja publikuje nagranie i szuka sprawcy Policjanci zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji sprawcy przestępstwa, który na przystanku przy ul. Dietla dokonała uszkodzenia ciała mężczyzny. Do zdarzenia doszło 30 października. Do ofiary wezwano karetkę, ruch tramwajów był długo wstrzymany. Teraz policja publikuje zdjęcia sprawcy i prosi o pomoc osoby, które go rozpoznają. 📢 Tylu szopek w Krakowie jeszcze nie było! Szopkarze pokazali swoje prace na Rynku Głównym Rekordowa liczba 241 szopek – a może być ich jeszcze więcej w tym roku nie na stopniach pomnika Mickiewicza, a pod arkadami Sukiennic – jak zawsze, kiedy pada. Pierwszy czwartek grudnia to dzień, w którym krakowscy szopkarze prezentują swoje dzieła na Rynku Głównym. To również moment, kiedy rozpoczyna się konkurs na najpiękniejszą szopkę krakowską. W tym roku odbywa się po raz 81., choć sam zwyczaj chodzenia z szopką jest o wiele starszy. Krakowskiej tradycji stało się zadość.

📢 Matura próbna matematyka 2023. ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE. Co było na próbnej maturze z matematyki? Wielomiany, prawdopodobieństwo, funkcje Czwartek (7 grudnia) to drugi dzień matur próbnych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Przyszli maturzyści sprawdzili swoją wiedzę i przygotowanie do egzaminu z matematyki. W opracowanych przez CKE arkuszach egzaminacyjnych czekało na nich 30 zadań. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami i rozwiązaniami próbnej matury z matematyki. 📢 Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie wykładowczyni zabiła karpia. Sprawa w prokuraturze. Jest reakcja rektora uczelni Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! opublikowała na swoich mediach społecznościowych filmik, na którym widać, jak wykładowczyni z Uniwersytetu Rolniczego na żywca odcina głowę karpia. Członkowie Fundacji twierdzą, że jest to znęcanie się nad zwierzętami i w związku z tym sprawę zgłoszono do prokuratury. Rektor uczelni zlecił wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w tej sprawie.

📢 Święta zza zimnych krat - one na to nie zasługują. Ponad 700 zwierząt w schronisku KTOZ. W Krakowie jest wiele akcji, by wesprzeć zwierzęta Ponad 700! Aż tylu czworonożnych podopiecznych ma obecnie Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Każdy nowy dzień to wyzwania przy tylu podopiecznych. Pamiętajmy o zwierzętach przebywających w schroniskach nie tylko od święta, ale przez cały rok! Jeśli nie możemy im zapewnić kochającego domu, to wspomóżmy je karmą, zabawkami, legowiskami i innymi niezbędnymi produktami. W Krakowie aktualnie prowadzonych jest wiele akcji! Wspomóżmy którąś z nich. Tymczasem w galerii kilkadziesiąt zwierząt czekających na kochające domy. Może któryś z podopiecznych schroniska skradnie właśnie Twoje serce! 📢 Kraków znów tonie w śniegu. Koszmar na chodnikach i drogach. "Główne chodniki są dzisiaj wiejskimi koleinami" Zima w Krakowie nie ustępuje. Po chwili przerwy powróciły opady śniegu. Jeszcze nie wszystkie miejsca zostały odśnieżone po poprzednich opadach, a ulice i chodniki przykrywa już kolejna warstwa. Mieszkańcy są oburzeni i skarżą się na utrudnione warunki oraz pracę urzędu, a w tym czasie straż miejska przypomina o obowiązku uprzątnięcie błota, śniegu, lodu przez właścicieli oraz zarządców nieruchomości z wyznaczonych miejsc.

📢 Kraków. Węzeł Południe DK 7 z A4 do przebudowy. Jest decyzja GDDKiA dostała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy węzła Kraków Południe. Skrzyżowanie autostrady A4 i drogi krajowej nr 7 zostanie gruntownie zmodernizowane. Kluczowe będzie oddzielenie ruchu tranzytowego i lokalnego. Każdy z nich będzie miał osobny układ drogowy. 📢 Palenie na przystankach w Krakowie to prawdziwa plaga. Zakaz to martwy przepis? Straż miejska podaje statystyki Zakaz palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacji zbiorowej w Krakowie nie jest "martwym przepisem". Wiele osób sięgając po coraz to nowsze produkty jak, np. elektroniczne papierosy, coraz częściej bagatelizuje komfort innych osób, które również przebywają na przystankach. Radny Gibała interpeluje w tej sprawie do prezydenta Krakowa twierdząc, że mieszkańcy mają już tego dosyć. - Zdarza się nawet, że dym przedostaje się do stojącego na przystanku pojazdu - wyjaśnia. Tymczasem tylko od początku roku krakowska straż miejska podjęła już ponad 1,7 tys. interwencji wobec łamania tego zakazu.

