Prasówka 7.09.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

"Kapitańskie Tango" - pod takim hasłem odbywał się we środę (6 września) piknik integracyjny Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Księcia Józefa 24 A. Seniorzy wcześniej przygotowywali dekoracje odpowiadające tematowi pikniku oraz upominki. A następnie doskonale bawili się podczas samej imprezy, m.in. wybierając się w rejs statkiem po Wiśle.

To była królewska zabawa! Ewa Wachowicz wyprawiła wesele w Zamku w Przegorzałach, który obecnie nosi nazwę Zinar Castle. To jeden z najbardziej ekskluzywnych i ciekawych obiektów weselnych w okolicach Krakowa. Bogate wnętrza, piękne widoki i wspaniały klimat. Zobaczcie miejsce, w którym Ewa Wachowicz z mężem Sławomirem Kowalewskim i zaproszonymi gośćmi bawiła się do białego rana. Mamy zdjęcia!