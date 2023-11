Prasówka 8.11.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.11, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Naprawa zablokowanej drogi po upadku żurawia i tragedii na budowie w Wieliczce. Ruch wstrzymany na całą dobę”?

Prasówka Kraków 8.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Naprawa zablokowanej drogi po upadku żurawia i tragedii na budowie w Wieliczce. Ruch wstrzymany na całą dobę Po śmiertelnym wypadku na budowie w Wieliczce wszczęte zostało śledztwo prokuratury i policji. Obecnie badania prowadzone są przez kilka instytucji, a zatrzymany został jeden z pracowników wykonawcy inwestycji. Do tego trzeba było w trybie pilnym naprawić drogę gminną, która przez dobę była zamknięta dla ruchu. Dla Wieliczki zamknięcie ul. Dembowskiego stało się dużym utrudnieniem, gdyż jest to trakt, prowadzący do Krakowa. Gmina ściągnęła specjalistyczną firmę, która zrobiła badania, żeby sprawdzić, czy sieci pod jezdnią nie zostały uszkodzone. Okazało się, że nie ma problemu i ruch został wznowiony.

📢 Kraków. Poranny spacer rodziny dzików przy ul. Centralnej. Najbardziej zainteresował ich parking Problem zaostrza się jesienią. Dziki udają się do miasta w poszukiwaniu łatwo dostępnego pożywienia, ponieważ z pól zebrane są już płody rolne. Warto zauważyć, że Kraków cały czas się rozrasta. W miejscach gdzie dotychczas urzędowały dziki, powstają nowe osiedla. Zwierzęta zmuszone są do przemieszczania się, a miejskie śmietniki, przyciągają je jedzeniem. Ostatnio często pojawiają się w okolicy ul. Centralnej. - Mieszkam tam i wieczorem strach wyjść z psem bo dziki są wszędzie - pisze jedna z mieszkanek tej części miasta.

📢 Tak dziś żyje Kinga Korta z "Żony Hollywood". Krakowianka pokazuje swoje luksusowe życie! Żony Hollywood to serial, który opowiadał o losach Polek, które wyjechały z Polski, aby za oceanem spełnić swój "american dream". Wśród żon biznesmenów i milionerów mogliśmy oglądać codzienność Kingi Korty, która zasłynęła z pasji do luksusowych ubrań i kosmetyków. Tak dzisiaj żyje pochodząca z Krakowa projektantka biżuterii i miłośniczka psów! Zobaczcie sami!

Prasówka 8.11 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śmiertelny wypadek na placu budowy w Wieliczce. Jedna osoba zatrzymana. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wieliczce Śmiertelny wypadek na placu budowy w Wieliczce ma swój dalszy ciąg. Prokuratura Rejonowa w Wieliczce prowadzi śledztwo. We wtorek, 7 listopada, dzień po wypadku, prokurator Małgorzata Piotrowicz poinformowała, że jedna osoba jest już zatrzymana. Dzisiaj zostanie przesłuchana w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce. Jednocześnie jest przesłuchiwanych wielu świadków, pracowników, wykonawców budowy nowej siedziby sądu i prokuratury w tym podkrakowskim mieście.

📢 Mięso z laboratorium pojawi się na sklepowych półkach i talerzach Polaków, ale nie zastąpi tradycyjnego kotleta Większość nowych projektów dotyczących żywności wynika z potrzeby ograniczania negatywnego wpływu jej produkcji na stan planety. Potrzebne nam „zielone” jedzenie, którego wytwarzanie wiąże się z mniejszą emisją gazów cieplarnianych, mniejszym zużyciem wody i nawozów. Czy mięso komórkowe ma szansę stać się alternatywą dla tradycyjnego kotleta? - pytamy dra inż. Wojciecha Witarskiego, biologa komórki, adiunkta w Zakładzie Biologii Molekularnej Zwierząt Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie-Balicach. 📢 Budują wielkie hale w Skawinie i... kupili 5 hektarów lasu w Gruszowcu Dwie firmy, MDC2 i Generelai Real Estate sfinansowały zakup lasu naturalnego w Gruszowcu, w regionie, w którym będzie funkcjonować MDC2 Park Kraków South, czyli wielkie hale magazynowe. Po co spółkom od logistyki las? Zapewniają, że chcą zadbać, by go nigdy nie wycięto. Gruszowiec to niewielka wioska położona na przełęczy rozdzielającej stoki Ćwilina i Śnieżnicy, przez którą biegnie droga krajowa nr 28.

