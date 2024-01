Prasówka 4.01.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rok mija, a ja niczyja. Impreza dla singli i nie tylko w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Zobacz zdjęcia ”?

Prasówka Kraków 4.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rok mija, a ja niczyja. Impreza dla singli i nie tylko w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Zobacz zdjęcia Impreza pod nazwą "Rok mija, a ja niczyja" odbyła się w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. W trakcie zabawy każdy mógł dobrać naklejki dla siebie - koloru czerwonego lub zielonego, łatwo informując przez to innych klubowiczów, czy podczas imprezy szuka drugiej połówki. Jak zwykle nie zabrakło niesamowitych efektów specjalnych, atrakcji i energicznej muzy. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Wypadki w Krakowie. Karambol na Bronowickiej, zderzenie na Bora-Komorowskiego, auto na szynach na Powstania Warszawskiego W Krakowie wypadek za wypadkiem, czarna środa na drogach. Mieliśmy już auto na torach i utrudnienia w komunikacji, najnowsze zdarzenie to wypadek pięciu aut na ul. Bronowickiej. Do tego korki: 3 stycznia po Krakowie jeździ się jeszcze gorzej niż normalnie. Problemy również w komunikacji miejskiej - awaria tramwaju na trasie z Bronowic.

📢 Kraków. Zmiany w Comarchu. Anna Pruska, córka Janusza Filipiaka, została powołana na stanowisko prezesa zarządu Anna Pruska, córka zmarłego niedawno prof. Janusza Filipiaka, została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Comarch SA. Od 2 października ub. roku pełniła tę funkcję tymczasowo, po tym jak jej ojciec - założyciel i prezes krakowskiej firmy - trafił w ciężkim stanie do szpitala. Na stanowiska wiceprezesów zarządu wybrano Marcina Warwasa i Marcina Kaletę. Comarch to dziś jeden z największych pracodawców w Krakowie.

Prasówka 4.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sylwestrowe balety w Energy2000 w Przytkowicach. Szampan lał się strumieniami. Mamy zdjęcia z imprezy! To była wyjątkowa impreza w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Zabawie w sylwestrową noc towarzyszyły pokazy pirotechniki. Nie mogło zabraknąć niespodzianek dla klubowiczów, którzy obdarowani zostali “energicznymi” gadżetami. W czasie tej wyjątkowej imprezy każdy znalazł coś dla siebie. Goście bawili się w trzech salach, w trzech różnych klimatach muzycznych. Zobacz, co tam się działo.

📢 Serio?! Tak Kraków wyglądał 15 lat temu. To był 2009 rok... Regularnie na naszych łamach pokazujemy Państwu zdjęcia sprzed lat, które dosadnie pokazują, jak zmienił się Kraków. Rozpoczęliśmy 2024 rok, więc zobaczcie, jak miasto wyglądało 15 lat temu, czyli w 2009 roku. Wiadomo, że w stolicy Małopolski nie było wtedy jeszcze Tauron Areny czy Centrum Kongresowego. Ale to tylko najbardziej transparentne przykłady. To było drastycznie inne miasto. 📢 Kraków. W 2023 roku UMK przeznaczył na nagrody dla pracowników prawie 30 mln złotych. To o 700 tys. więcej niż rok temu W 2023 roku Urząd Miasta Krakowa na nagrody dla pracowników przeznaczył 29,4 mln złotych, podczas gdy w 2022 roku było to 28,7 mln złotych. Nagrody pieniężne trafiły do ponad 3 tys. pracowników UMK, w tym blisko 240 tys. złotych do czterech zastępców Prezydenta Miasta Krakowa.

