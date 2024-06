Prasówka 3.06.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Zderzenie dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulic Kobierzyńskiej i Grota-Roweckiego w Krakowie. Do wypadku doszło w niedzielę (2 czerwca) krótko przed godz. 20. - Brak informacji o osobach poszkodowanych. W chwili obecnej zastępy straży pożarnej oraz inne służby pracują na miejscu zdarzenia. Występują utrudniania w ruchu drogowym – podaje portal Patrol 998 - Małopolska.

Uroczyste wręczenie medali „Dziękujemy za wolność” odbyło się w niedzielę po południu (2 czerwca) na scenie przed Nowohuckim Centrum Kultury. Wydarzenie było częścią obchodów zaplanowanych do wtorku (4 czerwca) - Krakowskich Dni Wolności i Praw Obywatelskich, z okazji 35. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku, które przyczyniły się do upadku komunistycznego totalitaryzmu w całej Europie Środkowej i zapoczątkowały w Polsce proces budowania państwa prawa.

Spektakularny koncert muzyki gospel odbył się w niedzielę 2 czerwca na dziedzińcu klasztoru oo. Paulinów przy ul. Skałecznej w Krakowie. Wystąpił ponad 100-osobowy chór pod batutą znakomitych dyrygentów Colina Williamsa oraz Mateusza Madeja. Wydarzenie to jest częścią krakowskiej oferty kulturalnej już od ponad dekady (od 2013 roku) i jedyną tego typu imprezą w regionie, a prawdopodobnie także w Polsce. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował Dziennik Polski.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

183 biegaczy dorosłych wystartowało w 4. Biegu z Gwizdkiem po Zdrowie w Jerzmanowicach. Ani poranny deszcz, wiatr i zimno, ani błoto na trasie biegu nie zniechęciło zawodników. Wystartowali o godz. 9.30 z terenu Chochołowego Dworu. To nie wszystko, bo po dorosłych wyruszyły też cztery grupy dziecięce. Rywalizacji i sportowych emocji nie brakowało w żadnej grupie wiekowej.

Zajezdnia tramwajowa Podgórze w Krakowie przy ul. Brożka przeżywała w niedzielę (2 czerwca) prawdziwe oblężenie. Najmłodszym pokazano miejsca na co dzień dostępne tylko dla pracowników MPK, wyjątkowe były także wszystkie inne atrakcje przygotowane tu z okazji Dnia Dziecka. Projekt MPK cieszył się wręcz gigantycznym zainteresowaniem krakowian, a frekwencja przerosła nawet te najśmielsze szacunki i oczekiwania organizatorów wydarzenia.

Węże, ptaszniki, jaszczurki, skorpiony, modliszki, mrówki, ślimaki, wije, straszyki, skorupiaki – m.in. takie zwierzęta można oglądać w Hali Cracovii przy ul. Focha 40. „TerraAnimals!” - największe w Małopolsce targi terrarystyczno-botaniczne potrwają całą niedzielę (2 czerwca), do godz. 16.

Nie zwalniamy tempa po intensywnym Dniu Dziecka. W Krakowie dzieci zawsze mają do zrobienia coś ciekawego. Jakie wydarzenia i imprezy czekają na nie od 3 do 6 czerwca? Zobacz przegląd najciekawszych warsztatów, koncertów i spektakli dla dzieci w Krakowie.

Z okazji Dnia Dziecka Cracovia zaprosiła najmłodszych na rodzinny piknik, na którym królowały gry i zabawy. Co nieco starsi, z zacięciem kolekcjonerskim tez mieli swoje święto - po raz drugi na stadionie zorganizowano zlot kolekcjonerów pamiątek sportowych.

Sztafeta Wolności – na trasie o długości 3,5 km, „śladem” wypisanych na alejkach historycznych wydarzeń, które doprowadziły Polskę do Unii Europejskiej - odbyła się w niedzielne przedpołudnie (2 czerwca) na Błoniach. Tym samym zainaugurowano - zaplanowane do wtorku 4 czerwca - obchody krakowskich Dni Wolności i Praw Obywatelskich, z okazji 35. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku., które przyczyniły się do zmiany systemu politycznego w całej Europie Środkowej i zapoczątkowały w Polsce proces budowania państwa prawa.