Prasówka 5.01.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Północna Obwodnica Krakowa. 86 proc. zaawansowania prac. W tym roku pojedziemy”?

Prasówka Kraków 5.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Północna Obwodnica Krakowa. 86 proc. zaawansowania prac. W tym roku pojedziemy Mosty 93 proc., tunele 90 proc. - to oznacza, że gdy te konstrukcje będą niebawem gotowe przyspieszy budowa jezdni, które je połączą. Na razie jeśli chodzi o podbudowę drogi i asfalt mamy zaawansowanie na poziomie 64 proc. Zima, ulewy i okres świąteczny nie wyhamowały jednak robót zupełnie. Północna Obwodnica Krakowa staje się kolejną inwestycją, która niebawem zostanie oddana kierowcom do użytku. Przewidywany termin to wrzesień 2024 roku.

📢 Kraków. Dwóch mężczyzn pomazało flamastrem obiekty w rejonie Bulwaru Czerwieńskiego. Ucierpiała też Aleja Gwiazd... Dwóch śmiałków w Sylwestrową noc w Krakowie postanowiło wybrać się na miasto, by podzielić się ze światem swoją twórczością radosną. Wzięli więc flamastry w dłoń i malowali. Murek oporowy, barierki, a nawet gwiazdę reżysera Krzysztofa Zanussiego. Na gorącym uczynku złapał ich operator monitoringu Straży Miejskiej, a następnie wysłany patrol. Sprawa trafi na policję.

📢 Robot ROSA pomaga w w operacjach w szpitalu w Krakowie. Przełom w leczeniu ortopedycznym w „Rydygierze” Szpital Rydygiera rozpoczął wykonywanie operacji robotem ortopedycznym ROSA, służącym do wszczepiania endoprotez kolanowych i biodrowych. Krakowska placówka medyczna jest pierwszą w Małopolsce i jedną z czterech w kraju wyposażonych w takie urządzenie. W 2024 roku szpital planuje przeprowadzić z wykorzystaniem robota ponad 100 zabiegów protezoplastyki kolana.

Prasówka 5.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prezydenci Krakowa i Sopotu piszą do ministra Sportu i Turystyki. Chodzi o kwestie najmu krótkoterminowego Kraków i Sopot to jedne z wielu miast w Europie, w których najem krótkoterminowy stał się powszechnym zjawiskiem. Nie jest jednak tajemnicą, że wzbudza on kontrowersje i rodzi określone problemy. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i p.o. prezydenta Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim zwrócili się z prośbą do ministra Sportu i Turystyki Sławomira Nitrasa o powołanie zespołu, który zająłby się pilnym przygotowaniem regulacji prawnych tym zakresie.

📢 Czołowe zderzenie dwóch aut pod Krakowem. Pięć osób poszkodowanych w tym dwoje dzieci. Kierowcy byli zakleszczeni w obu pojazdach W Waganowicach w gminie Słomniki na drodze wojewódzkiej 775 doszło do wypadku w czwartek, 4 stycznia. Dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo. Wśród uczestników są osoby poszkodowane. Uczestnikami wypadku było m.in. dwoje dzieci. W obu samochodach uczestniczących w zderzeniu są osoby zakleszczone, to kierowcy pojazdów. Wezwano liczne służby ratownicze karetki pogotowia, śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego oraz straże pożarne i policję. Droga wojewódzka została całkowicie zablokowana. 📢 Awantura w Krakowie. Zniszczony pojazd i narkotyki w mieszkaniu w Mistrzejowicach. 32-letniemu sprawcy grozi nawet 10 lat Krakowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w Mistrzejowicach najpierw miał grozić, a następnie uszkodzić samochód. W mieszkaniu sprawcy funkcjonariusze znaleźli znaczne ilości narkotyków. Sprawca został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione przewinienia grozi mu do 10 lat więzienia.

📢 Krakowska kultura w 2024 roku. Co nas czeka w najbliższych miesiącach? Lenny Kravitz wystąpi w Tauron Arenie, na scenie Teatru Słowackiego "Pan Tadeusz", a na Wawelu zagości Wyspiański. Bunkier Sztuki powróci do swojej siedziby, staną mury Centrum Muzyki, a na czele kilku instytucji pojawią się nowe nazwiska. W krakowskiej kulturze będzie się działo. 📢 Meble za darmo. Biurka, szafy, krzesła, sofy, meblościanki do oddania za darmo w Krakowie. Tak urządzisz mieszkanie nic nie płacąc Używane meble do oddania za darmo można znaleźć w internecie m.in. na portalach ogłoszeniowych. W sieci pełno jest ogłoszeń osób, które chętnie oddadzą za darmo używane przedmioty. Wśród nich znajdują się m.in. sofy, meblościanki, biurka, krzesła, kanapy, komody i ławy. Oto najciekawsze ogłoszenia z portalu OLX, które znaleźliśmy 4 stycznia 2024 r.