📢 Kraków. Matejko jakiego nie znacie. W Muzeum Narodowym ostatnie dni wystawy Wystawę „Matejko. Malarz i historia” w Muzeum Narodowym w Krakowie zobaczyło niemal 60 tys. osób, jeśli kogoś nie ma w tym gronie, jest szansa, by nadrobić, ale tylko do 7 stycznia. To pierwszy tak duży pokaz prac najbardziej znanego polskiego malarza. Dlaczego w najbliższych dniach koniecznie trzeba się wybrać do Gmachu Głównego? - To jedyna okazja, żeby zobaczyć Matejkę w takiej odsłonie - mówi prof. Andrzej Szczerski, dyrektor MNK. 📢 Pawilon w parku Reduta zamknięty. Co się tam dzieje? Czy kawiarnia wróci na wiosnę? "Od lata tego roku pawilon w parku Reduta znów jest zamknięty. Po bardzo długim czasie oczekiwania mieszkańców i kilku ogłoszonych przetargach w 2021r. udało się znaleźć chętnego na prowadzenie tego pawilonu. Jednak firma wycofała się w tym roku i pawilon stoi zamknięty" - napisał do nas Czytelnik obawiają się, że na wiosnę miejsce to, które przyciągało sporo spacerowiczów, pozostanie zamknięte. Zarząd Zieleni Miejskiej zapowiada przetarg na nowego najemcę, ale przypomnijmy też, że od miesięcy stara się wynająć podobne miejsce na Zakrzówku i chętni się na razie nie znaleźli.

📢 Kraków. Wypadek na ulicy Armii Krajowej. Występują utrudnienia w ruchu Kraków, ul. Armii Krajowej - doszło do zderzenia dwóch samochodów, brak osób poszkodowanych, służby pracują na miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu. 📢 Koncerty w Krakowie. Te zagraniczne gwiazdy wystąpią w Polsce w 2024 roku. Będzie się działo! GALERIA Ubiegły rok był dla fanów muzyki dość intensywny - w Polsce wystąpiła masa zagranicznych gwiazd, których koncerty cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Okazuje się, że w tym roku będzie podobnie - zarówno nasz kraj, jak i nasze miasto, odwiedzi wiele światowej sławy artystów. Zobaczcie, kto zawita do Krakowa w nadchodzących miesiącach! 📢 Kraków. Rozpoczęła się budowa kładki na Wiśle Kazimierz-Ludwinów. Jakie ograniczenia? Ledwo posprzątano bulwary Wisły po budowie mostu kolejowego w rejonie ul. Podgórskiej, a ciężki sprzęt, kontenery dla robotników i barierki pojawiły się w rejonie dawnego hotelu Forum. Tak rozpoczyna się budowa kolejnej kładki na Wiśle, która połączy Kazimierz z Ludwinowem. Inwestycja wywołała protesty, ale mimo to startuje. Spowoduje trochę ograniczeń w ruchu. Imprezowicze dochodzący bulwarami na imprezy w dawnym hotelu Forum będą musieli nadłożyć drogi.

📢 Wynalazek studentów z Krakowa trafi na Księżyc. AGH zawarła umowę z firmą Orbital Space Akademia Górniczo-Hutnicza zawarła porozumienie o współpracy z firmą Orbital Space działającą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak przekazuje uczelnia, umowa umożliwia studentom z Krakowa m.in. rozwijanie oraz testowanie urządzenia Lunaris, służącego do badania interakcji wybranych materiałów i powłok z pyłem księżycowym - regolitem. 📢 Niepełnosprawni zmuszani do żebractwa. Dwie osoby usłyszały zarzuty handlu ludźmi Krakowscy kryminalni pod nadzorem prokuratury prowadzą czynności w sprawie handlu ludźmi. Zatrzymano dwie osoby: 35-letniego mężczyznę i 33-letnią kobietę, którzy mieli przywieźć do Polski i zmuszać do żebractwa niepełnosprawnych obywateli Mołdawii i Rosji. Zatrzymanym grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

📢 25 lat temu w Krakowie przeprowadzono rewolucję komunikacyjną. Czas na kolejną? MPK przypomina, że dokładnie 25 lat temu w Krakowie przeprowadzono rewolucję w komunikacji miejskiej. Ujednolicono częstotliwość linii, które zostały podzielone na trzy kategorie: magistralne, uzupełniające oraz pomocnicze. Mieszkańcy komentują, że czas na kolejne zmiany, dostosowujące miejski transport do obecnych potrzeb.

