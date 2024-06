Prasówka 7.06.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lajkonik znów harcował w Krakowie. Wyjątkowa tradycja ma się dobrze, tłumy na trasie”?

Prasówka Kraków 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Lajkonik znów harcował w Krakowie. Wyjątkowa tradycja ma się dobrze, tłumy na trasie Ze Zwierzyńca wyruszył tradycyjny orszak Lajkonika. Co roku w oktawę Bożego Ciała pochód włóczków i Tatarów prowadzony przez Konika Zwierzynieckiego przemierza ulice Krakowa, zbierając haracz i przekazując pomyślność na kolejny rok. Ze względu na remont ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki - stałej trasy pochodu Lajkonika, w tym roku barwny orszak będzie można spotkać w nieco innych miejscach. Tradycyjnie, wydarzenie zakończy się na Rynku Głównym, gdzie Lajkonik spotka się z prezydentem Aleksandrem Miszalskim.

📢 Pochód Lajkonika 2024 przechodzi ulicami Krakowa. Zgromadził tłumy krakowian, zachwycił turystów. Zobacz zdjęcia Jeśli jeszcze dziś nie spotkaliście Lajkonika, koniecznie wyjdźcie z domu. Pochód Lajkonika to wielkie krakowskie święto, które jak co roku zakończy się wieczornym spotkaniem na Rynku Głównym. W rolę Lajkonika wcielił się Mateusz Glonek, który buławę przejął po ojcu - Zbigniewie Glonku, który w tę rolę wcielał się od 1988 do 2022 roku. Zobacz jak Lajkonik harcuje w tym roku.

📢 Kraków. Piknik Bridgertonów w stylowej lokalizacji. Impreza rodem z XIX-wiecznej Anglii Wraz z nadejściem premiery 3. sezonu kultowej produkcji Netflixa, serialowi "Bridgertonowie" dosłownie opanowali świat! W związku z pominięciem Krakowa na liście miast, w których zorganizowane zostały oficjalne netflixowe imprezy tematyczne, piknik wraz z balem postanowiono zorganizować oddolnie. Szykuje się wykwintny i romantyczny event.

Prasówka 7.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dziury po kulach w witrynach sklepów w centrum Krakowa. Strzelanina? Co wydarzyło się nocą na Floriańskiej? W nocy z soboty na niedzielę (z 1 na 2 czerwca) najprawdopodobniej na skutek strzelaniny zostały uszkodzone dwie witryny galerii i sklepu. Tej samej nocy również na ul. Floriańskiej doszło do pobicia mężczyzny. Agresor zdołał uciec przed przybyciem policji. Zaskakujące jest to, że poszkodowany nie zgłosił pobicia. Policja nie wyklucza, że oba zdarzenia mogą być ze sobą powiązane.

📢 Kraków. Tanie loty w czerwcu. 10 miast, do których polecisz do 200 zł w dwie strony! Tanie loty z Krakowa. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, co oznacza, że już niebawem rozpocznie się również zmora studentów - letnia sesja bowiem tuż za rogiem... Chcąc zrelaksować się i wypocząć przed lub po egzaminach, przychodzimy z pomocą, prezentując zestawienie tanich lotów z Krakowa do innych europejskich miast. Sprawdź, gdzie dolecimy w czerwcu w dwie strony za niecałe 200 zł! LISTA 📢 Kraków wpadł w pułapkę strefy czystego transportu. Co teraz zrobią urzędnicy? Podczas sesji (5 czerwca) z obawy o wadę prawną miejscy radni nie podjęli decyzji ws. przesunięcia wprowadzenia w Krakowie strefy czystego transportu (SCT) z 1 lipca 2024 roku na 1 stycznia 2026 roku. Urzędnicy nadal jednak stoją na stanowisku, że zaproponowane przez nich rozwiązanie wiąże się z najmniejszym ryzykiem i będą chcieli przekonać radnych do poparcia ich pomysłu.

📢 Spektakularna akcja policji. W paczkach na drewno kominkowe ukryto miliony nielegalnych papierosów Małopolscy policjanci zatrzymali osoby rozprowadzające nielegalne wyroby tytoniowe. W ręce funkcjonariuszy trafiło 8,5 mln sztuk papierosów znanej zachodniej marki, bez polskich znaków akcyzy, które w najbliższym czasie miały znaleźć się na polskim rynku. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 11 mln złotych. 📢 Święto siatkówki plażowej w Krakowie rozpoczęte. Ruszył turniej VW Beach Pro Tour Futures W czwartek (6 czerwca) na placu przed Galerią Krakowską rozegrane zostały pierwsze mecze turnieju VW Beach Pro Tour Futures by Orlen Paliwa. Zmagania w centrum miasta potrwają do niedzieli. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny.

📢 Thibault Moulin odchodzi z Wieczystej. Kontrakt z doświadczonym pomocnikiem nie będzie przedłużony Kolejne zmiany kadrowe w Wieczystej Kraków. Z klubem, który awansował do II ligi, pożegna się z końcem sezonu pomocnik Thibault Moulin. Jego kontrakt nie będzie przedłużony.

