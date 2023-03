Prasówka 30.03.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.03, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Ulicami miasta przeszła Akademicka Droga Krzyżowa. Przewodniczył jej abp. Marek Jędraszewski”?

Prasówka Kraków 30.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Ulicami miasta przeszła Akademicka Droga Krzyżowa. Przewodniczył jej abp. Marek Jędraszewski W tegorocznej Akademickiej Drodze Krzyżowej ulicami Starego Miasta w Krakowie, której przewodniczył abp. Marek Jędraszewski, wzięło udział ok. 2 tys. krakowian.

📢 Lwowskie dzieła znalazły schronienie na Wawelu. Niezwykła wystawa arcydzieł rzeźby rokokowej Niezwykłe rzeźbiarskie arcydzieła dłuta Johanna Georga Pinsla pochodzące z kościoła w Hodowicy pod Lwowem do 22 października gościć będą na Wawelu. - To dzieła, które oszałamiają – mówi o wystawie „Ekspresja. Lwowska rzeźba rokokowa” Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. 📢 Sąd wydał drugi wyrok w sprawie Jerzego Stuhra. Tym razem został ukarany za spowodowanie kolizji drogowej Krakowski sąd uznał uznał, że znany aktor Jerzy Stuhr jest winny spowodowania kolizji drogowej będąc pod wpływem alkoholu. Artysta został ukarany karą 3 tys. zł grzywny. Wyrok nakazowy, który zapadł podczas posiedzenia jest nieprawomocny. Wcześniej do krakowskiego sądu wpłynął wniosek, w którym policja domaga się ukarania Jerzego Stuhra za spowodowanie kolizji w październiku zeszłego roku.

Prasówka 30.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Narkotyki w krakowskich ściekach. Eksperci przebadali ścieki w największych europejskich miastach. Kraków na 10 miejscu Na blisko 104 europejskie miasta, Kraków zajął 10 miejsce. Niestety to niechlubny ranking, ponieważ dotyczy zawartości narkotyków w miejskich ściekach komunalnych. Badanie jak co roku przeprowadziło Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Eksperci sprawdzają ścieki pod kątem śladów kokainy, amfetaminy, metamfetaminy, marihuany, ketaminy a także MDMA. Należy podkreślić, że stolica Małopolski, jest jedynym miastem w Polsce, które bierze udział w tym badaniu. W krakowskich ściekach stwierdzono jedną z największych zawartości ketaminy w Europie. Nie brakuje tu również amfetaminy, czy też kokainy.

📢 Kraków. Pożar w mieszkaniu na ostatnim piętrze wieżowca na Wzgórzach Krzesławickich Krakowska straż pożarna w środę 29 marca o godz. 12.50 dostała zgłoszenie o palących się meblach na balkonie mieszkania na 8. piętrze. - Na miejsce zostały wysłane cztery zastępy ratowniczo-gaśnicze. Użyty został wysięgnik. Ogień został szybko ugaszony. Nie było poszkodowanych - mówi Bartłomiej Rosiek, rzecznik miejskiej straży pożarnej w Krakowie. 📢 Pogrzeb prof. Andrzeja Białkiewicza, rektora Politechniki Krakowskiej W samo południe, w Bazylice Mariackiej w Krakowie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe prof. Andrzeja Białkiewicza, rektora Politechniki Krakowskiej. W mszy żałobnej, której przewodniczył abp. Marek Jędraszewski, uczestniczyły setki osób, w tym rodzina zmarłego, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz liczne delegacje uczelni z całej Polski ze społecznością Politechniki Krakowskiej na czele. 📢 TOP 10. Te miasta w Małopolsce najszybciej się starzeją! Żyją w nich najstarsi mieszkańcy. Zobacz RANKING Małopolska się starzeje? Tak wskazują dane pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego. Wynika z nich, że w ciągu ostatniej dekady liczba małopolskich gmin z udziałem osób w wieku 65 lat i więcej przekraczającym 15 proc. wzrosła blisko czterokrotnie. Średni wiek mieszkańca w wielu małopolskich gminach wynosi więcej niż 45 lat. W Krakowie średni wiek mieszkańca wynosi 42,8 lata, a jak jest w innych małopolskich miastach? Zobaczcie ranking.

