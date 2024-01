Prasówka 29.01.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Światełko do Nieba na Rynku Głównym zakończyło 32. Finał WOŚP w Krakowie”?

Prasówka Kraków 29.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Światełko do Nieba na Rynku Głównym zakończyło 32. Finał WOŚP w Krakowie 2 tys. wolontariuszy na ulicach miasta, ponad 2mln 200 tys. zł w puszkach, w tym krakowski rekord - 100 tys. zł wrzucone przez anonimowego darczyńcę, mnóstwo wydarzeń sportowych i kulturalnych. Tak w Krakowie wyglądał 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie zakończyło go Światełko do Nieba na Rynku Głównym, ale to jeszcze nie koniec emocji związanych z tegoroczną Orkiestrą, bo wciąż trwają licytacje niezwykłych aukcji.

📢 Bieg Twierdzy Kraków 2024. Uczestnicy rywalizowali na przełajowej trasie w okolicach Fortu 2 Kościuszko W niedzielę 28 stycznia odbyła się kolejna edycja Biegu Twierdzy Kraków. Tym razem uczestnicy, których było 151, pobiegli w okolicach Fortu 2 Kościuszko położonego przy alei Jerzego Waszyngtona. Trasy biegu przełajowego na dwóch dystansach - około 5 km i 10 km - wiodły w większości po ścieżkach i duktach leśnych oraz alejkach, a zimowe warunki stanowiły dodatkowe utrudnienie dla uczestników. Śmiałkowie dali jednak radę, o czym możecie się przekonać oglądając zdjęcia z zawodów. Przejdź do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 32 Finał WOŚP. Woda lodowata, ale atmosfera gorąca. Krakowskie morsy zagrały z Orkiestrą Po raz czternasty krakowskie morsy wskoczyły do lodowatej wody dla WOŚP.

📢 Rekord 32. Finału WOŚP padł w Krakowie? Do puszek wolontariuszek wrzucił sto tysięcy zł! Wiemy, kim jest darczyńca To się nazywa hojność! Wolontariusze kwestujący dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Rynku Głównym ten dzień zapamiętają na długo. Nie tylko ze względu na atmosferę, jak towarzyszy finałom WOŚP, ale także z uwagi na niezwykłą hojność jednego z darczyńców. Starszy mężczyzna do puszek kwestujących wrzucił sto tysięcy zł! Po czasie okazało się, że to... przebrany youtuber z Krakowa Budda, czyli Kamil Labudda, który już wcześniej zasłynął wysokimi wpłatami na WOŚP.

📢 Dużo się dzieje na 32. Finał WOŚP w Krakowie. Na Rynku kwestowały... psy, do tego MotoOrkiestra, Impreza na Placu Wolnica i wiele innych Roczna Frania - Golden retriever - i jej pani po raz pierwszy wzięły wspólnie udział w Finale WOŚP. Frania znalazła się w gronie ponad pięćdziesięciu Goldenów które na Rynku Głównym wspierały wraz ze swoimi właścicielami Orkiestrę. Psi spacer to jedno z wielu wydarzeń z kultowym serduszkiem, które dziś odbywają się w Krakowie. 📢 Uczestnicy Biegu Wielkich Serc w Krakowie grali z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy W niedzielę w Krakowie odbył się Bieg Wielkich Serc oraz - zorganizowana po raz pierwszy - Batalia Wielkich Serc. Zebrane od uczestników imprezy pieniądze zostaną przekazane na cele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 W Krakowie planują Nowe Planty i szybki transport wzdłuż Alej Trzech Wieszczów Nowe Planty, czyli metropolitalne aleje miejskie w pierścieniu II obwodnicy - to jedno z rozwiązań jakie znalazły się w projekcie aktualizacji strategii rozwoju Krakowa. Jest też koncepcja trasy dla szybkiego transportu (tramwaj, premetro) wzdłuż Alej Trzech Wieszczów. 📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach. Maturzyści na swój wielki bal wybrali Kasztel Kajasówkę Uczniowie trzech klas Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach rozpoczęli swój pierwszy, wielki bal w sobotę, 27 stycznia 2024 roku. Poloneza odtańczyli dokładnie sto dni przed maturą. Na niezapomnianą zabawę przed jednym z najważniejszych egzaminów w życiu przyjechali do Kasztelu Kajasówka w Rybnej w powiecie krakowskim. Była okazja nie tylko do zabawy, ale także do podziękowań swoim nauczycielom i rodzicom.

