Prasówka 29.05.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Prasówka Kraków 29.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Seria wypadków w Krakowie i okolicy. Utrudnienia na autostradzie, zakopiance oraz drogach wojewódzkich. Pod Chrzanowem zginął motocyklista Czarny wtorek na drogach w Krakowie i okolicach. Wypadki i kolizje spowodowały spore utrudnienia na A4 i zakopiance. Niespokojnie było po południu, niespokojnie jest wieczorem. Przed godz. 19 tuż za bramkami w Balicach na wysokości wjazdu na stację paliw Orlen doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, jeden pas w kierunku Katowic był zablokowany. Do tragedii doszło pod Chrzanowem.

📢 Plaża przed Galerią Krakowską. Na Placu Nowaka-Jeziorańskiego powstają boiska do siatkówki Na kilka dni Kraków zamieni się w stolicę siatkówki plażowej. Na Placu Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską powstają boiska dla uczestników turniejów VW Beach Pro Tour Futures. Goście z całego świata będą rywalizować tu przez blisko dwa tygodnie, gdyż najpierw - w dniach 6-9 czerwca - zostanie rozegrany turniej mężczyzn, a następnie impreza dla kobiet. W zawodach wystąpi też silna reprezentacja Polski, dlatego emocji z pewnością nie zabraknie. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii.

📢 Sukces Teatru Słowackiego. Ogromne zainteresowanie krakowskim spektaklem. "Jeszcze nigdy 1989 nie miało tak olbrzymiej widowni!" W poniedziałek wieczorem szeroka publiczność - w tym wszyscy ci, którym jeszcze nie udało się upolować biletu na spektakl - miała okazję zobaczyć hitowe przedstawienie Teatru Słowackiego i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego "1989" w Teatrze Telewizji. Przed ekranami zasiadło ponad 800 tys. widzów, by śledzić przeniesioną na teatralne deski opowieść o upadku komunizmu.

📢 Ekipa Friza chce wejść na wielki ekran. Youtuberzy z Krakowa będą kręcić film o maturzystach Film poświęcony życiu maturzystów zapowiadają krakowscy influencerzy z Ekipy Karola Wiśniewskiego "Friza". Zdjęcia ruszą jeszcze tego lata. Pełnometrażowy film ma się pojawić w kinach w przyszłym roku. Produkcja Ekipy będzie kosztowała 17 mln zł.

📢 Kraków. Uniwersytet Ekonomiczny ma swój Ogród Profesorski. Otwarto go podczas święta uczelni Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wzbogacił się o Ogród Profesorski stworzony na terenie uczelnianego kampusu przy ul. Rakowickiej. Ma on pełnić funkcję reprezentacyjną i wypoczynkową, służyć rozmowom oraz być przestrzenią naukowych rozważań. Na jego terenie będą się też odbywać rozmaite spotkania i okolicznościowe uroczystości. Uroczyste otwarcie Ogrodu Profesorskiego nastąpiło we wtorek (28 maja) i było elementem obchodów 99-lecia UEK. 📢 Nowa atrakcja w Krakowie. Paulini na Skałce zapraszają do parku archeologicznego i niedostępnych na co dzień ogrodów Przewodnicy wraz z zakonnikami oprowadzą nie tylko po dziedzińcu i kościele, ale również po niedostępnych na co dzień przestrzeniach klasztoru: bibliotece, skarbcu i klasztornym ogrodzie. Na zwiedzających czeka też nowość na Skałce, będąca efektem prowadzonych w ostatnich latach badań - park archeologiczny. Prezentuje on najnowsze odkrycia, m.in. ślady najstarszego, romańskiego kościoła na Skałce. Od środy, 29 maja, krakowscy paulini zapraszają do skorzystania z ich nowej oferty zwiedzania.

📢 Jest porozumienie władz Uniwersytetu Jagiellońskiego i protestujących w "Kamionce". Studenci mają opuścić akademik Wspólne stanowisko władz Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studentów UJ z Koła Młodych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym „Inicjatywa Pracownicza” zostało ustalone podczas spotkania Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w dniu 27 maja 2024 r., a podpisane przez strony 28 maja br. Władze UJ zobowiązały się m.in. do tego, że zlecą niezależną wycenę remontu w budynku „Kamionka” oraz ustalą liczbę uprawnionych osób zainteresowanych zamieszkaniem w byłym akademiku. Protestujący z kolei nie poniosą odpowiedzialności dyscyplinarnej za branie udziału w okupacji "Kamionki". Wszystkie protestujące osoby mają opuścić budynek do dnia 29 maja br. do godz. 14.

📢 W Krakowie tramwaj zderzył się z samochodem osobowym. Uruchomiono komunikację zastępczą Do zderzenia tramwaju z samochodem osobowym doszło w Krakowie na al. Pokoju w okolicy ul. Fabrycznej. To spowodowało duże utrudnienia w kursowaniu linii tramwajowych 1, 14 i 22. Są one kierowane przez al. Jana Pawła II i Mogilską. Kierowca samochodu jest poszkodowany.

