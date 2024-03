Prasówka 27.03.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.03, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielkanocny kiermasz pod Krakowem. Można kupić prawdziwe świąteczne perełki, jeszcze tylko przez dwa dni”?

Prasówka Kraków 27.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wielkanocny kiermasz pod Krakowem. Można kupić prawdziwe świąteczne perełki, jeszcze tylko przez dwa dni Od wielu lat podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Podolanach koło Gdowa (powiat wielicki) własnoręcznie przygotowują świąteczne akcesoria. Tak jest przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą, ale nie zapominają także o walentynkach czy uroczystości Wszystkich Świętych, mikołajkach, słowem o innych świętach, które można upiększyć serduszkami, kwiatami, stroikami. Wykonują też ozdoby na zamówienie, np. z okazji I Komunii św. czy urodzin.

📢 Jacek Majchrowski powołał nową radę Muzeum Krakowa. Zasiądą w niej m.in. Robert Makłowicz oraz ksiądz Dariusz Raś Prezydent Krakowa powołał nową Radę Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. W 15-osobowym gronie zasiądzie m.in. autor programów kulinarnych Robert Makłowicz oraz ksiądz Dariusz Raś – Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

📢 Kraków uruchamia nową linię autobusową nr 116, wydłużona zostanie linia 196. Pasażerowie dojadą do pętli tramwajowej Czerwone Maki P+R Od środy 3 kwietnia uruchomione zostanie w Krakowie nowe połączenie MKP. Autobus 116 pojedzie na trasie Czerwone Maki P+R – Podgórki Tynieckie. W tym samym dniu wydłużona będzie także droga linii 196 – do pętli Kostrze OSP.

Prasówka 27.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Misterium Męki Pańskiej w Rusocicach. Aktorzy teatru Credo zachwycili publiczność Ulice i plac przykościelny w Rusocicach w gminie Czernichów na jedno popołudnie zamienił się w Jerozolimę i drogę na Golgotę. W wiacie była ostatnie wieczerza, na trawniku ogród oliwny. Balkon przy kościelnej wieży służył jako twierdza, w której urzędował Piłat. To wszystko w tej podkrakowskiej wiosce stworzyła Grupa Teatralna Credo. Odegrała tu Misterium Męki Pańskiej. Co roku pod koniec Wielkiego Postu wystawia tę sztukę, bo to refleksja na Wielki Tydzień.

📢 Tak wyglądało życie nad rzekami w Małopolsce: Wisłą, Sołą, Dunajcem, Skawą czy Rabą. Zdjęcia archiwalne Wisła, Soła, Dunajec, Raba, Skawa czy Biała od zawsze wyznaczały życie mieszkańców Małopolski w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Sączu, Wadowicach, Myślenicach czy Nowym Targu. Kiedyś decydowały o ich rozwoju. Widać to na archiwalnych zdjęciach z różnych okresów. Zobaczcie galerię zdjęć jak toczyło się życie nad Wisłą, Sołą, Dunajcem, Skawą czy Rabą. 📢 Kraków znalazł pieniądze na remont kolejnego odcinka Alei Solidarności. Od kwietnia roboty będą prowadzone także nocą Renowacja pierwszego fragmentu Alei Solidarności w Nowej Hucie, jednej z najbardziej zniszczonych ulic w Krakowie, trwa od początku marca. Obecny remont obejmuje ok. 150 m trasy, w rejonie skrzyżowania z ul. Bulwarową. - Dodatkowo udało pozyskać się środki na prace na kolejnym odcinku Alei Solidarności. Od kwietnia ekipy brukarskie pojawią się także w rejonie skrzyżowania z Aleją Przyjaźni – poinformował Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