📢 Fontanna przy ul. Basztowej w końcu działa. Jej remont był czasochłonny i bardzo kosztowny Od środy, 5 czerwca, działa świeżo wyremontowana fontanna przy ul. Basztowej. Pozostałe fontanny w okolicy Plant (z wyjątkiem fontanny „Kryształ”) zostaną uruchomione do 15 czerwca. Prace pochłonęły ponad 440 tys. zł. Tymczasem można się już chłodzić w gorące dni przy fontannach w parkach: Jerzmanowskich, Krakowskim i na placu Wolnica. 📢 Wypadek na autostradzie A4. Utrudnienia w ruchu i korek w kierunku Katowic W czwartek, 6 czerwca doszło do zderzenia samochodów osobowych na autostradzie A4 w rejonie Podłęża w powiecie wielickim na pasie w kierunku Katowic. Z pierwszych relacji służb wynika, że nie ma osób poszkodowanych. Są natomiast utrudnienia w ruchu. 📢 Kraków. Bóbr na głównej ulicy w Krakowie. Bohaterska akcja pasażera i kierowcy MPK Nie każdy bohater nosi pelerynę! Jednym z nich niewątpliwie jest kierowca krakowskiego autobusu. W nocy z 5 na 6 czerwca, jadąc po ul. Wielickiej, Pan Adam zauważył niecodziennego gościa. Po jezdni spacerował bowiem... bóbr we własnej osobie. Zwierzaka chcącego przejść na drugą stronę ulicy zatrzymało jednak torowisko, oddzielone od chodnika barierą, która uniemożliwiała maluchowi przejście.

📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 6 do 11 czerwca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 6.06.24 W najbliższych dniach planowane są przerwy w dostawach prądu zarówno w Krakowie, jak i w okolicznych miejscowościach. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych wyłączeń energii elektrycznej na poszczególnych ulicach, osiedlach oraz w miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego i miechowskiego znajdziesz poniżej. Przerwy w dostawach prądu będą miały miejsce od środy 6 czerwca do wtorku 11 czerwca.

📢 Słynny youtuber Książulo odwiedził kultowy krakowski Okrąglak! Testował najtańszego kebaba w Polsce i najtańszy obiad w Krakowie. Smakowało? Książulo to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich youtuberów, ekspert w dziedzinie gastronomii. Influencer odwiedza popularne, kontrowersyjne, nietypowe, budzące emocje miejscówki, gdzie testuje wszelakiej maści jedzenie, a swoją opinią dzieli się w social mediach. Tym razem Książulo odwiedził krakowski Okrąglak, a konkretnie budkę z kebabami za... 8 zł! Podczas swojej wizyty w Krakowie wpadł też do jednej z podstawówek, gdzie skosztował najtańszego obiadu w mieście.

📢 Kraków. Pierwszy pełnometrażowy film Uniwersytetu Jagiellońskiego. "Geniusz z Galicji: Marian Smoluchowski” „Geniusz z Galicji: Marian Smoluchowski” to film, którego premiera odbyła się w Kinie pod Baranami. Jest to pierwszy pełnometrażowy film stworzony przez Uniwersytet Jagielloński, a dokładniej przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Film opowiada historię wybitnego polskiego fizyka, Mariana Smoluchowskiego. 📢 Ósmoklasiści wybierają szkoły na 2024/2025. Do większości liceów w Krakowie rok temu trzeba było mieć sporo ponad 100 punktów Trwa rekrutacja do szkół średnich. O tym, czy uczniowie kończący podstawówki dostaną się do wybranych przez siebie liceów i techników, zadecydują w znacznym stopniu ich wyniki egzaminu ósmoklasisty. Te poznają 3 lipca. My tymczasem przypominamy progi punktowe do klas w ogólniakach w Krakowie w poprzedniej rekrutacji (na rok szkolny 2023/2024) - tych, gdzie można się było dostać mając od 100 punktów w górę. Zaczynamy od klas, których uczniem zostawało się już dzięki 101,05 punktu.

📢 Wielkie zamieszanie wokół strefy czystego transportu w Krakowie. W wakacje wejdą obostrzenia? W środę, 5 czerwca, Rada Miasta zajęła się projektem przygotowanym przez urzędników, a wprowadzonym poprzez zarządzenie prezydenta Krakowa, dotyczącym zmiany uchwały o wprowadzeniu w całym mieście strefy czystego transportu (SCT), tak by obostrzenia nie obowiązywały od 1 lipca 2024 roku, tylko od 1 stycznia 2026 roku. Podczas dyskusji pojawiły się ogromne kontrowersje. Zwracano uwagę, że aby nowe zasady mogły obowiązywać, wcześniej musi to zostać skonsultowane z mieszkańcami. Pojawiło się więc zagrożenie, że konsultacji nie uda się przeprowadzić do 1 lipca i ograniczenia dla pojazdów nie spełniających norm emisji spalin wejdą w życie od wakacji. Inna wątpliwość jest taka, iż brak konsultacji doprowadzi do uchylenia zmian przepisów, co też będzie oznaczać SCT od 1 lipca tego roku.

📢 Na Rynku Głównym w Krakowie odbył się Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Towarzyszył mu pokaz sprzętu Jest to 9. edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. W wydarzeniu, które odbyło się w środę 5 czerwca na krakowskim Rynku wzięło 16 drużyn reprezentujących wszystkie województwa. 📢 Białucha nie ma litości, zalewa ludziom dobytek. Mieszkańcy Zielonek podtopienia przeżywają kilka razy w roku Domy, podwórka i płoty obstawione workami z piaskiem. Ludzie z Zielonek po wtorkowej nawałnicy nie wynoszą tego, boją się, że ponownie przyjdzie ulewa. - Patrzymy w niebo - mówi jedna z mieszkanek. Boją się, bo woda w rzece Białucha podnosi się tu błyskawicznie o dwa lub trzy metry. Podobnie jak w potoku Garliczanka.

