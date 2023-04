Prasówka 27.04.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.04, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Dopraw miasto zielenią": gdzie po bezpłatną saszetkę nasion na łąkę kwietną? ADRESY, GODZINY”?

Prasówka Kraków 27.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 "Dopraw miasto zielenią": gdzie po bezpłatną saszetkę nasion na łąkę kwietną? ADRESY, GODZINY Dobiega końca drugi tydzień akcji "Dopraw miasto zielenią", w ramach której można odbierać saszetki ze specjalnie dopasowaną do miejskich warunków mieszanką nasion. To projekt, który ma zachęcać krakowian do zazieleniania swoich balkonów, rabat, jak i wolnych przestrzeni w okolicy. Nasiona można odebrać z poruszającego się po wyznaczonej trasie roweru cargo, który zatrzymuję się m.in. w parkach, według ustalonego harmonogramu.

📢 Restauracje z Małopolski w setce najlepszych w Polsce. Tu gotują najlepiej! Ranking "Poland 100 Best Restaurants" Kto lubi dobrze zjeść, będzie miał w czym wybierać. Właśnie opublikowano listę najlepszych polskich restauracji "Poland 100 Best Restaurants". W pierwszej setce jest aż 32 restauracji z Małopolski. Najlepsza w całej Polsce jest z kolei restauracja z Zakopanego. Sprawdźcie sami, gdzie warto się wybrać, by zjeść coś wyśmienitego, a jest w czym wybierać!

📢 Restauracja z tarasem powstanie na szczycie najwyższego budynku w Krakowie. Przebudują też plac przed wieżowcem ZDJĘCIA 2,5 roku temu otwarto Unity Tower, najwyższy budynek w Krakowie, w który po latach oczekiwań zamienił się dawny "szkieletor". Do dziś nie ma jednak możliwości podziwiania panoramy miasta ze szczytu wieżowca. Jest jednak szansa na to, że uda się to zmienić niebawem. Na dwóch najwyższych piętrach ma powstać restauracja z tarasem widokowym. Plan jest taki, aby jeszcze tego lata było można korzystać z nowego placu przed ponad 100-metrowym obiektem - granitowe płyty w dużej części mają tam zastąpić wyspy zieleni.

Prasówka 27.04 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pogrzeb 29-letniego Mariusza Sierakowskiego. Były piłkarz Hutnika pochowany na cmentarzu Batowickim Rodzina, przyjaciele i znajomi, w tym wielu z piłkarskiego środowiska, pożegnali w środę 26 kwietnia na cmentarzu Batowickim Mariusza Sierakowskiego. Były zawodnik Hutnika i kilku innych klubów zmarł tragicznie, w wieku zaledwie 29 lat.

📢 Kraków. Tego jeszcze nie było: plenerowe kino w Ogrodzie Botanicznym Od 28 kwietnia do 7 maja odbywać się będzie w Krakowie festiwal filmowy Off Camera. Jak co roku, oprócz kinowych sal, filmy będą wyświetlane także w plenerze. Do znanych już lokalizacji seansów pod chmurką na placu Szczepańskim, pod Galerią Krakowską oraz na rynku Podgórskim, dołącza nowa zielona "sala" - Ogród Botaniczny. 📢 Kraków. Komunikacja miejska w długi weekend majowy. Zawieszone linie, zmiany przez remonty Przed nami długi, majowy weekend. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje o zmianach w kursowaniu autobusów i tramwajów. Będą zawieszone linie, zmiany w kursowaniu. Urzędnicy uznają, że skoro mieszkańcy wyjeżdżają to komunikację w Krakowie można ograniczyć. Wpływ ten na to mają remonty. 📢 Nowy skatepark w Krakowie. Przy ul. Cechowej powstanie idealna przestrzeń na aktywne szaleństwo i odpoczynek Wokół skateparku pojawią się leżaki, różnego rodzaju ławki parkowe, pitnik, stojaki na rowery, na hulajnogi, na deskorolki oraz kosze na śmieci. Całość dopełnią liczne nasadzenia, głównie w południowej części działki, w obrębie projektowanej strefy rekreacyjnej oraz w okolicy skateparku.

📢 Mężczyzna z psem, gęsią i kaczką przechadza się ulicami Krakowa. Nietypowi turyści wywołują sensację i szeroki uśmiech W tramwaju, kawiarni, na bulwarach wiślanych, na ulicy - ostatnio krakowianie w kilku miejscach mogli zobaczyć coś nietypowego. Mężczyznę, który spaceruje z psem, gęsią i kaczką. Zwierzęta wyglądają na szczęśliwe, a ich opiekun jest bardzo miły i towarzyski. Okazuje się, że podróżuje w pewnym konkretnym celu. 📢 Kraków. Zderzenie trzech samochodów na autostradzie A4 Autostrada A4 w rejonie Krakowa, pas na Katowice, przed zjazdem Łagiewniki. Doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych, brak osób poszkodowanych, służby pracują na miejscu zdarzenia, występują duże utrudnienia w ruchu.