📢 Wypadek i utrudnienia na autostradzie A4 pod Krakowem. Zderzenie samochodów osobowych Korkuje się autostrada A4 w okolicy Kryspinowa w gminie Liszki. We wtorek, 7 listopada przed południem doszło do wypadku na autostradzie A4 pod Krakowem. Zderzyły się dwa samochody osobowe na pasie w kierunku Rzeszowa. Z pierwszych informacji służb wynika, że nie ma osób poszkodowanych. Są natomiast spore utrudnienia w ruchu. 📢 Polska królowa na tronie w sombrero. Iga Świątek wróciła na tenisowy szczyt GALERIA z CANCUN Wielki triumf Igi Świątek w Cancun! Raszynianka jest drugą Polką w historii, po krakowiance Agnieszce Radwańskiej (2015), która wygrała turniej WTA Finals. Po meczu z Jessicą Pegulą, którą pokonała 6:1, 6:0, na kort wyszli mariachi, a tenisistkom założono na głowy meksykańskie sombrera. Obejrzyjcie zdjęcia z Cancun w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kolejny udany przeszczep płuc w Krakowie. Trwająca 14 godzin operacja zakończona wielkim sukcesem W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II przeprowadzono kolejny udany przeszczep płuc, a 62-letni pacjent czuje się po nim bardzo dobrze. Sama operacja trwała ok. 14 godzin, wcześniej pobranie narządu wraz z transportem, w którym pomagali lotnicy z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, to kolejne 6 godzin. Koordynacja pobrania i przeszczepienia, od momentu zgłoszenia dawcy poprzez właściwą logistykę całego procesu, organizację niezbędnych specjalistów i zaplecza bloku operacyjnego w jednym czasie, aż do przekazania pacjenta na oddział intensywnej terapii po operacji to ok. 60 godzin. To druga transplantacja płuc w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II. 📢 Piękne siatkarki Tauron Ligi 2023-2024. Zachwycają urodą i wysportowanym ciałem. Zobacz zdjęcia Rozgrywki Tauron Ligi w siatkówce kobiet w sezonie 2023-2024 rozpoczęły się w pażdzierniku. Bierze w nich udział 12 zespołów. Zobacz, kogo można oglądać na siatkarskich parkietach - oto piękne zawodniczki z polskiej ekstraklasy. Na Instagramie zachwycają urodą, wdziękiem i wysportowanymi ciałami.

📢 Nowe kadry w małopolskiej policji. W ślubowaniu wzięło udział 49 nowych funkcjonariuszy i 26 funkcjonariuszek 6 listopada br. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się ślubowanie 75 policjantów i policjantek, przyjętych 27 października. Wśród ślubujących było 26 kobiet. To piąty w tym roku nabór. Podczas uroczystości nadano również odznaczenia dla osób wspierających Małopolską Policję w codziennych działaniach na rzecz bezpieczeństwa. 📢 Kraków. Prawie na zimę, ale jednak. Do końca roku kolejne ścieżki rowerowe będą gotowe W tym roku do użytku oddane zostaną kolejne ścieżki rowerowe w Krakowie. Ponad 14 km nowych tras to zadanie realizowane w ramach porozumienia z Wodami Polskimi, które rozbudowują wały przeciwpowodziowe nad Wisłą. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie blisko 8 mln zł. Ścieżki już są prawie gotowe, pojawia się oznakowanie, a pogoda ciągle sprzyja.

📢 Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Prace postępują, do korków się przyzwyczailiśmy? Będą zmiany w ruchu? Rozkopane okolice Opolskiej, Lublańskiej, Młyńskiej. Trudniejszy przejazd przez rondo Polsadu. Z tym kierowcy mierzą się od jakiegoś czasu, jadąc przez plac budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Po wielu skargach urzędnicy zapowiadają zmiany, by ułatwić życie właścicielom aut. Mają zostać wprowadzone do 9 listopada. Mamy 7 listopada i na razie nie zostały zapowiedziane. Pytamy o nie i czekamy na odpowiedź. 📢 Mada niebezpieczna dla pasażerów i pojazdów MPK. Lepiej uważajcie! Mimo słonecznej pogody motorniczowie krakowskiego MPK walczą ze ślizgawicą! "Wielu z Was nie jest świadomych jak bardzo złe warunki panują na torowisku podczas jesieni" - podkreśla w mediach społecznościowych krakowski przewoźnik. I pokazuje nagranie. O co konkretnie chodzi?