📢 Przetarg na budowę zbiornika retencyjnego na krakowskim osiedlu Kabel. Zalewane przez wodę było wielokrotnie "Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 4,5 tys. m³ wraz z przepompownią przy ul. Prokocimskiej ogłoszony" – informuje jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. To jedna z największych tego typu inwestycji w mieście, która pozwoli na sprawne odprowadzanie i zretencjonowanie wód deszczowych z pobliskich osiedli. 📢 Musztra na krakowskim Rynku. Zaprezentują się szkolne drużyny z całej Polski W dniach 4-5 czerwca 2024 roku na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Wojskowych. Jest to już 9. edycja, w której swoje umiejętności z zakresu musztry wojskowej zaprezentują uczniowie klas tworzonych w ramach programów „CyberMil z klasą”, Oddziałów Przygotowania Wojskowego, Branżowych Oddziałów Wojskowych. W przeglądzie weźmie udział 16 drużyn reprezentujących wszystkie województwa.

📢 Nowe ruchome schody przy dworcu autobusowym w Krakowie. Montaż rozpoczął się nocą Nowe schody ruchome przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie! Nocą z poniedziałku na wtorek (27 na 28 maja) wielki dźwig montował ich pierwszą część. Jednak na uruchomienie całej instalacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Wykonawcy zapowiadają, że prace zakończą w lipcu, nowe schody mogą ruszyć w sierpniu. Jest nadzieja, że po pięciu latach "unieruchomionych schodów ruchomych" te nowe spełnią swoją rolę.

📢 Kiko Ramirez nie będzie dłużej dyrektorem sportowym Wisły Kraków Powoli wyjaśnia się przyszłość pionu sportowego w Wiśle Kraków po tym, jak nie udało się jej awansować do ekstraklasy. W klubie z ul. Reymonta na pewno nastąpi zmiana jeśli chodzi o stanowisko dyrektora sportowego. Przygoda Kiko Ramireza z „Białą Gwiazdą” właśnie dobiega końca.

📢 Piana Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Mamy zdjęcia z imprezy! W białej pianie bawili się uczestnicy imprezy w klubie Energy2000 w Przytkowicach. To była niesamowita przygoda, podczas której można było poczuć klimat wakacji. Specjalna wyrzutnia piany pojawiła się w popularnej dyskotece w Przytkowicach. W gorącą, piątkową noc (24 maja) klubowicze bawili się do białego rana. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów TS Wisła. „Biała Gwiazda” nieco bliżej wyjścia na powierzchnię W poniedziałek 27 maja odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Przedstawiono sprawozdania dotyczące działalności klubu, również jego kondycji finansowej. Sytuacja stopniowo się poprawia, ale do jej pełnej normalizacji droga wciąż bardzo daleka i to w wielu aspektach. 📢 Nowy park w Krakowie zachwyca i paraliżuje ruch w całej okolicy. Urzędnicy o Parku Tetmajera: Problemu nie da się rozwiązać z dnia na dzień W krakowskich Bronowicach powstała prawdziwa perełka - Park Rzeczny Tetmajera. Oryginalna, ogromnie urokliwa enklawa zieleni nie została jeszcze oficjalnie otwarta, ale jest już gotowa - i odwiedzana tłumnie przez krakowian. A to, jak alarmują mieszkańcy Bronowic Małych – paraliżuje całą okolicę, bo podczas budowy parku „zapomniano” o wykonaniu tam dojść/chodników oraz parkingu. By poprawić tę sytuację pierwsze działania podjęła już Rada Dzielnicy Bronowice. Z kolei krakowscy urzędnicy zapewniają, że zajmują się sprawą – zarówno by rozwiązać problem doraźnie, jak i docelowo - ale „nie da się tego zrobić z dnia na dzień”.

📢 Ta inwestycja całkowicie zmieni krajobraz Wzgórz Krzesławickich. Właśnie zniknął wiadukt, po którym tramwaje dojeżdżały do pętli W sobotę i niedzielę przy pomocy ciężkiego sprzętu wyburzano stary wiadukt tramwajowy biegnący nad ul. Łowińskiego w Krakowie, na terenie budowy drogi ekspresowej S7. Na czas prac ruch był poprowadzony na odcinku ok. 150 m jezdnią tymczasową, po południowej stronie ul. Łowińskiego. Obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h. 📢 Nowe gwiazdy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Zespół Piersi: "Liczymy, że podczas uroczystości licznie zjawią się nasi fani z Opolszczyzny" Opole przygotowuje się na 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Tradycyjnie, jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu będzie odsłonięcie nowych gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. 📢 Nagroda im. Józefa Dietla dla zasłużonego lekarza. W Krzysztoforach wręczono także dyplomy honorowe Dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz został uhonorowany Nagrodą im. Józefa Dietla. Laureat odebrał to wyróżnienie w poniedziałek (27 maja) w krakowskich Krzysztoforach, podczas uroczystej gali wieńczącej już XII edycję Nagrody. Wręczone zostały również Dyplomy Honorowe Nagrody w trzech kategoriach: instytucja, firma i organizacja pozarządowa. Otrzymały je: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Galeria Starmach oraz Fundacja im. Brata Alberta.

