Prasówka 27.03.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Prasówka Kraków 27.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Niezapomniany koncert Kamila Bednarka w Klubie Kwadrat w Krakowie Na udział w tym koncercie było naprawdę wielu chętnych. Kamil Bednarek w ramach trasy koncertowej "Ambasadorzy Rozrywki" wystąpił również Krakowie, a dokładniej w Klubie Kwadrat. W marcu 2023r. artysta wraz ze swoim zespołem odwiedził również inne duże miasta w Polsce: Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk i Warszawę. Zobaczcie jak fani Bednarka bawili się w stolicy Małopolski.

📢 Paznokcie na WIOSNĘ 2023 w kropki czy w kwiaty? Modne stylizacje wiosennych paznokci: wzory i kolory 26.03.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Niebezpieczna sytuacja na al. 29 Listopada w Krakowie. Konie zaprzęgnięte do dorożki wpadły w popłoch Wbrew temu, że obecność koni w Krakowie to norma i zwierzęta są przyzwyczajone do ruchu ulicznego i samochodów, 24 marca na al. 29 Listopada doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Dwa konie zaprzęgnięte do dorożki w pewnym momencie wpadły w popłoch. Woźnica bezskutecznie próbował je opanować. Zwierzęta zerwały się i pociągnęły za sobą dorożkę wprost na niżej osadzony, remontowy pas drogowy. Na nagraniu doskonale widać, że tylko cudem udało się uniknąć by dorożka nie przewróciła się na bok.

Prasówka 27.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ścieżka w koronach drzew, świetnie zorganizowany park zdrojowy, muzeum przyrodnicze i centrum edukacji ekologicznej to atuty Ciężkowic Każda wizyta w Ciężkowicach udowadnia, że władze tej gminy mają wizje i ją realizują. W lesie przy ulicy Partyzantów na wielkich betonowych stopach, z których wyrastają betonowe słupy, powstaje ścieżka w koronach drzew. Prace są już bardzo zaawansowane i na wielu fragmentach położono już deskowaną nawierzchnię.

📢 W Krakowie u włosko-ukraińskiej pary dilerów policja zabezpieczyła ponad 8 kg narkotyków. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności Krakowscy kryminalni wspólnie z katowickimi funkcjonariuszami 20 marca br. zatrzymali 36-letniego Włocha oraz jego 26-letnią partnerkę z Ukrainy. Para jest podejrzana o posiadanie około 8 kilogramów narkotyków oraz wprowadzanie ich do obrotu. Do ich zatrzymania przez funkcjonariuszy policji doszło na jednym z bronowickich osiedli. Włosko-ukraińskiej parze grozi do 12 lat pozbawienia wolności. 📢 Na tym pokazie królowała moda z recyklingu. Pokaz młodych krakowskich kreatorów „No Waste Show” , czyli sobotni pokaz ekologicznej mody stworzonej z materiałów recyklingowych przez studentów I i II roku Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru zakończył tegoroczną odsłonę Cracow Fashion Week. 📢 Ostatnie morsowanie na Bagrach w Krakowie. Oficjalny koniec sezonu! Krakowskie morsy oficjalnie zamknęły sezon! To była już ostatnia taka "zimowa" kąpiel na krakowskich Bagrach. W niedzielę, 26 marca o godzinie 12.00 pod opieką Krakowskiego Klubu Morsów "Kaloryfer" w ramach programu "Kraków w formie" można było jeszcze spróbować swoich sił w zimnej kąpieli. Jak zwykle chętnych nie brakowało.

📢 Dla jednych to kawałek blaszki, a dla innych prawdziwy skarb. Poznajcie Damiana z Krakowa, który kolekcjonuje przypinki drużyn piłkarskich Damian Szafrański przypinki zaczął zbierać cztery lata temu. - Któregoś dnia napisał do mnie kolekcjoner zza granicy z prośbą o przesłanie mu przypinki Garbarni Kraków. Zainteresowało mnie to, więc poprosiłem go wyminę, na przypinkę jego ulubionej drużyny. Potem już poszło, przez kilka lat zebrałem ponad 400 przypinek i końca kolekcji nie widać - mówi Damian z Podgórza.