📢 IMGW ostrzega przed oblodzeniem w Małopolsce. Na drogach i chodnikach będzie bardzo ślisko Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek 4 stycznia ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu w Małopolsce. Na drogach i chodnikach może zrobić się bardzo ślisko i tym samym niebezpiecznie. 📢 Kraków. Od poniedziałku można pożegnać się z choinką. Cięte odbierze MPO, żywe - ZZM Od najbliższego poniedziałku rusza odbiór naturalnych, ciętych choinek - informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie. Zbiórka potrwa od 8 stycznia do 16 lutego. Również od 8 stycznia będzie trwała Akcja choinka, w ramach której z kolei Zarząd Zieleni Miejskiej będzie przyjmował od mieszkańców świąteczne drzewka w doniczkach. 📢 Tarnowskie akcenty w hicie Netflixa "1670". W jednym z odcinków popularnego serialu wystąpiła aktorka z Tarnowa, Agata Łabno Serial "1670" wyprodukowany przez Netflix stał się prawdziwym hitem ostatnich tygodni. Satyryczna komedia opisująca życie szlachcica Jana Pawła i wsi Adamczycha potrafi rozbawić do łez. Główną rolę w produkcji zagrał znany aktor Bartłomiej Topa. W jednym z odcinków możemy jednak zobaczyć również Agatę Łabno z Tarnowa, która często występuje w filmach i serialach produkowanych przez Netflix. W serialu wystąpiła także inna tarnowianka, Angelika Smyrgała oraz pochodząca z Tarnowa Katarzyna Zarychta.

📢 Kraków walczy z piratami drogowymi. W tym roku przybędzie 13 fotoradarów. Zobacz lokalizacje Na ten moment w Krakowie są trzy fotoradary: przy ulicach Lublańskiej i Armii Krajowej oraz przy alei Andersa. W tym roku przybędzie ich aż 13 m.in. przy ulicach Kobierzyńskiej, Konopnickiej, Wielickiej i Nowohuckiej. To ma poprawić bezpieczeństwo na drogach w naszym mieście. Przejdź do GALERII, by zobaczyć dokładne lokalizacje nowych fotoradarów.

📢 Sarna wpadła do rzeki Dłubni pod Krakowem. Wezwano strażaków z czterech jednostek, żeby pomogli zwierzęciu wydostać się na brzeg W czwartek, 4 stycznia w Maszkowie w gminie Iwanowice do rzeki wpadła sarna. Żywe zwierzę płynęło Dłubnią i nie mogło się wydostać. Sarnę w okolicy ul. Królewskiej w Maszkowie zauważyli świadkowie i poinformowali o tym Urząd Gminy w Iwanowicach, skąd informacja trafiła strażaków.

📢 Uwaga! W tych miejscach w Krakowie nie będzie wody. Sprawdź! Tam nie ma wody, bo mają awarię. Sprawdź, gdzie. Jak poinformowały Wodociągi Miasta Krakowa, nastąpiła także czasowa przerwa w dostawie wody z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej. Wyłączeniem zostały objęte budynki w kilku rejonach Krakowa. 📢 Podział w krakowskim obozie władzy. Jest kolejny kandydat na prezydenta. Miastem chciałby rządzić Jerzy Muzyk Wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk jest gotowy kandydować w tegorocznych wiosennych wyborach na prezydenta Krakowa. Przyznaje, że wystartuje, jeżeli swoją kandydaturę wycofa inny z wiceprezydentów Andrzej Kulig. 📢 Viki Gabor prywatnie. Tak żyje i mieszka na co dzień młodziutka piosenkarka. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma swój styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma swój styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Nocny pożar budynku gospodarczego pod Krakowem. Przylegał do budynku mieszkalnego. Na pomoc wezwano sześć jednostek straży Liczne jednostki straży pożarnych zadysponowano do pożaru stodoły w Zalasiu w gminie Krzeszowice. Ogień wybuchł nocą w środę, 3 grudnia przed godz. 22. Po dojechaniu pierwszych zastępów strażackich ogień był już mocno rozwinięty. W płomieniach stał budynek gospodarczy przylegający do niezamieszkałego domu. 📢 Kraków. 10 zł za dobę. Dziś lub w piątek otwarcie parkingu przy Krakowskim Centrum Muzyki Najpóźniej 5 stycznia nowoczesny parking, jaki powstał przy budowanym Krakowskim Centrum Muzyki, zostanie otwarty dla kierowców. W Cichym Kąciku trwają intensywne prace polegające na synchronizacji wszystkich systemów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w pełni zautomatyzowanego parkingu. Znamy już cennik. 10 zł za dobę. Tyle co prawda płaci się za miesiąc mając abonament mieszkańca w strefie parkowania, ale gdy go nie mamy płacimy od 3 do 6 zł za godzinę, zależnie od strefy. Zapewne to cena promocyjna na rozkręcenie biznesu i na czas trwającej budowy Centrum Muzyki w Krakowie. Z czasem będzie większa.

📢 Kraków. Zagraniczne delegacje w 2023 roku kosztowały miasto ponad 600 tys. złotych. Na liście m.in. wyjazdy do Cannes czy Zurychu Ponad 600 tys. złotych kosztowały miasto Kraków zagraniczne delegacje służbowe pracowników UMK. Wśród droższych destynacji znalazło się francuskie Cannes, szwajcarski Zurych czy turecki Istanbuł. Cele podróży były różne - spotkania networkingowe, konferencje, targi - w tym turystyczne, podczas których celem była promocja miasta. Co udało się przywieźć prócz rozgłosu zza granicy? 📢 Kraków. Konkurs na logo i identyfikację wizualną Centrum Muzyki. Do zdobycia zlecenie Trwa pierwszy z dwóch etapów konkursu na przygotowanie identyfikacji wizualnej powstającego przy Błoniach Krakowskiego Centrum Muzyki. Spośród przesłanych propozycji jury wybierze pięcioro finalistów, którzy wezmą udział w drugim etapie konkursu. Zwycięską propozycję poznamy pod koniec marca br. A na zwycięzcę czeka...

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.