Prasówka 6.05.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Prasówka Kraków 6.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa z drona. Widać asfalt, tunele, wiadukty. Dzieje się! W końcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z drona z postępu pracy przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Miasto żyje budową tramwaju do Górki Narodowej i rozbudową 29 Listopada, ale również na przyszłej obwodnicy sporo się dzieje i widać znaczący postęp prac. Na koniec kwietnia wykonano 83 proc. mostów, wiaduktów, murów. Tunele są gotowe w 74 proc., a drogi, które robi się na końcu, w 41 proc. Północna Obwodnica Krakowa ma szansę być oddawana do użytku etapami w latach 2023 i 2024.

📢 Kładka o. Bernatka w Krakowie przybrała kolor purpury. Zobaczcie, jak pięknie prezentowała się w piątkowy wieczór To pierwszy z dwóch zapowiadanych wieczorów, gdy kładka im. ojca Laetusa Bernatka w Krakowie zabłysnęła w kolorze purpurowym. Kolejna okazja na zobaczenie tego wyjątkowego widowiska będzie w sobotę, 6 maja wieczorem. Okazja tego nietypowego rozświetlenie krakowskiej kładki jest bardzo doniosła, ponieważ została specjalne przygotowania w związku z koronacją króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Karola III oraz jego małżonki królowej Camilli. Uroczystości koronacyjne odbędą się w sobotę o godz. 11.00 w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Kolor podświetlenia kładki, czyli purpurowy, zamiast barw brytyjskiej flagi, został wskazany przez Ambasadę Brytyjską w Polsce.

📢 Kraków. Znaleźli średniowieczny topór na ul. Szewskiej, przy dawnej bramie do miasta Żelazny topór, który może pochodzić nawet z XV wieku, znaleziono w wykopie na ulicy Szewskiej. Odkrycia dokonano przy okazji toczących się tutaj prac związanych z przyłączaniem Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Topór przechował się w nienaruszonej warstwie ziemi, na głębokości 1,7 metra poniżej obecnej nawierzchni. Mocno skorodowany zabytek być może "opowie" o sobie więcej po odczyszczeniu przez fachowców - na razie nie wiadomo, czy była to broń, czy może narzędzie ciesielskie.

📢 Borys Szyc spotkał się z fanami na placu Szczepańskim Jednym z filmów biorących udział w tegorocznym Konkursie Polskich Filmów Fabularnych Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA jest "Miało cię nie być" Jakuba Michalczuka. W rolach głównych wystąpili Borys Szyc i jego debiutująca na ekranie córka Sonia.

📢 Były wiceprezydent Krakowa trafił do więzienia... 6 lat po ogłoszeniu prawomocnego wyroku Po ok. 6 latach od prawomocnego wyroku były wiceprezydent Krakowa Tomasz S. stawił się do odbycia kary trzech lat więzienia za wzięcie 120 tys. zł łapówki. - Sąd uznał, że nie ma już żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które uniemożliwiałyby pobyt w więzieniu - mówi mec. Maciej Burda, który bronił Tomasza S. podczas procesu. Sprawa dotyczy jednej z największych afer korupcyjnych w Krakowie i bardzo wysoko postawionych urzędników. Skazani wzięli łapówki od biznesmenów za to, że namówili urzędników krakowskiego magistratu do wyrażenia zgody na kupno przez miasto działki po zawyżonej cenie. Budżet Krakowa stracił na tym 3,6 mln zł. 📢 Matura angielski 2023 - co było? Odpowiedzi, arkusze CKE - język angielski poziom podstawowy 5.05 Matura 2023 z języka angielskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się 5 maja 2023 o godzinie 9.00. Na napisanie egzaminu uczniowie mieli 120 minut, czyli 2 godziny. Krakowscy licealiści po wyjściu z egzaminu z języka angielskiego oceniali w rozmowie z nami, że był on prosty i może nie każdy, ale uczący się solidnie ósmoklasista poradziłby sobie z nim na pewno. Tutaj znajdziesz arkusze CKE i odpowiedzi z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

📢 Freddie Mercury powraca w spektaklu Piotra Siekluckiego. "Królowa" na scenie Teatru Nowego Proxima Po wielkich sukcesach scenicznych spektakli o Korze, Ewie Demarczyk, na deskach Teatru Nowego Proxima kolejna historia człowieka, który stał się legendą. „Królowa” to opowieść o Freddiem Mercurym. - Idziemy przez jego biografię od dzieciństwa na Zanzibarze, aż do śmierć, równocześnie opowiadając w spektaklu o historii wirusa HIV i AIDS – mówi Piotr Sieklucki, reżyser przedstawienia. Premiera 13 maja.

