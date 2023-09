Prasówka 30.09.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.09, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Muzeum Ruchu Harcerskiego w "Łapiance" oficjalnie otwarte. Andrzej Duda: "dziękuję, że jest w moim mieście"”?

Prasówka Kraków 30.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Muzeum Ruchu Harcerskiego w "Łapiance" oficjalnie otwarte. Andrzej Duda: "dziękuję, że jest w moim mieście" Bardzo dziękuję za to, że jest to muzeum. Dziękuję za to, że jest w moim mieście, w którym się wychowałem i w którym należałem do harcerstwa od dzieciństwa - mówił w czasie oficjalnego otwarcia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Forcie 52a "Łapianka" w Krakowie prezydent Polski Andrzej Duda. - W tym gronie nie trzeba nikomu tłumaczyć, że wszystko w historii Polski zaczynało się w Krakowie. Tak też było z ruchem harcerskim - mówił z kolei prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

📢 Dramatyczna śmierć dziecka w zbiorniku z wodą pod Krakowem. Śledztwo prokuratury na terenie przedszkola w Zabierzowie Wielka żałoba panuje w Zabierzowie po tragicznej śmierci dziecka w prywatnym przedszkolu. Czteroletni chłopiec wpadł do zbiornika z wodą, który był na terenie placu zabaw, między urządzeniami dla najmłodszych. Sprawa przyniosła wiele wątpliwości, pytań o istnienie zbiornika i jego zabezpieczenie.

📢 Pożegnanie prof. Aleksandra Brücknera. Wybitny historyk literatury spoczął na Cmentarzu Rakowickim W uniwersyteckiej kolegiacie św. Anny odbyła się uroczysta msza pogrzebowa prof. Aleksandra Brücknera. Wybitny historyk literatury i kultury polskiej zmarł w 1939 roku, a jego szczątki spoczęły na Cmentarzu Tempelhofer Parkfriedhof w Berlinie. Mogile grozi jednak likwidacja dlatego zdecydowano o przeniesieniu prochów profesora na polską ziemię. Aleksander Brückner został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie wraz ze swoją żoną Emmą.

Prasówka 30.09 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Ta inwestycja budziła wiele obaw. Teraz Ekospalarnia zostanie rozbudowana. Wcześniej można zobaczyć ją od środka W sobotę, 7 października, swoje tajemnice działania odkryje Ekospalarnia Kraków, która umożliwia przekształcanie 220 tys. ton odpadów komunalnych w ciągu roku. Plany jej budowy wzbudziły wiele obaw wśród mieszkańców Nowej Huty, którzy zwracali uwagę, że budynek powstanie na terenie powodziowym, znajdującym się ponadto w korytarzu ekologicznym, przewietrzającym miasto. Ostatecznie krakowianie zgodzili się na wybudowanie Ekospalarni, ale w zamian za realizację przez miasto szeregu inwestycji, które zostały zawarte w umowie kompensacyjnej, podpisanej w 2009 roku. Część zadań wciąż czeka na wykonanie. Tymczasem miasto planuje rozbudować obiekt przy ulicy Giedroycia.

📢 Krzysztof Gonciarz oskarżony o przemoc wobec kobiet. Padły mocne słowa Ostatnimi dniami w świecie internetu zawrzało. Niemalże codziennie na światło dzienne wychodzą nowe informacje, ukazujące ciemną stronę dużych internetowych twórców. Coraz więcej kobiet, będących ofiarami przemocy ze strony influencerów, przerywa milczenie i postanawia podzielić się swoją historią. O znęcanie psychiczne, fizyczne oraz grooming został oskarżony m.in. Gargamel. To ostatnie zostało zarzucone także Stuartowi Burtonowi. Z każdym dniem jednak do internetu wyciekają nowe screeny, sugerujące, iż owe przestępstwa nie są obce również innym czołowym polskim youtuberom. Tym razem na świeczniku znalazł się krakowski twórca Krzysztof Gonciarz, który został oskarżony przez swoją byłą dziewczynę o przemoc oraz uzależnienie od narkotyków. 📢 Grali w Cracovii i ŁKS-ie Łódź, co teraz robią? Zdjęcia W sobotę o godz. 15 Cracovia zagra z ŁKS-em Łódź na boisku rywala w meczu 10. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W przeszłości było kilkunastu zawodników, którzy reprezentowali barwy obu klubów. Zobaczcie ich w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wisła Kraków - Cracovia w Pucharze Polski? To możliwe W piątek o godz. 12 w Warszawie odbędzie się losowanie 1/16 finału piłkarskiego Fortuna Pucharu Polski. Na placu boju zostały 32 drużyny, w tym aż pięć z Małopolski. 📢 Grzybobranie 2023. Uwaga! To najbardziej trujące grzyby w Polsce. Sprawdź, które z nich nigdy nie powinny znaleźć się w twoim koszyku Sezon grzybobrania trwa. W lasach jest na tyle wilgotno i są ciepłe dni, że nie brakuje grzybów. Grzyby bywają jednak bardzo zdradliwe. Te śmiertelnie trujące są zazwyczaj łudząco podobne do tych jadalnych. Swoją niewiedzę można przepłacić nawet życiem. Sprawdź, które grzyby nigdy nie powinny znaleźć się w twoim koszyku! 📢 Kongres Sportu i Turystyki w Zakopanem 2023. To był zjazd gwiazd pod Tatrami. Zapadły ważne decyzje i wręczono nagrody ZDJĘCIA Blisko 1700 uczestników, ponad 200 panelistów na 6 scenach w 65 panelach dyskusyjnych wzięło udział w II Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki w Zakopanem. Gośćmi wydarzenia byli politycy, przedstawiciele biznesu, czy świata nauki z Polski oraz całej Europy, ale także szerokie środowisko sportowe, w tym selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej Michał Probierz, ultratriathlonista Adrian Kostera, Kapitan reprezentacji Polski w piłce siatkowej Bartosz Kurek, Luiza Złotkowska, Jakub Błaszczykowski, Otylia Jędrzejczak, Sławomir Szmal, Michał Możdżonek, Cezary Trybański, Robert Korzeniowski, Tomasz Majewski, Sebastia Mila, Andrzej Supron, Kuba Przygoński i wiele innych osobistości ze świata sportu.

