Prasówka 5.08.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.08, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Remont Zwierzynieckiej i Kościuszki potrwa rok. Odbyło się spotkanie informacyjne”?

Prasówka Kraków 5.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Remont Zwierzynieckiej i Kościuszki potrwa rok. Odbyło się spotkanie informacyjne Od 26 sierpnia mają ruszyć parce remontowe ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki. Potrwają rok. Mieszkańcy zyskają cichy szlak tramwajowy, nową powierzchnię dziś pełnej dziur ulicy, wymianę sieci kanalizacyjnej i ciepłowniczej. W zamian przez najbliższe miesiące czekają ich spore utrudnienia komunikacyjne – to one budzą największy niepokój krakowian, jak wynika ze spotkania informacyjnego, które odbyło się w piątek (4 sierpnia).

📢 Koncert Depeche Mode w Krakowie. Fani legendarnych "Depeszów" dotarli do Tauron Areny 4 sierpnia to data wpisana do kalendarzy fanów legendarnej brytyjskiej grupy od dawna. Muzycy pojawią się na scenie krakowskiej Tauron Areny o 20.45, ale otwarcie bramy już o godz. 18.00. Fani "Depeszów" gromadzili się wokół miejsca, gdzie odbędzie się koncert już na kilka godzin przed tym, zanim pojawili się tam Dave Gahan i Martin Gore.

📢 Męskie Granie 2023 w Krakowie! Na koncert w piątek, 4 sierpnia przybyły tłumy. Wśród gwiazd m.in. Miuosh i Zespół Śląsk, Mrozu, czy O.S.T.R. Pochmurna pogoda w Krakowie nie zniechęciła miłośników muzyki na żywo, którzy już od 16:30 tłumnie ustawiali się w kolejce do wejścia na teren Muzeum Lotnictwa, gdzie odbywa się edycja 2023 trasy Męskie Granie. Wśród gwiazd, które pojawią się aż na dwóch scenach 4 sierpnia można wymienić m.in. Kaśkę Sochacką, Miuosha i Zespół Śląsk z projektem "Pieśni Współczesne", Mroza, a także O.S.T.R. Zwieńczeniem piątkowych atrakcji będzie projekt Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król.

Prasówka 5.08 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pogrzeb śp. Macieja Moszewa. Kraków pożegnał Mistrza szopkarskiego Kraków pożegnał w piątek (4 sierpnia) na cmentarzu Rakowickim śp. Macieja Moszewa, architekta i legendę krakowskiego szopkarstwa. Maciej Moszew zmarł 27 lipca w wieku 83 lat. Przez ponad 60 lat tworzył na Konkurs Szopek Krakowskich misterne dzieła sztuki z dziesiątkami ruchomych postaci i był najbardziej utytułowanym szopkarzem w historii tego konkursu.

📢 Kraków. Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim. Samochód zniszczył mur, chroniący miasto przed powodzią. Potrzebna naprawa Miasto wyda ok. 150 tysięcy złotych na naprawę muru, który został uszkodzony podczas tragicznego wypadku w rejonie mostu Dębnickiego, w którym zginęło czterech młodych mężczyzn. Doszło do niego w nocy z 14 na 15 lipca. Mur jest elementem wału przeciwpowodziowego. - Będziemy wnioskować o zwrot kosztów naprawy z ubezpieczenia pojazdu - twierdzi Zarząd Zieleni Miejskiej, w którego zarządzie jest mur. 📢 Jeszcze tego tam nie było. Wielkie centrum sportowe powstaje na krakowskim Ruczaju Na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Gronostajowej w Krakowie powstaje Uczelniane Centrum Sportowo-Rekreacyjne. Na jego terenie będzie można grać m.in. w piłkę nożną, rugby, siatkówkę czy koszykówkę. Roboty budowlane trwają. Sporych postępów dokonano już przy realizacji budynku, w którym znajdą się szatnie dla sportowców, sale konferencyjne, pomieszczenia do fitnessu. Inwestycja budziła swego czasu kontrowersje, bo jest realizowana na cennym przyrodniczo obszarze. Uczelnia zapewniała nas, że mocno ograniczyła pierwotne plany, żeby jak najmniej ingerować w środowisko.