📢 Wypadek na DK 79 pod Krakowem. Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym W środę, 26 kwietnia po godz. 7 rano doszło do wypadku. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Ze wstępnych informacji służb wynikało, że nikt z uczestników nie został poważnie poszkodowany. Na drodze były utrudnienia.

📢 Część terenów w Krakowie będzie koszona zaledwie kilka razy w roku, a niektóre w ogóle Nowy sezon, ubiegłoroczne standardy. Mieszkańcy zwracają uwagę, że w niektórych miejscach w Krakowie trawa powinna być już skoszona. Tymczasem przypominamy, że podobnie jak w ubiegłych latach, Zarząd Zieleni Miejskiej przez wzgląd na zmieniające się warunki klimatyczne ogranicza intensywność koszenia trawników na terenach, którymi zarządza. Miejska jednostka wymienia cztery standardy koszenia traw w Krakowie. Niektóre tereny będą koszone wedle potrzeb, inne cztery lub dwa razy do roku, a jeszcze inne w ogóle. 📢 Nightskating, czyli nocą na rolkach po Krakowie. Start sezonu "Nocne rolkowanie po ulicach miasta? Oczywiście! To świetny pomysł dla każdego miłośnika sportów wrotkarskich, który pewnie czuje się na rolkach lub wrotkach, a hamowanie i przejazd przez nierówności nie stanowi dla niego problemu! Uczestnictwo jest bezpłatne i nie obowiązują zapisy/rejestracja. Wszystkie przejazdy zabezpieczane są przez policję, medyków oraz zawodowych rolkarzy z NS Team" - informują organizatorzy przejazdu, który odbędzie już 27 kwietnia. A po nim kolejne.

📢 Kraków. Niespodziewany remont ulicy Nowohuckiej. Jakie zmiany w ruchu? W dniach 26-28 kwietnia br. realizowane będą prace na ul. Nowohuckiej. Zmodernizowana zostanie nawierzchnia na odcinku od ronda 308 Dywizjonu do węzła Rayskiego. Ze względu na warunki pogodowe i prognozy na nadchodzące dni oraz zbliżający się długi weekend majowy, frezowanie ulicy rozpocznie się w ciągu dnia, w godzinach mniejszego natężenia ruchu.

📢 Bieg Kościuszkowski. Studenci Politechniki Krakowskiej stoczyli walkę o zwycięstwo Bieg Kościuszkowski. Sztafety AZS Politechniki Krakowskiej - zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn - okazały się najlepsze podczas tradycyjnych zawodów biegowych, organizowanych przez tę uczelnię. Rywalizacja we wtorkowe, lekko deszczowe przedpołudnie 25 kwietnia odbyła się na trasie wytyczonej na terenie kampusu głównego PK. 📢 Stadion Wisły Kraków otrzyma "drugą skórę". Coraz bliżej zakończenia przebudowy obiektu. Nowe zdjęcia Firma Eiffage Polska Budownictwo prowadzi intensywne prace, które mają przygotować Stadion im. Henryka Reymana w Krakowie do nadchodzących Igrzysk Europejskich 2023. Pod koniec maja stadion ma być w pełni gotowy, by ponownie powitać kibiców. Teraz przed budowniczymi najważniejszym zadaniem będzie zamontowanie kompletnej elewacji szklanej – tzw. „drugiej skóry”, czyli finalnego wykończenia konstrukcji żelbetowej obiektu.

📢 Kraków niecierpliwie czeka na ten moment. Niedługo otwarcie mostu kolejowego i kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą ZDJĘCIA Do końca zmierza budowa trzeciego mostu kolejowego oraz kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą, łączącej Zabłocie z Grzegórzkami i Kazimierzem. Dobra wiadomość dla rowerzystów i pieszych przed majówką. W piątek (28 kwietnia) Bulwar Kurlandzki zostanie ponownie udostępniony dla codziennych podróży. Zmieni się także organizacja ruchu na ul. Podgórskiej - w kierunku ul. Starowiślnej będą wytyczone dwa pasy ruchu. 📢 Popołudniowy armagedon na rondzie Grzegórzeckim. Wszystkiemu winna była awaria Popołudniowa awaria tramwaju na rondzie Grzegórzeckim sparaliżowała ruch. Przejazd został wstrzymany praktycznie w każdym możliwym kierunku. Przejezdne było jedynie od strony ulicy Kotlarskiej w lewo - w stronę Hali Targowej oraz z alei Powstania Warszawskiego w kierunku alei Pokoju. Wszystkiemu winna była awaria. Tramwaje były kierowane na trasy objazdowe. Jak poinformował nas rzecznik prasowy MPK S.A. w Krakowie Marek Gancarczyk - ruch bardzo szybko udało się przywrócić.

