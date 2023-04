Prasówka 5.04.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.04, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek pod Krakowem. Pięć osób poszkodowanych. Jedna została zakleszczona w samochodzie”?

Prasówka Kraków 5.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek pod Krakowem. Pięć osób poszkodowanych. Jedna została zakleszczona w samochodzie W Saspowie w gminie Jerzmanowice-Przeginia we wtorek, 4 kwietnia wieczorem około godz. 20.30 doszło do wypadku. Wiele osób zostało poszkodowanych.

📢 Sławomir jest z Krakowa. Jakiemu klubowi kibicuje? Właśnie to ujawnił Sławomir, pochodzący z Krakowa piosenkarz i showman, podczas niedawnej wizyty w Hejt Parku w Kanale Sportowym został zapytany o to, jakiemu klubowi kibicuje. Czy ujawnił? Tak! A wskazany przez Sławomira klub szybko zareagował. 📢 Kraków. Ogród Botaniczny UJ ma nowych, puchatych mieszkańców. "Urocze pisklaki rosną jak na drożdżach" Rodzina puszczyków zamieszkała tej wiosny w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest szansa je wypatrzyć, choć - jak zaznaczają pracownicy Ogrodu - nie jest to łatwe, bo sowy doskonale maskują się wśród pędów bluszczu. Duże wrażenie robi zwłaszcza trójka puchatych maluchów. "Urocze pisklaki rosną jak na drożdżach" - donosi w mediach społecznościowych Ogród Botaniczny, prezentując ich zdjęcia. Dodajmy, że podczas nadchodzących świąt można będzie tu zaglądać codziennie w godz. 9-19, a szklarnie Ogrodu będą otwarte również w Poniedziałek Wielkanocny.

Prasówka 5.04 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W zabytkowym parku Bednarskiego w Krakowie przybywa drzew. Jego otwarcie już w maju. Rewitalizacja budziła kontrowersje Ciąg dalszy nasadzeń w zabytkowym parku Bednarskiego. Ostatnio przybyło tam 50 drzew, w tym m.in. klonów pospolitych, kasztanowców, buków pospolitych oraz lip. Otwarcie parku po rewitalizacji zaplanowane jest na maj br. Inwestycja od początku budziła kontrowersje. Mieszkańcy zarzucali urzędnikom, że chcą za bardzo ingerować w zieleń. Po protestach krakowian Zarząd Zieleni Miejskiej wycofał się ze stawiania w podgórskim parku m.in. sceny plenerowej. Ostatecznie mieszkańcy i aktywiści są zadowoleni z efektów prac.

📢 Te maluchy trafiły do schroniska KTOZ akurat w Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych. Wiele nowych przyjęć zwierzaków 4 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych. W schronisku Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami było dzisiaj jedno marzenie - by obchodzić ten dzień z dużą liczbą odpowiedzialnych adopcji. Tymczasem jednak życie napisało swój scenariusz. Do schroniska KTOZ trafiło właśnie dzisiaj wiele zwierzaków. Na nowy dom czeka teraz wiele przepięknych maleństw. Aktualnie w KTOZ Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie na adopcję czeka 380 psów i 131 kotów. Do schroniska można przyjechać codziennie (również w weekendy i święta) w godzinach 10-14 i 15-17. 📢 Czy w centrum Świt w Nowej Hucie powróci kino studyjne? Długim opóźnieniom winna pandemia Przyszłość kin studyjnych coraz bardziej niepewna. Prezes spółki Apollo Film, Miłosz Horodyski tłumaczy, że opóźnienia związane z reaktywacją dawnego Kina Świt na osiedlu Teatralnym w Nowej Hucie są spowodowane pandemią. W centrum Świt oprócz kina docelowo ma powstać też inna działalność kulturalna, która będzie miała za zadanie wesprzeć finansowo reaktywowane Kino Świt. - Kino jest przedsięwzięciem, które w kształcie studyjnym nie przynosi przychodów, które mogłyby pokryć koszty sporej inwestycji opartej jeszcze o zalecenia konserwatorskie - mówi Horodyski.

📢 Zablokowana zakopianka. Rozsypał się ładunek z ciężarówki po zderzeniu pojazdów osobowych Do nietypowego zdarzenia doszło na zakopiance w Mogilanach we wtorek 4 kwietnia. Najpierw zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W wyniku tego zdarzenia gwałtownie hamował samochód ciężarowy, w którym doszło do przemieszczenia się ładunku. 📢 Kraków bez reklam. Jak działa uchwała krajobrazowa? Prawie 1900 rozpatrywanych spraw i ok. 70 kar pieniężnych Najpierw były 2 lata na dostosowanie tablic i urządzeń reklamowych do przepisów Uchwały krajobrazowej w Krakowie. Od 1 lipca 2022 r. już tylko jej egzekwowanie. Jak informuje Wydział Architektury i Urbanistyk Urzędu Miasta Krakowa, najwięcej postępowań wyjaśniających zgodność reklam z uchwałą krajobrazową od 1 lipca 2022r. do 30 marca 2023r. zarejestrowano na północy Krakowa. Największy problem wciąż jest na obszarze Grzegórzek, Dąbia i Krowodrzy. Łącznie w całym mieście w tym czasie zarejestrowano blisko 1900 postępowań wyjaśniających.