📢 Kraków. Pożar w mgnieniu oka strawił ich jedyne źródło dochodu. Wszystko spłonęło doszczętnie Nigdy nie wiadomo, kiedy osoby, które na co dzień udzielają pomocy i wsparcia innym, same mogą jej potrzebować. 24 lipca w godzinach wieczornych wybuchł pożar przy ul. Jerzego Smoleńskiego w Krakowie. Potężne języki ognia objęły cały budynek tamtejszego warsztatu, a wraz z nim wyposażenia, które się w nim znajdowało. Warsztat lakierniczy, który doszczętnie spłonął, był jedynym źródłem dochodu rodziny, która go prowadziła. Odbudowę warsztatu można wspomóc poprzez wpłaty na zrzutkę.

📢 Kraków. Budowa linii tramwaju do Górki Narodowej. Pierwszy przejazd 28 sierpnia. Próbny Największa i najważniejsza inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa dobiega końca. Już 28 sierpnia odbędzie się próbny przejazd tramwaju, a za kilka tygodni rozpoczną się nasadzenia 3,5 tys. nowych roślin. Skoro pierwszy przejazd tramwaju ma się odbyć w sierpniu to faktycznie władze miasta mają szanse spełnić swoją obietnicę, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego dzieci będą mogły dojechać tramwajem na lekcje.

📢 Półmetek! Jezdnie Północnej Obwodnicy Krakowa gotowe w 50 procentach. Zdjęcia z drona Drogi 52 proc., wzmocnienie gruntu pod drogi 83 proc., mosty 88 proc., tunele 82 proc. - tak przedstawia się zaawansowanie prac przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Prace postępują i mocno przyspieszyły w wakacje co widać na zdjęciach lotniczych z drona. Przewidywany termin oddania tej inwestycji do użytku to wrzesień 2024 roku. 📢 W sobotę w Niepołomicach ślub Iwony i Gerarda z "Sanatorium Miłości" W najbliższą sobotę (5 sierpnia) na ślubnym kobiercu staną Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz - para poznała się w drugiej edycji programu "Sanatorium miłości". Ślub i wesele odbędą się w zamku w Niepołomicach. Narzeczeni zdradzili na kilka dni przed uroczystością kulisy ceremonii. Wiemy, jaką suknię wybrała Iwona i kto będzie świadkował parze. Gerard zdradził zaś, dlaczego wybrał na ich ślub niepołomicki zamek.

📢 Na AWF pływają jak wysoko w górach. Powstał tu jedyny taki tunel na świecie Hipoksyjny tunel pływacki powstał i jest testowany na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. "To jedyna tego typu instalacja na świecie, która służy do prowadzenia bardzo specjalistycznych badań protokołu treningowego w hipoksji dla pływaków" - informuje krakowska uczelnia. Tunel na pływalni AWF pozwala "przenieść się" wysoko w góry, oddychać powietrzem z obniżoną zawartością tlenu i trenować w tych bardzo trudnych warunkach.

📢 Kibol Cracovii Robert B. stanął przed sądem. Jest oskarżony o pobicie lidera Sharksów: Miśka. Ten skończył ze złamanym oczodołem Przed krakowskim sądem ruszył niejawny proces kibola Cracovii Roberta B., który jest oskarżony o pobicie "Miśka", lidera grupy przestępczej "Wisła Sharks". Mężczyzna wyszedł z aresztu tymczasowego i odpowiada z wolnej stopy. Proces został utajniony, bo dotyczy m.in. znieważenia Pawła M. Tego typu sprawy toczą się z wyłączeniem jawności. Do starcia doszło w 2022 roku. Dla "Miśka" skończyło się m.in. złamanym oczodołem.

