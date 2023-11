Prasówka 29.11.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Końcem września, w trwającej kampanii wyborczej, dwóch polityków z Małopolski i Krakowa zapowiedziało, że będzie chciało zmienić ustawę, by właściciele posesji nie musieli już w zimie odśnieżać łopatami chodników przed swoimi domami. Przyszła zima, śnieg spadł, cała Polska odśnieża, własnymi rękami i łopatami. Oczywiście nie piszemy tego z oburzeniem, że sprawa nie została załatwiona, ale z prośbą by o złożonej obietnicy pamiętać. Słynne "łopatowanie" to zdrowe ćwiczenie, ale co za dużo to nie zdrowo...

Zima dotarła do Krakowa, a Zalew Bagry okrył się białą pierzyną świeżego śniegu. Miejsce, które latem jest gwarne i pełne ludzi, teraz stało się oazą ciszy oraz spokoju w tętniącym życiem mieście. Pod kilku centymetrową warstwą białego puchu wygląda jak kraina z bajki. To idealne miejsce by odpocząć od miejskiego zgiełku i cieszyć się zimą i przyrodą!

Co nowe terapie antybakteryjne mają wspólnego z meblami ze znanej sieciówki? Ostatnie odkrycia naukowców z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ sugerują, że łączą je… wirusy. Jak wiadomo, choroby zakaźne wywoływane są przez bakterie i wirusy. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że bakterie też mają swoje wirusy. Bakteriofagi – bo tak one się nazywają – infekują komórkę bakteryjną, co często kończy się śmiercią dla bakterii. Naukowcy wyjaśniają o co tu chodzi!