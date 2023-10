Prasówka 3.10.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Wieliccy kryminalni po pościgu zatrzymali 23-letniego kierującego oplem, który przewoził amfetaminę i marihuanę. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi do 12 lat więzienia. Podejrzany za swój czyn odpowie w warunkach recydywy. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji i poręczenie majątkowe.

To był szalona szalona sobota w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Goście dyskoteki bawili się podczas imprezy Oktoberfes, czyli niemieckiego święta piwa. Goście tej nocy przenieśli się do prawdziwego królestwa piwa i wszelkiego rodzaju smakołyków z grilla. Z kolei na scenie dance wystąpił zespół Topky. Zobaczcie, co tam się działo.