Prasówka 6.10.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. Oto reprezentantki Małopolski. One zawalczą o tytuł najpiękniejszej Znamy już zwyciężczynie półfinału Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek. Do finału Polska Miss Nastolatek zakwalifikowało się 36 kobiet, a Polska Miss 38. Wśród finalistek znalazły się także Małopolanki! To one niebawem zawalczą o tytuł najpiękniejszej! Część z nich może już pochwalić się bogatym portfolio, co można zobaczyć na ich profilach w mediach społecznościowych. Oto nasze reprezentantki. Zobaczcie sami!

📢 „Pandora Gate” zatacza coraz szersze kręgi. Czy influencerzy z Małopolski byli zamieszani w ogromną aferę? Afera związana z topowymi polskimi influencerami zatacza coraz szersze kręgi. Przez niespełna dwa dni od publikacji filmu Sylwestra Wardęgi w sprawę włączyli się także premier, Minister Sprawiedliwości i polska Policja. Na jaw wychodzą pogłoski o kolejnych twórcach, którzy spoufalali się z niepełnoletnimi dziewczynkami. Rodzą się zatem pytania – czy influencerzy z Małopolski także byli w to wszystko zamieszani? Jakie konsekwencje czekają sprawców?

📢 World Press Photo. Najlepsze fotografie prasowe w Nowohuckim Centrum Kultury 120 zdjęć i dwie prace wideo znalazły się na tegorocznej wystawie najlepszych fotografii prasowych World Press Photo w Nowohuckim centrum Kultury. Obraz świata widziany oczyma reporterów z różnych zakątków globu będzie można zobaczyć do 29 października.

📢 Jesienna edycja największego w Polsce targu roślin zawita do stolicy Małopolski. Nadciąga Festiwal Roślin w Hali Cracovii W dniach 14 i 15 października Hala Cracovii przy al. Focha 40 znów zamieni się w prawdziwą dżunglę. Jesienna edycja największego w Polsce targu roślin doniczkowych znów zawita do Krakowa. Jak zwykle będzie bardzo ciekawy asortyment i naprawdę wyszukane gatunki roślin. - Co sezon zmieniamy wzory doniczek, więc tu też spodziewajcie się wyselekcjonowanych nowości. Tradycyjnie w ofercie znajdziecie naszą bestsellerową książkę, nawozy, podłoża, akcesoria dla pasjonatów i kto wie co jeszcze - piszą organizatorzy wydarzenia.

📢 Wojewoda Małopolski wydał ważne decyzje dotyczące budowy węzłów na zakopiance w Myślenicach i Krzyszkowicach Wojewoda małopolski Łukasz Kmita w czwartek, 5 października, podpisał dwa zezwolenia na budowę węzłów drogowych na części zakopiance (droga krajowa nr 7). Jeden z węzłów powstanie w Myślenicach, drugi wraz z tunelem w Krzyszkowicach. Uroczyste podpisanie dokumentów odbyło się w Myślenicach, w pobliżu miejsca, gdzie powstanie jeden z obiektów poprawiających bezpieczeństwo w ruchu. 📢 Nowy rok akademicki rozpoczęli przyszli weterynarze, biotechnolodzy, dietetycy, ogrodnicy... W czwartek odbyła się uroczysta inauguracja 71. roku akademickiego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. - Rolnictwo przyszłości to nie tylko jedzenie, to przemysł chemiczny, tekstylny, budowlany, kosmetyczny, medyczny - to cały świat, jaki znamy. Odkryjecie nowe, nieznane dotąd lądy, będziecie jak Cortez czy Kolumb, a może jak Miłosz czy polscy olimpijczycy. Pamiętajcie jednak, aby w tej pogoni do wiedzy nie zatracić największego skarbu - samych siebie - zwrócił się do studentów, otwierając nowy rok akademicki, rektor dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK.

