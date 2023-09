Prasówka 6.09.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.09, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Droga ekspresowa S7 między Miechowem a granicą województwa już otwarta”?

Prasówka Kraków 6.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Droga ekspresowa S7 między Miechowem a granicą województwa już otwarta Można już przejechać liczącym blisko 19 kilometrów odcinkiem nowej drogi ekspresowej S7 między Miechowem a granicą województw małopolskiego i świętokrzyskiego w Moczydle. Zbudowany fragment łączy się bezpośrednio z gotową od dłuższego czasu drogą S7 prowadzącą w kierunku Kielc i Warszawy. We wtorek po południu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk otworzył nowy odcinek trasy szybkiego ruchu. W uroczystości wziął też udział prezydent Polski, Andrzej Duda. Uruchomienie nowego fragmentu drogi ma nie tylko skrócić czas przejazdu między Krakowem a Warszawą, ale też przyczynić się do rozwoju regionu.

📢 Kraków. Dziesiątki martwych ryb w starorzeczu Wisły w Podgórkach Tynieckich W starorzeczu Wisły w Podgórkach Tynieckich zginęły dziesiątki ryb, głównie bardzo duże sandacze. O sprawie poinformował strażnik rzek organizacji ekologicznej WWF Paweł Chodkiewicz. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki wody do badania. Przyczyny padnięcia ryb będą wyjaśniane.

📢 Kraków. Dym nad kamienicą w Rynku Głównym. Strażacy gasili pożar komina Przechadzający się we wtorek rano (5 września) po krakowskim Rynku Głównym mieszkańcy oraz turyści mogli dostrzec dym nad jedną z kamienic. Interweniowała straż pożarna. Doszło do pożaru w szybie komina.

Prasówka 6.09 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Reprezentanci Polski, którzy trafili do Cracovii w ostatnich latach. Zdjęcia Kamil Glik to kolejny reprezentant Polski, który trafił do Cracovii w ostatnich latach. co ciekawe, było ich sporo. Łączy ich jedno - po przyjściu do "Pasów" nie byli już powoływani do drużyny narodowej. Zabaczcie tych piłkarzy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Niecodzienny wypadek w Krakowie. Mężczyzna zasłabł za kierownicą, a chwilę później auto gwałtownie ruszyło We wtorek około godz. 11.30 na skrzyżowaniu ul. Stefana Grota-Roweckiego z ul. Kapelanka doszło do niecodziennego wypadku. Starszy mężczyzna, który kierował autem marki volkswagen zatrzymał się przed taksówką i zasłabł. Pasażerka volkswagena i taksówkach wysiedli, żeby udzielić pomocy poszkodowanemu. W tym momencie volkswagen gwałtownie ruszył do przodu uderzając w kobietę i taksówkę, w której była jeszcze kobieta w ciąży. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej omdlałemu mężczyźnie stopa zsunęła się z hamulca na pedał gazu - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji. 📢 Kraków. Zamieszanie wokół nowej linii tramwajowej do Górki Narodowej. Zniknęła część Krakowiaków. Co się z nimi stało? Miasto zapowiadało, że 5,5-kilometrowa trasa tramwajowa do Górki Narodowej ma zrewolucjonizować komunikację miejską na północy Krakowa. W dniu otwarcia był chaos, na nowej linii doszło do serii awarii, w efekcie których pasażerowie musieli jeździć autobusami zastępczymi. Dzień później sytuacja się ustabilizowała, ale teraz okazuje się, że z trasy zniknęła część niskopodłogowych Krakowiaków. Jak tłumaczą miejscy urzędnicy, trzeba było je przywrócić na linię numer 52, która łączy Czerwone Maki z centrum miasta.

📢 Single Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Gorąca noc w popularnej dyskotece. Mamy zdjęcia z imprezy! Single Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Każdy z gości dyskoteki miał okazję założyć specjalną opaskę. Dla singielek i singli przygotowano opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Czy komuś udało się znaleźć miłość? Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Tajemnicza śmierć w Wapiennem. Na dzisiaj w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie planowana jest sekcja zwłok 23-latka Dzisiaj w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie ma się odbyć sekcja zwłok 23-letniego mieszkańca gminy Sękowa. Mężczyzna był poszukiwany przez rodzinę od ubiegłego czwartku (31 sierpnia). Niestety został odnaleziony martwy w opuszczonym budynku dawnej mleczarni w Wapiennem. 📢 Auta nawet za połowę ceny! Opel, skoda, renault i inne. Licytacje komornicze samochodów w Małopolsce i na Śląsku. Nowe oferty 5.09.2023 Sprawdziliśmy, jakie samochody zostaną wystawione na licytacje komornicze w woj. małopolskim i śląskim w najbliższych tygodniach. Poniższe auta zostały odebrane właścicielom za ich długi. Zebraliśmy najświeższe oferty. To może być świetna okazja do zakupu samochodu w niższej cenie!

