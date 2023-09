Prasówka 4.09.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.09, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Producenci warzyw świętują pod Krakowem. Docenili rolników uprawiających kapustę, kalafiory, paprykę. Zabawa z pokazami lotniczymi”?

Prasówka Kraków 4.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Producenci warzyw świętują pod Krakowem. Docenili rolników uprawiających kapustę, kalafiory, paprykę. Zabawa z pokazami lotniczymi Małopolskie Święto Warzyw w Pobiedniku w gminie Igołomia-Wawrzeńczyc zorganizowano trzynasty raz. To okazja do dziękowania za tegoroczne zbiory w tym zagłębiu warzywnym znanym w województwie, całym kraju a nawet poza granicami. To także okazja do wybrania najlepszych rolników, producentów warzyw, których wicemarszałek Senatu Marek Pęk uhonorował tytułami Liderów Produkcji Warzyw.

📢 Poland Business Run 2023. Mamy nowe zdjęcia uczestników charytatywnego biegu w Krakowie To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie biegów w Polsce. Poland Business Run to bowiem nie tylko sportowa rywalizacja, ale i walka o środki dla osób z niepełnosprawnościami. Do akcji włącza się wiele firm i przedsiębiorstw, a także mnóstwo mieszkańców Krakowa. Dziewięć tysięcy zawodników, zorganizowanych w pięcioosobowe zespoły, pobiegło w niedzielę 3 września wokół Błoń. Obejrzyjcie nowe zdjęcia uczestników zawodów.

📢 Tak obchodzone jest 95-lecie Aeroklubu Krakowskiego! Pokazy akrobacji lotniczych, loty szybowcem, zrzuty spadochroniarzy. W Pobiedniku Wielkim odbyło się wyjątkowe - lotnicze święto. W niedzielę, 3 września Aeroklub Krakowski zaprosił na Lotniczy Dzień Otwarty z okazji 95-lecia swojego istnienia. Wśród atrakcji przygotowano też wystawę samolotów i szybowców, a także konkursy z nagrodami dla najmłodszych. Na niebie można było zobaczyć grupę paralotniową Flying Dragon Team. Nie zabrakło też historycznych perełek takich jak dwa samoloty Piper Cub.

Prasówka 4.09 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To ostatni weekend schroniska na Hali Kondratowej. Od poniedziałku będzie zamknięte To był ostatni weekend funkcjonowania schroniska PTTK na Hali Kondratowej w Tatrach. Od poniedziałki 4 września schronisko zostanie zamknięte na dwa lata. Rozpocznie się tam generalny remont.

📢 Wystawa psów, atrakcje dla dzieci i bogaty program artystyczny. To może oznaczać tylko jedno - festyn "Jesień Kurdwanów 2023" To już 28. edycja festynu „Jesień Kurdwanów”. W niedzielę, 3 września w parku na Kurdwanowie kolejny raz zorganizowano festyn, który jak co roku przyciągnął wielu mieszkańców miasta. Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje i bogaty program artystyczny. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Piersi. 📢 Kierowca z ul. Pilotów w Krakowie zarobił blokadę koła i 11 mandatów karnych. Wszystko przez źle zaparkowany samochód Kierowca źle zaparkowanego samochodu z ulicy Pilotów w Krakowie poniósł poważne konsekwencje. Pozostawiając swój pojazd w miejscu, gdzie obowiązywał zakaz postoju otrzymał 11 mandatów karnych, 11 punktów karnych i jeszcze dodatkowo blokadę koła. 📢 Kraków. Spora gromada dzików na kolacji pod marketem na Klinach Coraz więcej dzikich zwierząt wkracza na zamieszkane przez ludzi osiedla w Krakowie. Czytelnik wysłał nam właśnie zdjęcia z sobotniego wieczoru z ulicy Borkowskiej. Naliczył 10 dzików, które szukały pożywienia pod marketem. - W sumie to nie pierwszy raz, tyle że liczna rodzinka i dość wczesna pora. Wcześniej też się pojawiały, ale koło 23 lub później - dodaje Czytelnik, który przysłał nam zdjęcia.

📢 „Kraków na trasie dotrzymanego słowa". Uroczyste otwarcie przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki Nowy przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki, który znajduje się na estakadzie w pobliżu Hali Targowej został już otwarty. W niedzielę, 3 września zatrzymał się na nim pierwszy pociąg, a pierwsi pasażerowie mogli już z niego skorzystać. Chociaż ostatnie prace trwały w tym miejscu jeszcze dzień wcześniej, wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik. Jak podkreślał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk: „Dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie z nowym rozkładem jazdy rusza przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki, ale przede wszystkim otwierany jest krakowski węzeł komunikacyjny". Otwarcie uświetniła swoim występem Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta.

📢 W Krakowie na Małym Rynku trwa jarmark na św. Michała. Zjechali się rzemieślnicy nie tylko z Polski Do niedzieli 10 września na Małym Rynku w Krakowie potrwa Jarmark na św. Michała urządzony przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W kilkudziesięciu kioskach można zakupić wyroby rzemiosła, a także pokrzepić się produktami regionalnymi i skorzystać z oferty gastronomicznej. Swoje stoiska przygotowali tu rzemieślnicy z różnych stron Polski, ale również i Europy.