📢 Kolejna seniorka z Krakowa oszukana na naprawdę duże pieniądze. 77-latka przekazała oszustom prawie 200 tys. zł Pod koniec lipca br., seniorka z Prądnika Białego padła ofiarą oszustów wykorzystujących metodę ,,na policjanta’’. Kobieta uwierzyła w fikcyjną historię i przekazała oszustom prawie 200 tysięcy złotych. Historia, którą usłyszała przez telefon, znów była szablonowym przykładem na działanie przestępców - syn potrącił ciężarną kobietę, a pieniądze, które seniorka ma przekazać, są potrzebne na ratowanie go z opresji. Fałszywy policjant pojawił się w mieszkaniu kobiety po kilku minutach od rozmowy telefonicznej i zabrał pieniądze. 📢 Kraków. Poślizg na budowie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Na jego dachu powstaje ogród spacerowy, obok będzie park Budowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon nie zakończy się jak planowano 11 sierpnia br. Wszystko dlatego, że instalacje konieczne do uruchomienia nowoczesnego obiektu mają przebiegać pod drogą, która jeszcze nie powstała. Nowy termin zakończenia inwestycji jeszcze nie jest znany. Tymczasem obok Cogiteonu trwa budowa chodników, jak również sadzenie krzewów. Ku końcowi zmierza natomiast budowa placu zabaw.

📢 Kraków. Pogoń za kurą na torowisku wzdłuż alei Pokoju. W akcji siatka i lizak "O kurka! - pomyślał strażnik na widok ptaka z rzędu grzebiących, miarowo maszerującego po pasie zieleni przy al. Pokoju, a później przystąpił do działania…" - piszą strażnicy miejscy na swoim Facebooku. Chodzi o pogoń za kurą, która spacerowałao po torowisku. Za pomocą lizaka drogowego i siatki zwierzę zostało okiełznane.

📢 Kraków. Remont na Nowohuckiej. Na razie chodnik, ale... W piątek, 4 sierpnia ruszy przebudowa fragmentu ul. Nowohuckiej (Dzielnica XIV – Czyżyny). Roboty drogowe będzie realizował deweloper w ramach swojej pobliskiej inwestycji. Na razie zmiany dotkną pieszych, ale z czasem mogą też wpłynąć na ruch samochodów, a jak wiadomo Nowohucka bez remontów to jednak z najbardziej korkujących się ulic Krakowa. A inwestycja ma potrwać do roku 2024.

📢 Tłum kibiców na stadionie Wisły Kraków. Mecz? Nie, kilka tysięcy osób przyszło spotkać się z Jakubem Błaszczykowskim To spotkanie pokazało, ile dla kibiców znaczy Jakub Błaszczykowski. W czwartek od godz. 17 do 21 przyszło do sklepu Wisły Kraków na stadionie przy ul. Reymonta kilka tysięcy ludzi, żeby spotkać się byłym już kapitanem „Białej Gwiazdy”. 📢 Tour de Pologne w Krakowie. W piątek kolarze przyjadą tu z Zabrza Tour de Pologne zmierza do mety. W piątek kolarze będą finiszować w Krakowie. 7. etap zakończy wyścig. Startują z Zabrza o godz. 14.45 a około 18.30 będą na mecie. Ta usytuowana jest na Błoniach, na al. Focha blisko stadionu Cracovii. Zanim przejadą „kreskę” kolarze pokonają trzy okrążenia wokół Błoń, każde po 5 km.

📢 Nowa lokalizacja toru samochodowo-motocyklowego w Krakowie. Przeszkodą wciąż brak funduszy Po śmiertelnym wypadku przy Moście Dębnickim, w którym zginęło czterech młodych ludzi i mając na względzie popularność wyścigów samochodowych wśród młodzieży, jak bumerang wraca temat budowy toru samochodowo-motocyklowego w Krakowie. Miasto wyznaczyło właśnie jego nową lokalizację, którą miałaby się stać ul. Kosiarzy, w rejonie Płaszowa. Na przeszkodzie stoi jednak brak funduszy.

📢 Wraca życie na Wesołą? Jesienią rozpocznie tu działalność Apteka Designu We wrześniu w dawnej aptece działającej przy Kopernika 19A Krakowskie Biuro Festiwalowe planuje otwarcie przestrzeni przeznaczonej dla twórców. W Aptece Designu, bo pod taką nazwą będzie funkcjonowała dawana apteka szpitalna, znajdą się między innymi pracownie oraz przestrzeń co-workingowa dla designerów. KBF właśnie ogłosił konkurs dla przyszłych użytkowników tego miejsca.