📢 Kraków. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Hangaru numer 5. Nowa przestrzeń pomieści 40 unikatowych statków powietrznych Nadszedł czas na spełnienie wielkiego marzenia Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W czwartek, 5 października w muzeum odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Hangaru nr 5. Ceremonia rozpoczęła się o godz. 11. i stanowi symboliczny początek renowacji dawnego hangaru Grupy Myśliwskiej, zniszczonego przez niemieckie oddziały podczas wycofywania się z Polski w styczniu 1945 r, na terenie byłego lotniska Rakowice-Czyżyny. 📢 Umowa na kładkę Kazimierz - Podgórze podpisana. Ta inwestycja zmieni Kraków jak kładka Bernatka? Ta kładka może zmienić Kraków. Tak jak kładka Bernatka ożywiła Podgórze, łącząc tę dzielnicę z Kazimierzem. Właśnie została podpisana kluczowa umowa. Przeciwko inwestycji protestuje już grupa mieszkańców Kazimierza.

📢 To krakowska Route 66! Ta ulica jest wyjątkowa z jednego powodu Zastanawialiście się kiedyś, jaka jest najdłuższa ulica w Krakowie? Żartobliwie nazywana może być "krakowską Route 66", szczególnie, gdy utknie się w niej w korku (co w ostatnich latach, podczas ciągnącego się w nieskończoność remontu było normą). Codziennie ulicę tę przemierzają tysiące kierowców, wjeżdżających do stolicy Małopolski, a następnie ją opuszczający. Mało kto wie zapewne, jadąc nią, że to najdłuższa krakowska ulica. 📢 Kraków. W Forcie 50A Lasówka prace postępują. Strzelnica sportowa już gotowa. Docelowo ma tu powstać muzeum polskiej... przestępczości Chociaż prace remontowe cały czas trwają, a sam Fort 50A Lasówka znajduje się delikatnie na uboczu miasta, to już przyciąga tłumy. Aktualnie udało się już przygotować strzelnicę sportową, która czeka jeszcze na odbiory i według planów powinna zostać uruchomiona jeszcze w tym roku, zaś tory kuszcznicze i łucznicze powinny się pojawić w 2024 roku. W samym budynku Fortu ma powstać muzeum polskiej przestępczości. - Nie będzie to oczywiście gloryfikacja działalności kryminalnej w naszym kraju, tylko miejsce o walorach edukacyjnych, jednocześnie przestrzegające przed podobnymi praktykami - mówi Michał Gołąb prezes Fundacji Kochambron.pl.

📢 Kraków. Stało się. Rozkopali rondo Polsadu, z powodu budowy linii tramwajowej. Duże zmiany w ruchu W związku z budową tramwaju do Mistrzejowic, od dzisiaj, 5 października, są kolejne zmiany w czasowej organizacji ruchu. Zamknięte i zwężone są pasy jezdni w rejonie ronda Polsadu. Dla autobusów komunikacji miejskiej wyznaczono dodatkowe buspasy. Zmiany obowiązują do odwołania. 📢 W kościele Mariackim modlono się o powrót do zdrowia profesora Janusza Filipiaka W kościele Mariackim odbyła się msza święta (jedna z wielu) w intencji powrotu do zdrowia prezesa Cracovii prof. Janusza Filipiaka. Inicjatywa wyszła od kibiców Cracovii, a zorganizował ją kapelan "Pasów" ksiądz infułat Dariusz Raś. Cały kościół Mariacki zapełnił się ludźmi.

📢 Miliony złotych Wisły Kraków z reklam i sponsoringu. Jak będzie na koniec tego roku? Kontynuując rozpoczęty we wrześniu przez Jarosława Królewskiego temat publikowania danych z budżetu Wisły Kraków w ujęciu historycznym, tym razem prezentujemy przychody, jakie klub uzyskał od sponsorów i ze sprzedaży reklam. Tak jak w przypadku opisywania wpływów z biletów w naszym poprzednim materiale, tak i teraz uzupełniamy kwoty od roku 2008 ujawnione na platformie X przez prezesa i właściciela TS Wisła Kraków SA, o lata 2002-2007, by pokazać pełny obraz kondycji piłkarskiej spółki na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.

