Prasówka 7.01.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.01, w Krakowie.

Prasówka Kraków 7.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wspólnie kolędowali w świątecznym tramwaju MPK Kraków ZDJĘCIA W sobotę, 6 stycznia, na ulice Krakowa wyjechał świąteczny tramwaj, w którym śpiewano kolędy. Inicjatywa MPK okazała się wielką atrakcją.

📢 Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia pętli "Górka Narodowa" wraz z parkingiem park&ride na granicy Krakowa ZDJĘCIA W poniedziałek, 8 stycznia, ma zostać uruchomiony dworzec przesiadkowy „Górka Narodowa P+R”. W jego skład wchodzi pętla tramwajowa i przystanki autobusowe. Niedługo później ma zostać oddany do użytku kierowcom parking park&ride. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak nowy obiekt prezentuje się tuż przed otwarciem. 📢 Manifestowali na Rynku w Krakowie i wzywali do natychmiastowego zakończenia wojny w Strefie Gazy W sobotę (6 grudnia) na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się manifestacja, której uczestnicy sprzeciwiali się działaniom wojennym ze strony Izraela, będących odpowiedzią na krwawą, militarną akcję Hamasu. Demonstrujący wzywali do natychmiastowego zakończenia wojny w Strefie Gazy.

Prasówka 7.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prezentują krakowskie rasy gołębi i awifaunę Europy. Ptasia promocja przy ul. Kolnej ZDJĘCIA W weekend, 6-7 stycznia, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna w Krakowie (ul. Kolna 2) odbywa się 67. Wystawa Gołębi Rasowych, Konkurs Asa w Rasach PDL oraz V Pokaz Szczygłów Syberyjskich i Awifauny Europejskiej.

📢 Abp Marek Jędraszewski o planach redukcji religii w szkołach: "Wprowadzanie w krainę ciemności" – 35 lat od początku zmian ustrojowych znowu z wielkim niepokojem musimy stawiać pytanie „Czyja jest Polska?”. Czy polskiego narodu, który od samego początku tworzył swoje chrześcijańskie wymiary życia i który ma korzenie chrześcijańskie i bez chrześcijaństwa nie może siebie zrozumieć? Czy Polska jest własnością jakichś lewicowych czy nawet lewackich specjalistów od inżynierii społecznej? – mówił abp Marek Jędraszewski podczas Orszaku Trzech Króli na Rynku Głównym w Krakowie. Metropolita krakowski odniósł się do planów ministerstwa edukacji, które chce zredukować liczbę godzin religii w szkołach. 📢 Kraków. Tłumy w schronisku dla zwierząt. Krakowanie pokazali klasę i serce. Biorą zwierzaki by przeczekały mróz Tłumy w krakowskim schronisku dla zwierząt przy ulicy Rybnej. Krakowianie przyszli by zabrać zwierzaki do swoich domów na okres nadchodzących mrozów. Odpowiedzieli tym samym na apel opiekunów zwierząt, bo choć schronisko zmodernizowane ostatnio to wiadomo, że nie da tyle ciepła i serca co prawdziwy dom i mili tymczasowi właściciele. Oczywiście wszyscy liczą, że cześć zwierząt nie wróci już do schroniska w Krakowie i tym samym znajdzie nowy dom.

📢 Przez Kraków przeszedł Orszak Trzech Króli. W uroczystościach uczestniczyły tłumy mieszkańców ZDJĘCIA W sobotę, 6 stycznia, w Krakowie odbyła się 14. edycja Orszaku Trzech Króli. Tradycyjnie, jak co roku, trzy orszaki wyruszyły z trzech punktów miasta, aby spotkać się na Rynku Głównym i razem oddać pokłon dzieciątku. Podczas wydarzenia zbierano fundusze na pomoc osobom bezdomnym. 📢 Wielkie sprzątanie ulic w Krakowie z wraków samochodów. Straż miejska prowadzi akcje z lawetą "Wwspółpraca z lawetą na Prądniku Białym przyniosła wymierne korzyści. Usunięte zostały 3 pojazdy nieużytkowane z ul. Stefanowicza", "Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że w dniach od 2 do 5 stycznia strażnicy rejonowi z Nowej Huty doprowadzili do usunięcia 10 (!!!) pojazdów nieużytkowanych, uwalniając tym samym 10 miejsc postojowych" - takie komunikaty śle straż miejska w Krakowie. Wraki znikają z ulic i doskonale.

