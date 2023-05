Prasówka 28.05.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak kibicowano Cracovii w meczu z Wisłą Płock. Zdjęcia”?

📢 Odpowiedzieli na powołanie. Archidiecezja Krakowska ma siedmiu nowych kapłanów W katedrze na Wawelu święcenia prezbiteratu z rąk abp. Marka Jędraszewskiego przyjęło w sobotę (27 maja) siedmiu diakonów Archidiecezji Krakowskiej. Są to: Mateusz Cudzich, Radosław Korkosz, Michał Krasowski, Artur Kulak, Grzegorz Liput, Jakub Łabuz, Tomasz Szlachetka. 📢 Kraków. Świętowanie i sprawdzanie efektów zielonej metamorfozy ulicy Krupniczej Mieszkańcy zostali zaproszeni do wspólnego świętowania z okazji zakończenia projektu Zielona Krupnicza - i do sprawdzania efektów tego przedsięwzięcia. Kiermasz lokalnych wystawców, atrakcje dla dzieci czy piosenki Teatru Bagatela - oto co znalazło się w programie trwającego w sobotę (27 maja) Święta ulicy Krupniczej. Wodociągi Miasta Krakowa podczas całej imprezy serwują kranowiankę, czyli wodę z miejskiej sieci, tym razem prosto z beczkowozu zaparkowanego na rogu ul. Krupniczej i Loretańskiej. Dodatkowo wodociągowa maskotka Kropelka częstuje krówkami i pozuje do wspólnych zdjęć. Święto trwa do godz. 16.

Prasówka 28.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielkie chorwackie święto przy Bagrach. Muzyka, taniec i przede wszystkim piknik z tradycją i zwyczajami prosto z Chorwacji Tak dużej dawki kultury i zwyczajów chorwackich chyba nie ma nigdzie indziej jak tylko na Pikniku Chorwackim, który już trzeci raz został zorganizowany we wschodniej części Parku Bagry Wielkie. Muzyka grana na żywo, zawody żeglarskie, warsztaty teatralne, konkursy dla dzieci, a także parada dalmatyńczyków - to zaledwie część atrakcji, które przygotowano dla gości Pikniku Chorwackiego w ostatni weekend maja. Wydarzenie jest organizowane przez Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wyjątkowego wydarzenia.

📢 Kraków. Skarga na uchwałę o parku kulturowym Nowa Huta została oddalona Właściciel jednej ze znanych sieci sklepów zaskarżył w ubiegłym roku postanowienia uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Nowa Huta w zakresie dotyczącym dostosowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w tym szyldów. Znana jest już decyzja sądu w tej sprawie: skarga została oddalona. 📢 Weekendowe miejskie autobusy jadą do zoo, Ojcowa i nad Bagry. Sprawdź, skąd i o której odjazd W tę sobotę i niedzielę - 27 i 28 maja - kursują autobusy linii sezonowych i rekreacyjnych, które ułatwiają dojazd do ogrodu zoologicznego (nr 434 i 734) oraz Ojcowa (nr LR0). Dodatkowo, z okazji pikniku chorwackiego, została uruchomiona linia nr 497, która zawozi chętnych nad zalew Bagry Wielkie. 📢 Kraków. Budowa Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Koniec w przyszłym roku Prace ziemne i budowa fundamentów w Cichym Kąciku idą pełną parą. Budynek główny Krakowskiego Centrum Muzyki rośnie z dnia na dzień. Zadomowią się tu muzycy z dwóch miejskich orkiestr: Capelli Cracoviensis i Sinfonietty Cracovii.

📢 Nie siedź w domu w weekend! Wybierz się na wycieczkę z PTTK i poznawaj okolice Krakowa Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. To świetna okazja, by podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. 📢 Kossakówka- reaktywacja. W willi Kossaków znów "zamieszkają" Kossakowie „Zbuduję świecką kaplicę rodziny Kossaków” – deklarowała kilka dni temu Maria Anna Potocka, dyrektorka MOCAK-u, która w ciągu dwóch najbliższych lat ma stworzyć w willi Kossaków muzeum poświęcone artystycznej rodzinie. Wypowiadając przytoczone słowa, Maria Anna Potocka, odbierała promesę dotyczącą finansowania remontu i przystosowania Kossakówki do celów muzealnych udzielonej przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. To ostatnia chwila, by go ratować - mówią wszyscy, którzy mieli okazję widzieć budynek. A - sądząc po reakcjach krakowian na pomysły związane z tym, jak zaaranżować to miejsce - siedziba Kossaków jest bliska sercom mieszkańców.

📢 Kraków. Przyjaciele zaapelowali o krew dla motocyklisty ciężko rannego w wypadku Motocyklista poszkodowany w wypadku na ulicy Armii Krajowej w Krakowie w poniedziałek (22 maja) jest nadal w stanie bardzo ciężkim w szpitalu. Jego przyjaciele i koledzy zaapelowali w mediach społecznościowych o zbiórkę potrzebnej mu krwi.