📢 Filmowy hit kręcony był w Krakowie! "Perfect Addiction" to międzynarodowy przebój 2023 roku! Amerykańsko-niemiecka produkcja “Perfect Addiction” podbiła serca zagranicznych widzów już w lutym tego roku. Od kilku dni hit jest dostępny do obejrzenia również w Polsce, gdzie również kręcono sceny do filmu. Niewielu wie, że część z nich w Krakowie!

📢 To Kraków, a można się tam poczuć jak na wsi. Po posesjach chodzą kury, ludzie uprawiają rolę. Zdjęcia Rybitwy to osiedle we wschodniej części Krakowa. Choć to miasto, to można poczuć się tam jak na wsi. Ludzie mieszkają sobie spokojnie w domach jednorodzinnych, niektórzy hodują kury, a nawet mają pola uprawne, blisko nad Wisłę, gdzie można się opalać i popływać kajakiem. W sąsiedztwie widać ekspansję wielkiego miasta, szerokie drogi, wzrastające bloki mieszkalne. Po drugiej stronie dwupasmowej ulicy władze Krakowa zaplanowały Nowe Miasto, czyli dzielnicę wieżowców, na którą ostatnio nie zgodzili się radni. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wygląda ten teren.

📢 Moje miasto. Płaćmy za kilometry przejechane tramwajami i autobusami, a nie za długi Krakowa Trwa w moim mieście niekończący się serial zatytułowany „Podwyżka cen biletów”. Prezydent Krakowa przekonuje, że z powodu inflacji jest to konieczne, radni nie chcą przyłożyć do tego ręki. A może zakończenia serialu trzeba szukać gdzie indziej, cenę najpopularniejszego biletu miesięcznego zostawić w spokoju, a skupić się na zmianie systemu? Pomysł, by pasażer płacił za przejechany dystans a nie czas spędzony w tramwaju czy autobusie wydaje się bardziej sprawiedliwym rozwiązaniem. 📢 Cheerleaderki spod Krakowa powołane do kadry narodowej. Jadą na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych To marzenie wydawało się nieosiągalne. A jednak młode cheerleaderki z gminy Kocmyrzów-Luborzyca zostały powołane do kadry narodowej i lecą do Stanów Zjednoczonych. Zawodniczki wystąpią na Mistrzostwach Świata w cheerleadingu w Orlando.

📢 Kraków. Nocne kontrole przewozu osób. Posypały się mandaty W zeszły weekend, w nocy z 25 na 26 marca na krakowskich drogach przeprowadzono kontrole przewozu osób przez pojazdy, świadczące usługi zarobkowe. Skontrolowano niemal 40 samochodów i kierowców. Wśród nich znaleźli się również ci, którzy przewozili pasażerów bez wymaganych licencji.

📢 Kolejne osoby z zarzutami ws. pożaru Archiwum w Krakowie Kolejne dwie osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym pożaru w Archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Tym razem chodzi o kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zarzuty dotyczą przebiegu realizacji inwestycji oraz oddania obiektu do użytkowania. 📢 Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał porozumienie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Co zakłada? 28 marca ZUS i UR w Krakowie podpisały porozumienie o współpracy. Obejmie ona działania w zakresie dydaktyki, badań, rozwoju i realizację projektów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Umowę zawarli prof. Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego i dr Władysław Świątek, dyrektor krakowskiego oddziału ZUS.

📢 Premiera "Wandy" Joanny Wnuk-Nazarowej na scenie Opery Krakowskiej Po blisko dwóch latach, 1 kwietnia „Wanda” Joanny Wnuk-Nazarowej będzie miała swoją premierę na scenie Opery Krakowskiej. Prapremierowe wykonanie opery do słów misterium Cypriana Kamila Norwida miało miejsce we wrześniu 2021 roku na Dziedzińcu Arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu. Jak zapowiadają twórcy, na scenie operowej zobaczymy nową inscenizację opowieści o miłości niemożliwej do spełnienia. - Wanda chce Rytygera, ale wie, że wschód i zachód to dwa żywioły, których nie da się pogodzić – mówi kompozytorka opery Joanna Wnuk-Nazarowa. 📢 Trasa Wolbromska ma odciążyć ruch na północy Krakowa. Wielkie zmiany! Zdjęcia Trwa budowa Trasy Wolbromskiej. Ekipy budowlane pracują m.in. przy nowym wiadukcie nad torami kolejowymi. W kolejnych miesiącach powstanie konstrukcja samego wiaduktu, który pozwoli na poprowadzenie ruchu kołowego nad magistralą kolejową. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postępy prac związanych z tą inwestycją.