📢 Trzej Królowie jadą od trzech świątyń na Rynek w Krzeszowicach. W barwnych orszakach wędrują przebierańcy, kolędnicy Wielkie jasełka uliczne nie ominęły Krzeszowic. Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar reprezentanci trzech kontynentów: Europy, Azji i Afryki ze swoimi orszakami przeszli ulicami miasta. Deszcz mieszał szyki przebierańcom, ale wielu nie dało się zwieść i przybyli na Rynek, bo tam było krzeszowickie Betlejem. Orszaki prowadzone prze monarchów i kapłanów wyruszyli jak co roku 6 stycznia z trzech świątyń i dotarli na Rynek. Tu się spotkali przy szopce oddając hołd Bożej Dziecinie. W tym roku hasłem przewodnim Orszaku Trzech Króli były słowa "W jasełkach leży". 📢 Orszak Trzech Króli pod Krakowem. Monarchowie wsiedli na konie, a ich świta wędrowała wprost do świątyni Na koniach i pieszo ruszyli trzej królowie: Kacper, Melchior i Baltazar na rynek w Rudawie w gminie Zabierzów. Przybyli z trzech stron w grupach rudawskiej brzezińskiej i pisarskiej. To było" wielkie bożonarodzeniowe widowisko z przebierańcami. Królowie i ich orszaki, jak co roku, wędrowali w kolorowych strojach i śpiewali kolędy oraz pastorałki. Udział w tych jasełkach od lat koordynuje Fundacja Orszaku Trzech Króli i co roku podaje hasło ulicznego widowiska. W tym roku hasłem są słowa: "W jasełkach leży!"

📢 Kraków. Kwiatomat stanął na Ruczaju przy galerii handlowej Atut. Jakie ceny? Po pączkomacie, który pojawił się w 2023 roku na Kazimierzu, mamy kolejną maszynę, która może się przydać w razie potrzeby. Np. gdyby ktoś chciał przeprosić żonę, że wraca "podchmielony", to pyk - bukiecik i można pukać do drzwi. Kwiatomat stanął przy Centrum Handlowym Atut przy ul. Czerwone Maki 33 (na parkingu obok schowków na przesyłki - od strony Media Expert, Jysk). Czynny jest 24 godziny na dobę. Jakie kwiaty i ceny?

📢 W Krakowie otwarto nowy parking przy Błoniach. Operator zachęca do korzystania atrakcyjnymi cenami Parking, jaki powstał przy budowanym Krakowskim Centrum Muzyki w Cichym Kąciku, został otwarty dla kierowców. Dostępnych jest 195 zadaszonych miejsc dla samochodów. 📢 Kraków. Biblioteka wojewódzka jak Hogwart z Harrego Pottera. Dzięki sztucznej inteligencji Pracownicy Wojewódzkiej Bibliotek Publicznej rozmarzyli się chyba po przeczytaniu słynnej powieści o przygodach Harrego Pottera i za pomocą grafiki komputerowej i sztucznej inteligencji zmienili swoją siedzibę w akademię magii, Hogwart. Przerobili zdjęcia biblioteki tak by pasowały do klimatu z książki. Efekt jest imponujący i podoba się internautom. A może przy okazji najbliższego remontu...