📢 Lasy Państwowe ogłaszają sprzedaż choinek. Czas na choinki od leśników. Tyle trzeba będzie zapłacić Jak każdego roku Lasy Państwowe ogłosiły przedświąteczną sprzedaż żywych choinek. Informacje o terminach i cenach nadleśnictwa publikują na swoich stronach internetowych bądź w mediach społecznościowych. W ofercie znajdziemy takie drzewka jak: świerk, jodłę kaukaską, sosnę czarną i inne. Sprawdź ceny drzewek od Lasów Państwowych, zobacz terminy sprzedaży w konkretnych nadleśnictwach na terenie Małopolski i okolic. Niektóre nadleśnictwa już przedstawiają cenniki, inne dopiero przygotowują się do sprzedaży. 📢 Kraków. Wojewoda małopolski zaskarżył uchwałę w sprawie ogródków piwnych na Kazimierzu Wojewoda Małopolski zaskarżył uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem do sądu administracyjnego z uwagi na stwierdzone istotne naruszenie przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał - mówi Joanna Paździo, rzecznik prasowy Wojewody Małopolskiego. Funkcję wojewody od niedawna pełni Ryszard Pagacz, po tym jak Łukasz Kmita, po październikowych wyborach dostał się do parlamentu.

📢 Znamy Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Wiecie co oznacza? Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku to już tradycja. Co roku, w okresie jesienno-zimowym w internecie wrze przy wyborze najpopularniejszego wyrażenia, używanego przez młodzież w ostatnim czasie. Tym razem w 8. edycji konkursu, którego organizatorem jest Wydawnictwo Naukowe PWN, wygrało słowo "rel". Zobaczcie jakie inne słowa znalazły się jeszcze na podium oraz co oznaczają. 📢 Kraków i Małopolska. Śnieg wrócił, mróz mniejszy, ale jest. Trudne warunki na drogach Myśleliście, że śnieg już nie wróci, a to co odgarnięte w pryzmach po prostu sobie stopnienie? Niestety nie. Śnieg padał w Krakowie i Małopolsce w nocy i pada teraz. Warunki na drogach niekorzystne dla kierowców. Jest ślisko, trzeba uważać. Nie ma super zatorów, ale wszędzie widać, że jedziemy powoli. Korkuje się A4 od Swoszowic po Balice, ale też na wysokości Podłęża. Zakopianka przytkana na jezdni dojazdowej do Krakowa. A w samym mieście - Konopnickiej, rondo Grunwaldzkie, Opolska, Nowohucka, Czarnowiejska, wolniutko na Wielickiej, Zakopiańskiej. Na Wita Stwosza doszło do poważnego wypadku, jest osoba ranna.

📢 Dziś koniec przebudowy skrzyżowania na al. 29 Listopada. Zmiany w komunikacji To dobry sygnał. Przebudowa al. 29 Listopada ma zostać skończona i oddana kierowcom do użytku jeszcze przed świętami. Tak obiecano, nikt terminu nie przekładał. Kolejne etapy inwestycji są domykane, tak jak ten. Skrzyżowanie alei i ul. Dobrego Pasterza jest gotowe. Od 7 grudnia, linie autobusowe nr 105, 132, 139, 199, 405 i 610 wracają na swoje stałe trasy. 📢 Zmiany w rozkładach jazdy autobusów aglomeracyjnych i nowe nazwy przystanków pod Krakowem Zmieniają się rozkłady jazdy linii autobusów aglomeracyjnych MPK kursujących przez gminę Kocmyrzów-Luborzyca. Dotyczy to linii nr 202 i 212. W pierwszej z tych linii będą nowe godziny w siedmiu przypadkach odjazdów tylko w dni powszednie. W przypadku drugiej linii w jedenastu przypadkach nowe godziny odjazdów będą zarówno w dni powszednie, soboty i święta. Poza tym nazwy niektórych przystanków zostaną zmienione. Wszystko to zacznie obowiązywać od soboty, 9 grudnia.

