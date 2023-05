Prasówka 30.05.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. 4000 lewych certyfikatów szczepienia na covid. Oszuści zyskali 4 mln zł!”?

Prasówka Kraków 30.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. 4000 lewych certyfikatów szczepienia na covid. Oszuści zyskali 4 mln zł! Krakowskie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dokonało zatrzymania 10 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do systemu gabinet.gov.pl certyfikatów poświadczających szczepienie na COVID-19 osobom, które takiego szczepienia nie odbyły. Sprawcy w wyniku swojej działalności wprowadzili ok. 4000 fałszywych certyfikatów uzyskując korzyść majątkową w kwocie ok. 4 mln. zł.

📢 Inwestycje na igrzyska europejskie są na finiszu. Wszystko ma zostać zakończone do 20 czerwca, a więc na dzień przed rozpoczęciem imprezy Zarząd Infrastruktury Sportowej poinformował, że wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki ustalił ostateczny termin zakończenia inwestycji sportowych w Krakowie, związanych z przygotowaniami do Igrzysk Europejskich 2023 na 20 czerwca. To więc dzień przed rozpoczęciem największej w tym roku w Europie sportowej imprezy, którą zaplanowano w dniach od 21 czerwca do 2 lipca.

📢 Mieszkańcy Krakowa wypowiedzą się w sprawie budowy premetra. W czerwcu rozpoczną się konsultacje W Krakowie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące aspektów środowiskowych związanych z planowaną budową pierwszego etapu krakowskiego premetra. Trasa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego ma połączyć okolice Domu Handlowego Wanda w Nowej Hucie z ul. Piastowską. W ramach zadania zaplanowano tunel pod centrum miasta.

Prasówka 30.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Zapadł wyrok w sprawie wyburzonego zabytkowego fortu N-10 "Prądnik Biały". Kary więzienia w zawieszeniu dla dewelopera i architekta Jest znana decyzja sądu w sprawie dotyczącej rozbiórki fortu N-10 "Prądnik Biały" przy ul. Wybickiego 5 w Krakowie - zabytku, który pięć lat temu nagle został zrównany z ziemią. Właściciel nieruchomości, krakowski deweloper Franciszek D. oraz jego syn Daniel D. zostali uznani za winnych nieumyślnego doprowadzenia do zniszczenia cennego zabytku, elementu Twierdzy Kraków. Krakowski sąd skazał każdego z nich na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz grzywny po 50 tys. zł. Architektowi, który podpisał się pod projektem rozbiórki, sąd wymierzył karę sześciu miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz karę grzywny - 5 tys. złotych.

📢 Kraków. Już ponad 60 proc. mieszkańców pije wodę prosto z kranu. "Kranowianka jest wysokiej jakości" - zapewniają w wodociągach Coraz więcej krakowian, których oficjalnie jest już 800 tys., przekonuje się do picia wody prosto z kranu. - "Kranowiankę" pije już ponad 60 proc. mieszkańców - twierdzą w miejskich wodociągach. I przekonują, że taka woda świetnie gasi pragnienie i dostarcza wielu składników mineralnych takich jak: magnez oraz potas. 📢 Rekrutacja na studia 2023/2024 – start! Czas zapoznać się z ofertą małopolskich uczelni Egzaminy maturalne już za tobą, ale wciąż jeszcze nie wybrałeś kierunku studiów? Najwyższy czas zapoznać się z ofertą edukacyjną małopolskich uczelni. Większość z nich właśnie rozpoczyna rekrutację na rok akademicki 2023/24, a na niektórych nabór trwa już od kwietnia. Jest w czym wybierać!

📢 Chcesz trafić do aresztu i pobierać za to pensję? Placówka przy ul. Montelupich szuka lekarzy i innych pracowników Stałe zatrudnienie, dobra pensja, wcześniejsza emerytura, liczne przywileje - takie warunki pracy gwarantuje Areszt Śledczy w Krakowie przy ul. Montelupich, który poszukuje do pracy lekarzy oraz kierownika ambulatorium i dyrektora szpitala. - Problem z rekrutacja wśród medyków polega na tym, że wielu lekarzy nie wie, iż placówki penitencjarne szukają pracowników. Dlatego chcemy dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych - mówi mjr Anna Margelist – Czajczyk, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie 📢 Kraków czekał na to kilkanaście lat: w tym roku w końcu otwarcie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Forcie 52a "Łapianka" Na ten moment Kraków i jego mieszkańcy czekali kilkanaście lat: w tym roku w Forcie 52a "Łapianka" ("Jugowice") w końcu zacznie działać Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Remont zabytkowego obiektu przy ulicy Fortecznej budził kontrowersje ze względu na duże koszty inwestycji. Mówiono, że "Łapianka" to studnia bez dna. Co jednak istotne najwięcej pieniędzy wydano nie na sam remont cennego zabytku, a na budowę zupełnie nowych pomieszczeń, w których odbywać się będą m.in. wystawy, jak również konferencje.

📢 Tour de Pologne w Krakowie przynajmniej do 2026 roku Przynajmniej do roku 2026 r. Kraków będzie miastem obecnym na trasie Tour de Pologne. Tu zakończy się 7. etap (z Zabrza) tegorocznego wyścigu. Podpisano również list intencyjny pomiędzy gminą Kraków, a firmą Lang Team na lata 2024 – 2026, na to, że w naszym mieście będzie obecna wyścigowa karawana. 📢 Na kamiennych tondach wiaduktu kolejowego przy ul. Grzegórzeckiej pojawi się napis - Galizische Carl Ludwig-Bahn Wielka inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych cały czas postępuje. Już widać pierwsze elementy kamiennej ściany, odtwarzanej na wiadukcie kolejowym po stronie ul. Dietla. Niedługo na kamiennych tondach wiaduktu przy ul. Grzegórzeckiej pojawi się napis Galizische Carl Ludwig-Bahn - Kolej galicyjska im. Karola Ludwika. Wszystkie prace wykonywane są w ramach inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej” wycenionej na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł.