📢 Kuriozalna sytuacja na poczcie w Krakowie przy Łąkowej. Jeden klient uwięziony w środku, inni wyproszeni, policja wezwana Do kuriozalnej, ale i nieprzyjemnej sytuacji dla klientów doszło w oddziel Poczty Polskiej w Krakowie, przy ulicy Łąkowej. Kilku klientów próbowało załatwić swoje sprawy przed zamknięciem (wczesnym, bo o godz. 17). Stali grzecznie w kolejce, ale niespodziewanie pracownica zapowiedziała, że obsłuży tylko część z nich, resztę wyprosiła, opornych postraszyła policją, którą wezwała, a jednego z klientów nawet na chwilę "uwięziła" w środku zamykając placówkę. Poczta Polska przeprasza i co najważniejsze zapowiada wydłużenie godzin pracy placówki. Warto jednak przeczytać relację naszego Czytelnika. 📢 Święto Trzech Króli w Krakowie. Orszaki opanują ulice i wstrzymają na chwilę ruch W sobotę, 6 stycznia br. ulicami Krakowa po raz kolejny przejdzie Orszak Trzech Króli, który wyruszy równocześnie z trzech punktów miasta – z katedry na Wawelu, salezjańskiego parku Wioski Świata oraz z placu Matejki. Miasto zapowiada chwilowe utrudnienia w ruchu.

📢 Gdzie zjesz dobrego kebaba w Krakowie? Lista miejsc według rankingu Google. Ocena nie schodzi poniżej 4.7 W wielu miejscach w Krakowie można natknąć się na różnego rodzaju bary i budki z fast foodami oferujące między innymi kebaby. Choć danie to pochodzi z kuchni bliskowschodniej, stało się nieodłącznym elementem kuchni ulicznej w naszym mieście. Gdzie skosztujemy najsmaczniejszych kebabów w Krakowie? Przejdź do galerii i zobacz ranking TOP 15 najlepszych miejsc z kebabem według rankingu Google, których opinia nie schodzi poniżej 4.7. 📢 Wielki powrót zimy w Krakowie i Małopolsce. Będzie sypać śnieg, miejscami może występować gołoledź IMGW opublikował najnowszą prognozę pogody dla Krakowa i Małopolski na nadchodzący weekend 6-7 stycznia. Temperatura będzie kształtować się na poziomie od minus 17 stopni do max. 7 stopni. Warunki drogowe będą trudne. Prognozowane są duże opady śniegu, a miejscami nawet gołoledzie. Uważajcie na siebie!

📢 Zaskakujące dane USC Kraków za 2023 rok. Wzrosła liczba zawieranych małżeństw, ale spadła ślubów kościelnych W 2023 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie zarejestrowano ponad 19 tys. aktów urodzeń. To o 453 więcej niż w 2022 r. Wśród nich ponad 5 tys. sporządzono w oparciu o dokument/akt zagraniczny. Również w 2023 więcej par zawarło związek małżeński przed urzędnikiem, aniżeli przed kapłanem. 📢 Dwa wypadki na zakopiance w powiecie myślenickim. Duże utrudnienia w ruchu W piątek, 5 stycznia, trzy samochody osobowe zderzyły się w Krzyszkowicach w gminie Myślenice na drodze krajowej nr 7. Zablokowane zostały dwa pasy ruchu jeden w stronę Krakowa drugi w stronę Zakopanego. Nieco wcześniej tego samego dnia w Myślenicach na zakopiance zderzyły się dwa samochody osobowe. W obu miejscach na drodze krajowej są duże utrudnienia w ruchu.

📢 "Protest Wolnych Polaków" na Placu Matejki w Krakowie. Kolejna odsłona zamieszania wokół mediów publicznych. Gorąco w polskiej polityce W piątek, 5 stycznia na Placu Jana Matejki w Krakowie zgromadziło się kilkaset osób, by zaprotestować m.in. przeciwko "likwidacji Telewizji Publicznej i państwa polskiego". Zebrani przynieśli ze sobą biało-czerwone flagi i banery.

