Prasówka 29.09.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Mimo, że pora meczu w środku tygodnia nie była dogodna, mimo że rozgrywki Pucharu Polski nie cieszą się aż taką popularnością jak mecze ligowe, to jednak w środę wieczorem na stadionie przy ul. Reymonta pojawiło się ponad 10 tysięcy widzów, by wspierać Wisłę Kraków w starciu z Lechią Gdańsk.

Jerzy Friediger przestaje w czwartek (28 września) pełnić funkcję dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego. Tego dnia dobiega końca jego kadencja. Decyzją prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, do czasu ogłoszenia konkursu, p.o. dyrektora będzie radny prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków Lech Kucharski. To powołanie oznacza również zmianę składu rady miasta. Jak informuje PAP, miejsce Kucharskiego ma zająć Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Prezydent poinformował również, że w czwartek kończy się też kadencja Renaty Godyń-Swędzioł – dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza.

W niedzielę 1 października w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się uroczysta inauguracja 660. roku akademickiego w tej najstarszej polskiej uczelni. Zgodnie z tradycją ulicami Krakowa przejdzie orszak profesorów - wyruszy z Collegium Maius, najstarszego budynku uniwersyteckiego, by dotrzeć na ul. Krupniczą. Tu, w auli Auditorium Maximum UJ, odbędzie się immatrykulacja studentów. Na progu nowego roku akademickiego UJ poinformował w czwartek o wynikach tegorocznej rekrutacji na studia i o planach uczelni na najbliższy rok.

Tu ognisko nigdy nie gaśnie, a harcerskie piosenki nie milkną. Na „Harcerskie ścieżki”, wystawę opowiadającą o historii ruchu i harcerskim życiu, stworzoną przez organizacje harcerskie, zaprasza Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie. - To muzeum będzie sukcesem na tyle, na ile wychodząc stąd, zwiedzający będą mówili: harcerstwo to fajna przygoda – mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do tragicznego zdarzenia doszło w Zabierzowie na terenie przedszkola i żłobka przy ul. Leśnej. W czwartek, 28 września około godz. 15 czteroletnie dziecko wpadło do zbiornika wypełnionego wodą. Małego chłopca nie udało się uratować. Strażacy wydobyli je ze zbiornika. Przybyli na miejsce ratownicy reanimowali chłopca, ale to nie przyniosło skutku, lekarz stwierdził zgon.

Szukasz pomysłu na wyjątkowe jesienne paznokcie? W tym sezonie modne będą eleganckie stylizacje. Postaw na chłodną czerwień, czerń, zieleń, bordo lub na odcienie brązu od bardzo jasnych po te bardzo ciemne. Przygotowaliśmy ponad 25 inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.