📢 Poland Business Run 2023 na mecie. Wokół krakowskich Błoń pobiegło 9 tysięcy osób, by pomóc osobom z niepełnosprawnościami W niedzielę 3 września odbyła się 12. edycja biegu sztafetowego Poland Business Run. W zawodach na krakowskich Błoniach rywalizowało 9 tysięcy osób, a beneficjentami będzie 20 osób z Małopolski, które dzięki biegaczom otrzymają protezy, wózki i turnusy rehabilitacyjne. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników w galerii. 📢 Ewa Wachowicz wyszła za mąż za Sławomira Kowalewskiego! Para wzięła ślub w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie Ewa Wachowicz wyszła za mąż! Miss Polonia i słynna prezenterka telewizyjna wzięła ślub z wieloletnim partnerem, Sławomirem Kowalewskim. Uroczystość obyła się w sobotę, 2 września, w pięknym krakowskim kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, zlokalizowanym przy ulicy Grodzkiej, blisko Rynku Głównego i Wawelu. Para pochwaliła się zdjęciami!

📢 Burze z gradem i silny wiatr. Pogodowy armagedon znów nad Małopolską? IMGW wydał ostrzeżenia. Prognoza pogody na niedzielę, 3 września Ostrzeżenia przed burzami z gradem wydał w niedzielę 3 września, dla południowo-wschodniej części kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Małopolsce należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu i silnych porywów wiatru. Miejscami może także spaść grad! Alerty ważne będą w niedzielę do godz. 19.

📢 Przegląd tygodnia z 3.09.2023 w Krakowie. Najważniejsze wydarzenia od 27.08 do 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 27.08 a 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Publiczność szalała ze Sławomirem. Tak bawili się krakowianie na Dniach Nowej Huty”?

📢 Zadaszona hala na targowisku Tomex już prawie gotowa. Brakuje tylko stoisk, na których będą wystawiane warzywa i owoce Nowe miejsce handlu warzywami i owocami miało być gotowe na 1 września. Kupcy nie mogą jeszcze przenieść się z placu pod chmurką, ponieważ brakuje stoisk na ich towar. te mają zostać zbudowane w ciągu najbliższych dni. W dotychczasowym miejscu ma powstać hipermarket budowlany Castorama. Kupcy przeniosą się bliżej ronda Kocmyrzowskiego. 📢 A gdyby tak wrócić do nauki w nowym roku szkolnym w parku zamiast w szkole? Park w Łagiewnikach zaprasza na spacery edukacyjne Dziś już ostatni dzień wakacji, a już od poniedziałku, 4 września uczniom przyjdzie wrócić do swoich szkół. Długo wyczekiwany czas wakacji właśnie dobiega końca. Jest jednak pewna alternatywa nauki w szkolnych ławkach. - Nie tylko mury szkoły zapraszają swoich podopiecznych. Park w Łagiewnikach to doskonała przestrzeń do przeprowadzenia lekcji w terenie, obserwacji przyrody i spacerów edukacyjnych - wyjaśnia Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

📢 Kraków. Wystartował remont ulic: Zwierzynieckiej i Kościuszki. Długa lista zmian w komunikacji miejskiej Od pierwszego, planowanego przez urzędniku terminu rozpoczęcia przebudowy ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki minął tydzień. W sobotę, 2 września rozpoczęły się pierwsze prace, które mają potrwać dwanaście miesięcy. W związku z przebudową dwóch ważnych ulic w centrum Krakowa pojawiają się duże zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Przypominamy, że dodatkowym utrudnieniem dla kierowców w tym miejscu jest również nadal trwający remont mostu Dębnickiego.

📢 Kraków. FAME MMA 19 w Tauron Arena Kraków. Kto wygrał? Fabijański, Tańcula, Ferrari, Tyburski W sobotę, 2 września, w Tauron Arenie Kraków odbyła się 19. edycja gali FAME MMA. W oktagonie zmierzyło się łącznie 24 zawodników, prezentując swoje umiejętności z zakresu sportów walki. Dla niektórych była to noc triumfu, inni natomiast pożegnali się z pucharami Fame. Udało nam się również porozmawiać z zawodnikami - zarówno tymi, których ręka została uniesiona ku górze w geście zwycięstwa, jak i przegranymi. Zobacz, kto wygrał!

📢 Kraków. 21. Święto ulicy Tetmajera z wieloma atrakcjami. W programie konkurs na najlepsze ciasto i loteria ze złotym pierścionkiem To już 21. raz, gdy odbywał się festyn dla mieszkańców dzielnicy VI, czyli Święto ulicy Tetmajera. Jak co roku, organizatorzy wydarzenia zadbali o moc atrakcji dla odwiedzających je gości. W sobotę, 2 września od godz. 10. można było zwiedzać wystawę w Muzeum Rydlówka przy ul. Tetmajera 28. Z kolei uroczyste otwarcie 21. Święta ulicy Tetmajera ubogaciła swoim występem Grupa Locomotora. W programie było wiele ciekawych punktów dla każdego uczestnika święta. 📢 Dożynki powiatu krakowskiego w gminie Skawina. Rolnicy dziękowali za plony, władze i goście za chleb i pracę rolników Pyszny chleb z tegorocznych zbiorów pokroili Wojciech Pałka, starosta krakowski i Norbert Rzepisko, burmistrz Skawiny - gospodarze tegorocznych dożynek powiatu krakowskiego i gminy Skawina. Święto plonów podkrakowskich rolników odbyło się w Rzozowie w gminie Skawina. Okazałe, piękne, misternie wykonane wieńce przygotowali reprezentanci 10 gmin, którzy ośpiewali potem gospodarzy i gości dożynkowych.

📢 Od poniedziałku otwarta zostanie Jaskinia Mroźna w Tatrach. Już nie będzie oświetlona Po trzech latach ponownie otwarta zostanie dla turystów Jaskinia Mroźna w Tatrach Zachodnich. Odwiedzają powinni posiadać latarki. W trakcie remontu zlikwidowano tam bowiem oświetlenie.