📢 Kraków. Rozbudowa al. 29 Listopada: kolejny etap prac w rejonie ul. Powstańców. Wideo, zdjęcia z drona Przed nami drugi etap czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu rozbudowywanej al. 29 Listopada i ul. Powstańców. Zmiany zostaną wprowadzone w środę, 4 października, o godz. 7. Ulica Powstańców zostanie zamknięta na odcinku od wjazdu do sklepu Biedronka do zjazdu do nieruchomości pod numerem 16, z wyłączeniem mieszkańców posesji przy ul. Powstańców nr 10 i 14. Z kolei od 6 października zmiany dotkną odcinka bliżej granicy Krakowa.

📢 Weekend w Krakowie. Co robić w dniach 29 września do 1 października: Noc Naukowców, Kino Samochodowe, integracje studenckie Pierwszy październikowy weekend oznacza nic innego, jak masę ciekawych wydarzeń dla studentów (i nie tylko)! Będzie się działo! Sprawdźcie, co robić w najbliższych dniach w Krakowie.

📢 Wisła Kraków. Kibice wspierali „Białą Gwiazdę” na meczu z Lechią Gdańsk Mimo, że pora meczu w środku tygodnia nie była dogodna, mimo że rozgrywki Pucharu Polski nie cieszą się aż taką popularnością jak mecze ligowe, to jednak w środę wieczorem na stadionie przy ul. Reymonta pojawiło się ponad 10 tysięcy widzów, by wspierać Wisłę Kraków w starciu z Lechią Gdańsk. 📢 Wielkowiejski Targ produktów lokalnych z ofertą podstawowych badań profilaktycznych W gminie Wielka Wieś cyklicznie co dwa tygodnie odbywają się targi produktów regionalnych, wyrobów lokalnych, warzyw, owoców, przetworów, a także rękodzieła. To Wielkowiejski Targ podczas którego organizatorzy promują nie tylko produkty spożywcze, ale promują swoją gminę, turystykę, kulturę, zwyczaje i podczas paneli dyskusyjnych reagują na bieżące wydarzenia, zachęcają do ochrony środowiska, a podczas najbliższego targu w sobotę, 30 września będą zachęcać do badań profilaktycznych.

📢 Adama Marczyńskiego droga do abstrakcji w Muzeum Narodowym w Krakowie Prawie 60 prac: obrazów, grafik i szkiców z lat 40., 50., i 60. XX wieku autorstwa Adama Marczyńskiego - jednego z najciekawszych krakowskich artystów okresu powojennego – złożyło się na wystawę „Adam Marczyński. Liryzm i forma” w galerii Pawilonu Józefa Czapskiego MNK. Wystawa potrwa do końca roku. - To okazja, by przypomnieć artystę i pokazać go z innej strony niż został zapamiętany w historii sztuki – mówi Anna Budzałek.

📢 Zmiany dyrektorów w szpitalach w Krakowie. Jerzy Friediger odchodzi z "Żeromskiego", dyrektor szpitala im. Narutowicza też kończy kadencję Jerzy Friediger przestaje w czwartek (28 września) pełnić funkcję dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego. Tego dnia dobiega końca jego kadencja. Decyzją prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, do czasu ogłoszenia konkursu, p.o. dyrektora będzie radny prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków Lech Kucharski. To powołanie oznacza również zmianę składu rady miasta. Jak informuje PAP, miejsce Kucharskiego ma zająć Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Prezydent poinformował również, że w czwartek kończy się też kadencja Renaty Godyń-Swędzioł – dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza.

📢 Kraków. Uniwersytet Jagielloński w niedzielę po raz 660. zainauguruje rok akademicki W niedzielę 1 października w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się uroczysta inauguracja 660. roku akademickiego w tej najstarszej polskiej uczelni. Zgodnie z tradycją ulicami Krakowa przejdzie orszak profesorów - wyruszy z Collegium Maius, najstarszego budynku uniwersyteckiego, by dotrzeć na ul. Krupniczą. Tu, w auli Auditorium Maximum UJ, odbędzie się immatrykulacja studentów. Na progu nowego roku akademickiego UJ poinformował w czwartek o wynikach tegorocznej rekrutacji na studia i o planach uczelni na najbliższy rok.