📢 Nie żyje Elżbieta Augustynek, niezwykła zielarka spod Krakowa. Przyjaciele żegnają pasjonatkę tradycji Pasjonatka zielarstwa, promotorka i obrończyni tradycji, dawnych zwyczajów - Elżbieta Augustynek z Zalasu w gminie Krzeszowice zmarła w wieku 64 lat. Pogrzeb będzie we wtorek o godz. 15 w kościele św. Marii Magdaleny w Zalasiu. 📢 Emaus w Krakowie i lista rzeczy zakazanych, których nie kupimy na jarmarku. Jaki będzie tegoroczny odpust? Stragany, balony, wata cukrowa, a także sztuka ludowa i zabawki wykonane przez rzemieślników i lokalne firmy - 10 kwietnia wszystko to na tradycyjnym odpuście Emaus, któremu będzie towarzyszył program artystyczny. 📢 Najbardziej fotogeniczne drzewo w Krakowie już kwitnie. Wiosenny spacer na Kopiec Kraka to gwarancja niezwykłych widoków Kwitnąca śliwa pod Kopcem Krakusa to najsłynniejsze, wiosenne drzewko w Krakowie. Oblepiona białymi kwiatami wygląda obłędnie! Jeśli zadajecie sobie pytanie, gdzie pójść na wiosenny spacer w Krakowie, to po obejrzeniu tych zdjęć odpowiedź będzie jedna: Kopiec Krakusa, zwany też Kopcem Kraka. To właśnie z tego miejsca rozpościera się piękna panorama na cały Kraków, a zapach kwitnących drzew stwarza niepowtarzalny klimat. Te zdjęcia zachwycają. Sami spójrzcie!

📢 Oto nowe grzechy, z których powinieneś się wyspowiadać! Mogłeś nie wiedzieć, że istnieją LISTA W związku z nachodząca Wielkanocą, w Wielkim poście wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi. 📢 Kraków. Prokuratura Regionalna oskarża gang hazardowy. W Małopolsce obstawiali automatami bary i stacje benzynowe 29 osób odpowie przed krakowskim sądem za 297 przestępstw związanych z organizowaniem gier hazardowych na automatach. Akt oskarżenia w tej sprawie przygotowała Prokuratura Regionalna w Krakowie.

📢 Żony i dziewczyny Hiszpanów z Wisły Kraków na prywatnych zdjęciach piłkarzy 4.04 2023 Hiszpańscy piłkarze występujący w Wiśle Kraków chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami, na których prezentują się wraz ze swoimi żonami i dziewczynami. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Jak poprawić transport w Krakowie? Wymyślili 43 wskazówki dla miejskich urzędników Blisko 80 rekomendacji udało się wypracować panelistom podczas Krakowskiego Panelu Transportowego, ale 43 z nich mają być realizowane przez prezydenta Jacka Majchrowskiego Po czterech dniach zbierania informacji na temat transportu w Krakowie oraz dyskutowania o potencjalnych rozwiązaniach, w ostatnim, piątym dniu, uczestnicy panelu zagłosowali na wybrane propozycje, uznając je za najważniejsze dla zrównoważonego transportu w Krakowie. 📢 Tajemnice obiektów Wisły Kraków. Tutaj trenują setki sportowców. Zaglądamy we wszystkie zakamarki Obiekty Wisły przy ul. Reymonta na stałe wrosły w pejzaż sportowego Krakowa. Ostatnio dużo pisze się o remontowanym stadionie, ale Wisła to przecież nie tylko futbol. W jedenastu sekcjach Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków trenuje około tysiąca zawodniczek i zawodników. Głównie dzieci i młodzież. Prezentujemy, w jakich warunkach trenują sportowcy „Białej Gwiazdy” oraz jak wyglądają inne obiekty przy ul. Reymonta.

📢 Prawie zabiła ją grypa. Uratowali ją lekarze ze szpitala im. Jana Pawła 2 w Krakowie dzięki ECMO Grypa w tym sezonie wciąż nie powiedziała ostatniego słowa. Chociaż w lutym na chwilę odpuściła, to od początku marca znów mocno daje się we znaki. Lekarze jak zawsze apelują, by nie zwlekać z rozpoczęciem leczenia, bo powikłania pogrypowe mogą być bardzo groźne. Starcia z grypą omal nie przegrała 43-letnia pacjentka, która trafiła do szpitala im. Jana Pawła 2 w Krakowie.

📢 Postępuje budowa drogi S7 w Nowej Hucie na odcinku Kraków - Widoma. Będą zmiany w ruchu Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w związku z budową drogi ekspresowej S7 (odcinek Widoma-Kraków), 7 kwietnia 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w rejonie ul. Łowińskiego. Na samym placu budowy widać postępy, rosną podpory pod mosty i estakady, widać przebieg nowej drogi, trwają prace ziemne i przygotowywanie podbudowy.

📢 Kraków. Uniwersytet Pedagogiczny po dwóch latach remontu pokazał nowe przestrzenie Na Uniwersytecie Pedagogicznym doszło dziś do otwarcia auli i audytorium w głównym budynku uczelni przy ul. Podchorążych 2. Aula, Audytorium oraz strefy studenckie zostały gruntownie zmodernizowane w latach 2021-2023 kosztem 22 milionów złotych. Uroczyste otwarcie i udostępnienie społeczności akademickiej po dwuletniej przerwie obiektów nastąpiło w poniedziałek, 3 kwietnia. 📢 Prezydent Krakowa wycofuje patronat nad kontrowersyjnymi Targami Łowiectwa. "Wspieramy działania na rzecz przyrody" Prezydent Jacek Majchrowski wycofał swój honorowy patronat nad Targami Łowiectwa, które w połowie kwietnia zaplanowano w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Expo. Odwołania imprezy domagali się m.in. obrońcy zwierząt, ale ich apel nie został wysłuchany. Ostatecznie wydarzenie odbędzie się.