📢 Volkswagen Amarok. Testujemy drugą generację pickapa. Trzy wersje do wyboru Volkswagen Samochody Dostawcze w ostatnich dniach żyje polską premierą nowego Amaroka. To już drugie pokolenie tego pikapa. Przypomnijmy, że Amarok debiutował czternaście lat temu i do dziś jest jednym z najchętniej wybieranych w swojej kategorii modeli. Powodzenie zawdzięcza wytrzymałości, nowoczesności i niezawodności, ale to właśnie sprawiło, że oczekiwania wobec jego następcy były wyjątkowo wysokie. 📢 Policjanci zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się handlem narkotykami Policjanci z Krakowa wspomagani przez funkcjonariuszy z Katowic na terenie Krakowa oraz kilku miejscowości województwa małopolskiego i śląskiego zatrzymali 8 osób podejrzewanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się przestępstwami narkotykowymi. W działaniach wzięło udział ponad 80 policjantów. 6 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających, z czego jedna odpowie za kierowanie tą grupą.

📢 Tegoroczne święto Czyżyn w Krakowie odwiedziło wielu mieszkańców. Nie zabrakło wielu atrakcji. Zobaczcie ZDJĘCIA Tak piękniej i słonecznej niedzieli nie dało się wykorzystać inaczej, jak przez obecność na "Święcie Czyżyn. Dzielnica Czyżyny Dzieciom". Organizatorzy zadbali o to, by nikt się nie nudził. Na mieszkańców czekał bogaty program estradowy, a także różnorodne strefy działań animacyjnych. Na scenie zaprezentował się m.in. Cyrk-O-Maniacy z Klubu 3303, Zespół Pieśni i Tańca nowa Huta, uczniowie z lokalnych szkół i seniorzy. Zobaczcie co tam się działo! 📢 Pustynia Błędowska na Czerwonej Planecie, czyli marsjańskie domy dwójki krakowskich studentów Studenci trzeciego roku architektury Politechniki Krakowskiej Anna Kordaszewska i Jakub Knapek zdobyli wyróżnienie w międzynarodowym konkursie na projekt domu na Marsie. Zainspirowali się… Pustynią Błędowską. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Zagłębiem Sosnowiec Takie porażki w sporcie są najbardziej bolesne. Gdy coś jest już praktycznie na wyciągnięcie ręki, a słabsza dyspozycja, błędne wybory, brak szczęścia i parę innych sprawa prowadzi do przegranej. Wisła Kraków do niedzieli miała wszystko w swoich rękach, by bezpośrednio awansować do ekstraklasy. Już nie ma, bo w momencie gdy prawie nikt się tego nie spodziewał, przegrała u siebie z Zagłębiem Sosnowiec 1:2. I mocno skomplikowała sobie sytuację w walce o awans. Prezentujemy wnioski po tym meczu.

📢 Błonia krakowskie w rytm bębnów. Niedzielny happening Rytm dla Krakowa Muzyczny happening Rytm dla Krakowa odbył się w niedzielę na krakowskich Błoniach. Do udziału w nim byli zapraszani perkusiści profesjonalni, uczniowie, amatorzy, ludzi kultury, jak i wszyscy mieszkańcy oraz turyści. - Chcemy zapełnić Błonia ludźmi grającymi na bębnach - mówił wcześniej jeden z inicjatorów i organizatorów wydarzenia Maciej Trifonidis. Tak się stało.

📢 Świnka Peppa na żywo w Krakowie na scenie NCK. To była gratka dla najmłodszych Świnka Peppa i przyjaciele zaprosili w niedzielę małych widzów na spektakl pełen śpiewu, tańca i dobrej zabawy. Bohaterka niezwykle lubianej kreskówki pojawiła się na scenie Nowohuckiego Centrum Kultury. Przedstawienie "Świnka Peppa - Wielka Niespodzianka" to dla najmłodszych wiele nowych wrażeń, a przy tym nauka. Na spektakl były zapraszane maluszki już od 2. roku życia.

📢 Kraków. Gospel znów na Skałce. Koncert przepełniający nadzieją i optymizmem Około 100-osobowy zespół, który utworzyli przedstawiciele małopolskich chórów gospel, wystąpił w niedzielne popołudnie na dziedzińcu klasztoru oo. paulinów na Skałce. Była to kolejna już edycja organizowanego od 2013 r. dorocznego koncertu Gospel na Skałce. Motyw przewodni tego niezwykłego spotkania chórów ze sobą i z publicznością stanowiły słowa zaczerpnięte z z Listu św. Pawła do Rzymian: "a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany". 📢 Kraków. Dzieci mogły zostać motorniczymi z okazji swojego święta w zajezdni tramwajowej Podgórze Tłumy zainteresowanych i mnóstwo frajdy dla każdego - tak można podsumować Dzień Dziecka w zajezdni tramwajowej Podgórze, na który krakowskie MPK zaprosiło w niedzielę najmłodszych pasażerów i ich opiekunów. Była okazja, by samodzielnie poprowadzić tramwaj czy zobaczyć zabytkowe pojazdy. Do dyspozycji dzieci był też tego dnia np. policyjny motocykl.

Czy technologie niszczą psychikę dzieci? Czy technologie niszczą psychikę dzieci?