📢 Matura angielski - p. podstawowy: arkusz formuła 2015 i formuła 2023. Tu znajdziesz pytania z matury z angielskiego 5.05.23 Zakończyła się matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Krakowscy licealiści po wyjściu z egzaminu z języka angielskiego oceniali w rozmowie z nami, że był on prosty i może nie każdy, ale uczący się solidnie ósmoklasista poradziłby sobie z nim na pewno. - Ogólnie zadania były bardzo proste, dokładnie to, czego się uczyliśmy, słowa dosłownie wzięte ze "słuchanek" i wystarczyło napisać to, co się usłyszało. Nie zauważyłam dużej różnicy między tym, co było na maturze z zeszłego roku, w formule 2015, a tą nową maturą. "Słuchanki" były stosunkowo proste, a e-mail, który trzeba było napisać (praca miała mieć od 80 do 130 słów), miał być o konkursie fotograficznym, który wygraliśmy i który mieliśmy polecić naszemu koledze - relacjonowała na gorąco po wyjściu z egzaminu Alicja Gawron z I Liceum Ogólnoształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie. Mamy arkusz z zadaniami z formuły 2015 oraz 2023.

📢 Lider Małopolski 2022 - Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce. Oto lokomotywy rozwoju Krakowa i Małopolski Fundacja Promyk, Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa, Gmina Dobczyce, Powiat Nowosądecki, Samorząd Województwa Małopolskiego, Samorząd Miasta Krakowa, Samorząd Miasta Tarnowa, Festiwal Materia Prima oraz Festiwal Opera Rara, a także Diagnostyka oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oto laureauci prestiżowego konkursu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Uhonorowani zostali tytułami Lider Małopolski 2022 – Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce. Kapituła przyznała również wyróżnienie specjalne – stosowny dyplom trafił na ręce prezesów Polskiej Akademii Umiejętności.

📢 Jechał z saszetką pełną pieniędzy na dachu przez Kraków. Banknoty fruwały, policja apeluje Policja apeluje do świadków, którzy zbierali rozsypane pieniądze na ulicy Grota Roweckiego o ich zwrot. Komisariat Policji V w Krakowie prowadzi postępowanie w sprawie przywłaszczenia pieniędzy, do którego doszło 5 maja br. w godz. 8.30-8.45 na krakowskim Ruczaju.

📢 Celebryci bez matury. Nie uwierzysz, które polskie gwiazdy, które nie mają egzaminu dojrzałości Są sławni, bogaci i... nie mają matury. Wielu znanych i lubianych polskich celebrytów nie ma na swoim koncie egzaminu dojrzałości. 4 maja rusza matura 2023, więc z tej okazji prezentujemy wam kilka osób, które nie potrzebowały jej do osiągnięcia sukcesu. 📢 Gdzie na spacer w Krakowie z dzieckiem? Oto najlepsze 10 miejsc dla dorosłych i dzieci! Tutaj nie będziecie się nudzić! Nikogo nie trzeba przekonywać, że Kraków jest pięknym miastem, które idealnie nadaje się na długie spacery. Ale to, co ciekawe dla dorosłych, nie zawsze musi być atrakcyjne dla dzieci. Odpowiedź na pytanie, gdzie na spacer z dzieckiem w Krakowie wcale nie jest taka oczywista. Dlatego przychodzimy z pomocą! W naszym zestawieniu przygotowaliśmy takie miejsca, w których dorośli i dzieci znajdą coś dla siebie. Tutaj nie będziecie się nudzić, a dzieci nie będą chciały wracać do domu!

📢 Pożar samochodu na drodze wojewódzkiej pod Krakowem. Ogromne płomienie i słup dymu W piątek, 5 maja około godz. 6.30 na drodze wojewódzkiej 792 w Januszowicach w gminie Zielonki zapalił się samochód osobowy. Świadkowie widzieli z daleka buchające wysokie płomienie ognia i wielki słup dymu. Na miejsce skierowano służby ratownicze. Pożar samochodu spowodował duże utrudnienia w ruchu.

📢 Kraków. Na razie jest wielka dziura w ziemi, ale wyrośnie z niej Centrum Kultury Ruczaj W dzielnicy VIII Dębniki, a dokładniej na Ruczaju, przy ul. Jana Kantego Przyzby powstaje ośrodek Centrum Kultury Ruczaj , filia Centrum Kultury Podgórza. Aktualnie wykonywane są roboty przygotowawcze do prac fundamentowych. Teren jest zabezpieczany i utwardzany w celu umożliwienia montażu ciężkich urządzeń niezbędnych do wykonania wzmocnienia podłoża (palowania) pod budynek. Roboty fundamentowe mają się zacząć po 8 maja.