📢 ABW w seminarium zakonnym pod Krakowem. Akcja ma związek ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Zatrzymany ksiądz Michał O. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszli do siedziby Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach koło Krakowa. Trwają przeszukania jednej kondygnacji budynku, którą wynajmowała Fundacja Profeto. Ma to związek ze śledztwem w sprawie podziału pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Dziś też przeszukano m.in. dom byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zatrzymano w sumie cztery osoby, w tym znanego księdza z Małopolski, byłego egzorcystę Michała O., który prowadzi fundację Profeto, będącą dużym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości. 📢 Kraków. Jest pozwolenie na zabudowę terenu po dawnej galerii Plaza. Co tam powstanie? Inwestor, którym jest firma Strabag Real Estate, planuje wybudować w miejscu dawnego centrum handlowego zespół biurowo-usługowy o powierzchni ponad 20 tys. mkw. oraz budynki hotelowo-usługowe. Ma być też prawie 950 podziemnych i naziemnych miejsc parkingowych.

📢 Oto finalistki pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+. To 30 pań z całej Polski. Z Małopolski kandydowało 10 pięknych kobiet 30 wyjątkowych kobiet, z pasjami, marzeniami, pracujących w różnych zawodach! Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia i pokazać się szerszemu gronu osób! - pisze organizator konkursu Polska Miss 30+. W tym konkursie piękności startują uczestniczki urodzone w latach 1985-1994. Finał przewidziany jest tuż po Wielkanocy, bo 6 kwietnia 2024 roku. 📢 Będą budować drogę beskidzką Bielsko-Biała - Głogoczów. Zaczynają od badań geologicznych na najdłuższym odcinku Trwają przygotowania do budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej S52 Bielsko-Biała – Głogoczów. Na początek będą badania geologiczne. W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we wtorek, 26 marca zostały otworzone oferty firm zainteresowanych przeprowadzeniem tych badań. Na razie firmy są zainteresowane wykonaniem badań tylko na jednym z sześciu odcinków tej trasy. W przyszłości częścią tej trasy S52 będzie powstająca północna obwodnica Krakowa.

📢 Kraków. Strażnicy miejscy zaopiekowali się małą, ranną wiewiórką Krakowscy strażnicy miejscy we wtorek przed południem dostali informacje o rannej wiewiórce przy ul. Fabrycznej. "Będąc w pobliżu podjechaliśmy po nią i teraz czekamy na przyjazd specjalistów od dzikich zwierząt" - czytamy na profilu facebookowym krakowskiej straży miejskiej. 📢 Przez pół wieku w swoim atelier portretował krakowian. MuFo przypomni fotografa Adama Karasia W piątek, 12 kwietnia, o godz. 18.00 Muzeum Fotografii zaprosi do swojej siedziby przy ul. Rakowickiej na wernisaż wystawy "Być jak Adam Karaś" poświęconej krakowskiemu fotografowi i filmowcowi, który przez ponad pół wieku portretował krakowian. To pierwsza retrospektywna wystawa prac artysty.

📢 W Baltimore runął most. Podobny los spotkał niektóre małopolskie przeprawy. O to najsłynniejsze historie We wtorek 26 marca w nocy, w amerykańskim Baltimore doszło do katastrofy budowlanej. W konstrukcję mostu Key Bridge uderzył kontenerowiec, doprowadzając do jej zawalenia się. Do płynącej pod nim rzeki Patapsco wpadło kilka pojazdów. Podobne katastrofy nie omijały również mostów w Małopolsce. Wiele z nich zmyła powódź albo zniszczył upływający czas. Na remont wciąż czeka też kilka krakowskich przepraw.