📢 Większość mieszkańców Krakowa popiera Strefę Czystego Transportu – wyniki badań społecznych. Ale czy większość kierowców? Wyniki badań społecznych zleconych przez Krakowski Alarm Smogowy wskazują, że większość mieszkańców i mieszkanek Krakowa nie wie jak będzie wyglądać krakowska Strefa Czystego Transportu. Wielu z nich spodziewa się bardziej restrykcyjnych przepisów niż te, które zostały uchwalone rok temu. Po zapoznaniu się z rzeczywistymi regułami SCT, ponad 60 procent mieszkańców popiera utworzenie strefy. Ta jednak budzi spore kontrowersje wśród kierowców i właścicieli aut. Było już sporo protestów w tej sprawie, a grupa aktywistów walczy o wycofanie się Krakowa z wprowadzania restrykcji. 17 stycznia radni miejscy będą debatować o projekcie uchwały w tej sprawie. 📢 Daniel Jarosz nie żyje. Rodzina organizuje zbiórkę pieniędzy na pogrzeb zmarłego w Anglii byłego piłkarza Hutnika Kraków Daniel Jarosz, były piłkarz Hutnika Kraków i kilku innych małopolskich klubów, zmarł 27 grudnia 2023 r. w Londynie. Pogrzeb odbędzie się w Polsce. Bliscy zmarłego w związku z tym uruchomili zbiórkę pieniędzy. "Każda forma wsparcia będzie serdecznie doceniona przez rodzinę i przyjaciół. Dziękujemy za okazane serce w trudnych chwilach..." - napisali.

📢 Kraków. Nowy rok, stare i nowe remonty dróg. Co tam na Kościuszki i Zwierzynieckiej. Al. 29 Listopada oddana do użytku i dopieszczana. Trasa Wolbromska oddana, można projektować 2 etap. Tramwaj do Górki Narodowej gotowy, w przyszłym tygodniu w pełnie ma działać już pętla autobusowo-tramwajowwa z parkingiem. Trwają prace i potrwają przez ten i przyszły rok przy budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Co nam jeszcze zostało? Na co czekamy w tym, już 2024 roku? Na zakończenie przebudowy Kościuszki i Zwierzynieckiej. Zobaczmy zatem postęp prac na naszych zdjęciach. Ale będą też i nowe emocje, dziś startuje budowa kładki Kazimierz-Ludwinów na Wiśle.

📢 Orszak Trzech Króli tradycyjnie 6 stycznia przejdzie ulicami Krakowa. Z powodu remontu mostu Dębnickiego trasę zmieni Orszak zielony Przed nami 14. edycja Orszaku Trzech Króli w Krakowie. 6 stycznia 2024 roku tradycyjnie Orszaki – Niebieski, Czerwony i Zielony -wyruszą z trzech punktów miasta, aby się spotkać na Rynku Głównym i razem oddać pokłon nowonarodzonemu Bożemu Dziecięciu. O przygotowaniach do Orszaku, wyzwaniach i nie tylko rozmawiamy z Pawłem Czerenko z Fundacji Kacpra Melchiora i Baltazara, która od kilkunastu lat organizuje Orszak Trzech Króli w Krakowie.

📢 Kraków przygotowuje premetro. Jest spór o lokalizację podziemnych przystanków w centrum Od miesiąca prowadzimy akcję "Po pierwsze komunikacja!", w ramach której szukamy najlepszych rozwiązań transportowych dla Krakowa. Tym razem sprawdzamy, na jakim etapie jest przygotowanie budowy premetra. Władze miasta mają koncepcję dla podziemnej komunikacji w centrum, na którą zamierzają uzyskać decyzję środowiskową. Mieszkańcy zwracają uwagę, że przystanek "Stare Miasto" powinien się znajdować bliżej Rynku, a nie pod oddanym do użytku w zeszłym roku parkiem im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej. Przekonują też, że przystanek w rejonie Dworca Głównego trzeba połączyć z podziemnymi stacjami: kolejową i tramwajową. 📢 Wypadek w Krakowie. Zderzenie autobusu MPK i auta osobowego na północy miasta. Są osoby poszkodowane Autobus MPK zderzył się z samochodem osobowym w Krakowie. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Trasy Wolbromskiej z ul. Pachońskiego we wtorek, 2 stycznia. Kilka osób poszkodowanych zostało w tym zdarzeniu.