📢 W centrum Krakowa trwa budowa osiedla Młyny Mogilska. Za zakładami zbożowymi wyrasta potężny blok. Cała okolica się zmienia Jadąc w Krakowie ulicą Mogilską można się zastanawiać co robią wysokie żurawie wyrastające zza budynków dawnych Zakładów Zbożowych. Przecież zabytkowe ceglane budowle się nie zmieniają od lat. Dopiero od strony ulicy Ładnej lub z drona widać rozmach prowadzonej tu inwestycji mieszkaniowej. Za budynkiem zakładów wyrasta potężny blok na kilkaset mieszkań. Cały ten rejon Krakowa zmieniła się w ostatnich latach. Nowe bloki wyrastają tu jak grzyby po deszczu. Zmiany czekają też ceglane zabudowania zakładów, ale zapewne w kolejnych etapach inwestycji. 📢 Kraków. Dziurawy parking pod Krakowską Akademią na Zabłociu. Czy są plany dla tego terenu? Zabłocie jest dzielnicą Krakowa, która jest coraz bardziej zabudowywana. Oprócz nowych bloków powstaje tam również szereg restauracji czy barów. Dodatkowo funkcjonuje tu prywatna uczelnia, powstał też wielki akademik. To wszystko powoduje, że ruch uliczny jest coraz większy, a miejsc parkingowych adekwatnie nie przybywa. Gdy budowa parkingu wielopoziomowego nie doszła do skutku, miasto zdecydowało się powiększyć strefę płatnego parkowania, co trochę polepszyło sytuację. Jednak niedaleko Mostu Kotlarskiego, bulwarów wiślanych, przy samej uczelni znajduję się zawsze zapełniony parking, za który nie trzeba wnosić opłat. Do kogo należy? Kto się nim zajmuje? Czy są jakieś plany dla tego miejsca? Zapytaliśmy...

📢 Najlepsze technika w Krakowie. Jest nowy ranking. Oto TOP 10 szkół technicznych Technikum Łączności nr 14, najbardziej oblegana przez kandydatów krakowska szkoła techniczna, plasuje się też wysoko w rankingach edukacyjnych. Pokazuje to również najnowszy ranking techników, który przygotował portal WaszaEdukacja.pl, biorąc pod lupę prawie 1,5 tys. takich placówek z całej Polski. Technikum Łączności w Krakowie zajęła tym razem drugie miejsce w tym ogólnokrajowym zestawieniu. Szkoła poprawiła swój wynik sprzed roku - wtedy też była na podium, ale na trzecim miejscu. A jak radzą sobie inne krakowskie technika? 📢 Weekend w Krakowie: koncerty, imprezy, festiwale i nie tylko. Oto najlepsze wydarzenia w dniach 5 do 7 maja! W Krakowie dzieje się! I to nieźle! Wraz z kolejnym majowym weekendem, do Krakowa zawitają ciekawe wydarzenia, eventy oraz atrakcje - a wśród nich m.in. liczne koncerty, imprezy, festiwale i wiele innych. Zapowiada się naprawdę intensywnie! Sami zobaczcie!

📢 Kraków i budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej. Tunel na Opolskiej ma być otwarty w maju. Sporo zmian w rejonie Wykonawca nowej linii tramwajowego z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej uwija się, by jeszcze w maju otworzyć do ruchu tunel drogowy wzdłuż ulicy Opolskiej. Tak zapewniają urzędnicy. Faktycznie, po majówkowej ciszy na placu budowy znów zaroiło się tam od robotników i sprzętu. Trwają prace wykończeniowe. 📢 Takich dziennikarek już nie ma. Jolanta Antecka była niepowtarzalna. Odeszła w wieku 84 lat Każdy, kto znał jej zwyczaje wiedział, że z redakcji wychodziła jako jedna z ostatnich. Po wernisażach zawsze wracała, żeby następnego dnia Kraków wiedział, co dzieje się w sztuce w mieście. Nawet w kilku słowach (dosłownie!) potrafiła zmieścić twórcze wszechświaty artystów. I cytowała legendarnego redaktora działu miejskiego, Władysława Szydłowskiego: „Jeśli się zawalą Sukiennice to masz prawo napisać trzy czwarte strony. Wszystko inne musisz umieć zmieścić na połowie”. Ona umiała.