📢 Poszukiwany listem gończym wpadł z narkotykami i fantami z kradzieży. Zasądzona kara może się jeszcze powiększyć 35-latek poszukiwany listem gończym miał na koncie sporo przewinień. Zatrzymali go kryminalni z powiatu krakowskiego. Mężczyzna wówczas kierował pojazdem, pomimo posiadania sądowego zakazu. W trakcie zatrzymania policjanci ujawnili przy nim narkotyki, a w jego domu różnego rodzaju elektronarzędzia i biżuterię, prawdopodobnie pochodzącą z przestępstwa. 📢 Kupcy chcą bezprzetargowo pozyskać targowisko Tandeta. Jest wniosek w tej sprawie do Rady Miasta Krakowa Na liście projektów uchwał pojawił się wniosek dotyczący wyrażenia przez gminę Kraków zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości - targowiska "Tandeta" przy ul. Krzywda 1 w Krakowie na rzecz dzierżawcy, Krakowskiego Centrum Handlowo-Targowego. 📢 Kraków. Prokuratura postawiła zarzuty 34-latkowi zatrzymanemu ws. zaginięcia urządzenia promieniotwórczego Mężczyzna usłyszał zarzuty nieodpowiedniego postępowania z materiałem promieniotwórczym, za co grozi nawet do 5 lat więzienia. Tymczasem służy wojewody małopolskiego poinformowano o pomyśle wykorzystania specjalistycznego sprzętu, którym dysponuje Państwowej Agencji Atomistyki. To bardzo czułe urządzenia, które mogą pomóc zlokalizować defektoskop. - Zamknięty defektoskop nie stanowi zagrożenia. Natomiast pod żadnym pozorem nie wolno go otwierać ani rozcinać - ostrzega wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Defektoskop służy do nieinwazyjnego wykrywania defektów, wad w materialne - np. pęknięć, ubytków korozyjnych.

📢 Wypadek na S7 w Krakowie. Kilka pojazdów wpadło na siebie, w tym jeden ciężarowy Kraków/Brzegi - trasa S7 - kierunek Nowa Huta. Zderzenie kilku pojazdów i samochodu ciężarowego, brak informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracują wszystkie służby. Występują utrudnienia w ruchu, zalecamy zachowanie ostrożności! 📢 Według prognoz bukmachera w Krakowie w II turze Łukasz Gibała i Aleksander Miszalski. Wybory do sejmiku małopolskiego wygra PiS Polityczny Barometr BETFAN wskazuje, że wybory do sejmiku małopolskiego wygra PiS zdobywając 35,5 proc. głosów. Zdaniem polskiego bukmachera poparcie dla KO w Małopolsce wyniesie 24,85 proc., a dla Trzeciej Drogi 18,5 proc. W skali kraju w wyborach sejmikowych jednak to KO (30,75 proc.) będzie mieć przewagę nad PiS (28,5 proc.). Według oceny bukmachera w Krakowie do wyłonienia nowego prezydenta miasta będzie potrzebna II tura, a zmierzą się w niej Łukasz Gibała i Aleksander Miszalski.

📢 Kraków. Droga dla dewelopera kosztem istniejących domów? Mieszkańcy Mydlnik i ulicy Brzezińskiego mają obawy W rejonie ul. Piotra Brzezińskiego i dawnego kamieniołomu w Mydlnikach deweloper chce budować nowe osiedle. Najpierw miały to być 22 budynki, a teraz w planach jest już 88. Sąsiedzi są zaniepokojeni nie tylko dlatego, że zniknąć może spora łąka, z której uroków dziś korzystają. Jeszcze większe obawy budzi dojazd do inwestycji. Niezwykle wąska ul. Brzezińskiego może zostać poszerzona. Miejscami oznaczałoby to, że sięgałaby od ściany do ściany budynków. Możliwe jest też... wywłaszczenie okolicznych mieszkańców. W sprawie zainterweniował radny Łukasz Gibała, kandydat na Prezydenta Krakowa w nadchodzących wyborach. My przepytaliśmy też urzędników miejskich.

📢 Plaga nieodpowiedzialnych kierowców w Krakowie. Zajeżdżają drogę autobusom MPK, cierpią pasażerowie "Niestety musimy zareagować! Po raz kolejny apelujemy do kierowców samochodów osobowych o rozsądek i zwracanie uwagi na jadące obok autobusy. Niedopuszczalne jest niczym niesygnalizowane zajeżdżanie drogi naszym autobusom, często wiozącym ponad 100 pasażerów, w tym dzieci i seniorów" - grzmi na Facbooku krakowskiej MPK. I podaje przykłady niebezpiecznych sytuacji z ostatnich dni. Sporo tego...