📢 Kraków. Po Nowym Roku otwarcie dużego supermarketu przy Galicyjskiej. Budynek wygląda już na gotowy Otwarcie sklepu Kaufland w Krakowie przy ul. Galicyjskiej zaplanowano na styczeń 2024 r. Powierzchnia sprzedaży wyniesie ok. 2800 mkw. Do dyspozycji osób zmotoryzowanych oddanych zostanie prawie 200 miejsc parkingowych. To kolejna duża inwestycja w tym rejonie miasta. Wcześniej otworzyła się tu galeria Atut Galicyjska, a w budowie jest outlet. 📢 Koncert w Krakowie z okazji Święta Niepodległości. Biało-Czerwone Przeboje na Rynku Głównym zaśpiewają Roxie Węgiel, Kombii i Daria Święto Niepodległości zbliża się wielkimi krokami. Jego obchody w Krakowie uświetni coroczny koncert Biało-Czerwonych Przebojów, organizowany przez RMF FM. W tym roku na scenie pojawią się największe polskie gwiazdy, a wśród nich m.in. Roxie Węgiel, kultowy zespół Kombii czy Kuba Szmajkowski. Zobacz, kto wystąpi na Rynku Głównym już w najbliższą sobotę.

📢 Jarosław Królewski, prezes i właściciel Wisły Kraków: Walczę, aby ten klub przetrwał na tyle, ile potrafię Gdyby być finansowo ścisłym, asekuracyjnym, można by rzec, że Wisłę na nic nie stać, oprócz szerokich oszczędności, zapomnienie o awansie na najbliższe kilka lat, ograniczenie do minimum wydatków akademii, likwidacja drugiej drużyny i pozostałych sekcji, a także narzekanie non stop na poprzedników i wszystko dookoła - mówi o sytuacji Wisły Kraków jej prezes i większościowy właściciel Jarosław Królewski. 📢 Obrazy z klasztoru franciszkanów w Krakowie w rękach konserwatorów. "Część z nich była w stanie wręcz agonalnym" Jedenaście obrazów z klasztoru franciszkanów w Krakowie przeszło w tym roku konserwację. Był to drugi sezon prac w ramach trzyletniego przedsięwzięcia obejmującego ponad 20 obrazów ze stałego wyposażenia wnętrz klasztoru. - Część z nich była w stanie wręcz agonalnym, wiele było schowanych w skarbcu. Teraz zawisną w klasztorze, w korytarzach - mówi o. Łukasz Brachaczek, nadzorujący prace z ramienia zakonu. Ratowane i odnawiane obrazy pochodzą z okresu od XVII do XX wieku.

📢 Figura autorstwa ojca Wyspiańskiego powraca na Stare Miasto. Wcześniej przeniesiono ją w związku z budową hotelu Na terenie Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana przy ul. Krupniczej stanęła zabytkowa, pochodząca z XIX wieku figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jej autorem był rzeźbiarz Franciszek Wyspiański - ojciec Stanisława Wyspiańskiego. Ta szczególna figura właśnie powróciła na Stare Miasto - po tym, jak w 2015 roku została wywieziona z pobliskiej działki przy ulicy Szujskiego i ostatnie lata spędziła w Płaszowie. O jej powrót od początku zabiegali mieszkańcy.

📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzyły się trzy samochody w sąsiedztwie węzła autostradowego W poniedziałek, 6 listopada, wieczorem doszło do wypadku w Modlniczce na ul. Różańskiego. Zderzyły się trzy samochody. Z relacji służb wynika, że nikt nie został poważnie poszkodowany. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Zdarzenie miało miejsce na drodze w sąsiedztwie autostradowego węzła Modlniczka. Są utrudnienia w ruchu.