📢 Kraków. Budowa S7: od środy zmiany na ul. Kocmyrzowskiej. Wybudowano jezdnię tymczasową Już w środę, 6 sierpnia, zostaną wprowadzone zmiany na ulicy Kocmyrzowskiej, w rejonie budowanego węzła Grębałów. Od godz. 9.00 ruch pieszy i samochodowy zostanie przeniesiony na jezdnię tymczasową – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, budująca trasę szybkiego ruchu S7. 📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 5 do 9 września [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 5.09.23 Zakład energetyczny poinformował o przerwach w dostawach prądu zaplanowanych na najbliższe dni. Nastąpią one w wybranych rejonach Krakowa, jak również w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Poniżej znajdziesz informację o wyłączeniach prądu. zaplanowanych przez zakład energetyczny od wtorku 5 września do soboty 9 września. 📢 To chyba najpiękniejsza część Nowej Huty. Zalew, stadion, dworek, ogródki działkowe. Modna dzielnica Krakowa na zdjęciach z drona Obszar między ulicą Bulwarową, a rzeką Dłubnią to jedno z najbardziej zielonych i urokliwych oraz idealnych na spacery miejsc w Nowej Hucie. Oczywiście dla miłośników architektury z PRL będzie to plac Centralny, a dla lubiących wielkie otwarte plenery - Łąki Nowohuckie, ale przy Bulwarowej mam większą różnorodność. Ogródki działkowe, zagospodarowany Zalew Nowohucki z jego atrakcjami, zabytkowy i ostatnio zrewitalizowany Dworek Matejki, a do tego stadion Wandy. Nic tylko spacerować w ciszy i spokoju.

📢 Wrześniowa fala nowych remontów w Krakowie. Nie tylko Kościuszki i Zwierzyniecka Z początkiem września urzędnicy miejscy zasypali nas informacjami o nowych remontach i zmianach w ruchu. Nie tylko zaczął się remont Zwierzynieckiej i Kościuszki, ale pojawiło się wiele innych frontów prac w mieście. Na Kościuszki niewiele się dzieje, pojawiły się barierki, znaki, ale to na Zwierzynieckie jest zdzierany asfalt i pracuje ciężki sprzęt. I przypominamy - dziś otwarcie kolejnego odcinka budowanej trasy S7 - Moczydło-Miechów. 📢 W Krakowie wystartowała rekordowa liczba uczestników Poland Business Run, w tym także mnóstwo dzieci. Realna pomoc dla 94 osób Prawie 9 tysięcy biegaczy oraz ponad 300 dzieci wystartowało w niedzielę 3 września w Poland Business Run 2023. To już 12. edycja zawodów, na dodatek rekordowa pod względem liczby uczestników. Łącznie na świecie w bieg zaangażowało się prawie 36,5 tys. osób. Środki zebrane z opłat startowych pozwoliły na pomoc dla 94 osób po amputacjach i z innymi problemami w obrębie narządów ruchu oraz po mastektomii, a kolejne wnioski beneficjentów są rozpatrywane - informują organizatorzy.

📢 Zbrodnia przy ul. Chełmońskiego w Krakowie. Kobieta i jej mąż stanęli przed sądem - dokładnie rok po zabójstwie W poniedziałek 4 września przed krakowskim sądem rozpoczął się proces przeciwko Adrianowi S. i Aleksandrze S., którzy zostali oskarżeni przez krakowską prokuraturę o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Postepowanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami, ponieważ na wniosek stron sąd wyłączył jawność rozprawy. Wiadomo jedynie, że oskarżeni przyznali się do winy. 📢 Abp Marek Jędraszewski w czasie mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego: Światu potrzebni są ludzie, którzy mają w sobie moc głoszenia prawdy – Potrzebni są światu ludzie, którzy wiedzą na czym polega prawda i mają w sobie moc, by ją głosić w każdej sytuacji, na dobre i na złe, by ludzi doprowadzić do Pana Boga – mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego w parafii bł. ks. J. Popiełuszki na Złocieniu w Krakowie. Metropolita krakowski po mszy św. poświęcił również budynek nowej szkoły podstawowej przy ul. Agatowej.

📢 Tragiczny wypadek na A4. Auto wbite w wiadukt. Policja podaje ustalenia W sobotę 2 września br. około godziny 14:15 samochód osobowy wjechał w betonowy filar wiaduktu w miejscowości Mysłowice, na trasie autostrady A4, kierunek Katowice. Kierowca zginął. Policja podaje wstępne ustalenia w sprawie tego tragicznego wypadku.