📢 Miko Marczyk najszybszy w wieczornym rajdzie po ulicach Wieliczki. Dziś zakończenie memoriału Kuliga i Bublewicza ZDJĘCIA Załoga ORLEN Teamu Mikołaj "Miko" Marczyk - Szymon Gospodarczyk nie miała sobie równych w sobotnim ściganiu po ulicach Wieliczki. W PLATINUM 7. Rajdzie Memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza ekipa startująca skodą fabia rally2 evo była najszybsza na trasie wyznaczonej wokół wielickiego rynku i przewodzi stawce po rozegraniu czterech odcinków specjalnych (dwa pierwsze odbyły się w Węgrzcach Wielkich). W niedzielę kolejne sześć odcinków w Brzegach i Solnym Mieście, o godzinie 16 nastąpi wręczenie nagród. Obejrzyjcie zdjęcia z centrum Wieliczki w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Ważne zmiany w ruchu pod Krakowem. Uruchomią wiadukt przy budowie północnej obwodnicy Krakowa 26.03.2023 Dwie ważne zmiany w ruchu na drogach powiatu krakowskiego zostaną wprowadzone w poniedziałek, 27 marca 2023 r. Jedna dotyczy Węgrzc w gminie Zielonki, gdzie trwają prace przy budowie północnej obwodnicy Krakowa. Tam zostanie uruchomiony nowy wiadukt. 📢 55. Międzynarodowa Wystawa i Giełda Biżuterii i Minerałów w Krakowie. Nie da się od nich oderwać oczu Piękna biżuteria, niezwykłe minerały, kamienie szlachetne, wyjątkowe wyroby jubilerskie, kolczyki, bransolety, pierścionki, naszyjniki, korale oraz półprodukty do tworzenia biżuterii. Trwa dwudniowa 55. Międzynarodowa Wystawa i Giełda Biżuterii i Minerałów w Krakowie. 25 i 26 marca w Hali Sportowej Czyżyny Politechniki Krakowskiej można podziwiać m. in. wyjątkowy zbiór szlachetnych opali z Etiopii, który pochodzi z prywatnej kolekcji i był prezentowany po raz pierwszy właśnie tutaj w Krakowie. Ponadto podczas wydarzenia można również zakupić kamienie szlachetne, biżuterię i skamieniałości. Na wydarzeniu pojawiło się ponad 140 wystawców.

📢 Influencerzy z Krakowa. W 2023 wygrywają internety! Kto ma największe zasięgi na YouTube, Instagramie, TikToku? Nie tylko ludzie z Ekipy Influencerzy z Krakowa? Wiadomo - Friz, Wersow, inni ludzie z domu Ekipy. Ale Ekipa w tamtym kształcie już nie istnieje, a w Krakowie pojawili się kolejni potężni twórcy internetowi. Potężni, czyli zyskujący ogromne zasięgi, cieszący się olbrzymią popularnością. Sprawdziliśmy, kto rządzi teraz na polskim YouTube, na polskim Instagramie, wśród polskich twórców na TikToku. I przedstawiamy Wam tych ludzi z Krakowa, którzy na tych serwisach społecznościowych są w 2023 roku najpopularniejsi, przyciągają najwięcej odbiorców. Przejdźcie do GALERII. 📢 Krakowianie są eko! Nasza akcja „Drzewko za surowce wtórne” cieszyła się dużym powodzeniem 2,7 tys. sadzonek wiązów, grabów, sosen i bratków czekało w sobotę na wszystkich, którzy przyszli do krakowskiego Centrum Serenada, by wziąć udział w naszej edukacyjnej akcji ekologicznej „Drzewko za surowce wtórne”. Cieszyła się ona dużym powodzeniem. Udało się zebrać mnóstwo elektroodpadów, makulatury, tworzyw sztucznych i metalowych puszek. A dzieci miały okazję zdobyć cenną wiedzę z dziedziny ekologii.

📢 Na krakowskim Rynku Głównym głośne "Czuwaj" popłynęło z ust 1700 zuchów i harcerzy z całej Małopolski Tradycyjnie na Rynku Głównym w Krakowie odbyło się święto ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Do miasta przyjechało około 1700 zuchów i harcerzy z całej Małopolski. Podczas uroczystego apelu na Rynku Głównym wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył harcerzom odznaczenia państwowe. Ponadto Związek Harcerstwa Polskiego przyznał także własne wyróżnienia dla osób, które szczególnie wyróżniały się w minionym roku swoją działalnością. 📢 Wieliczka zaprasza na nocne show rajdowców. Na czele w PLATINUM 7. Rajdzie Memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza jest Miko Marczyk W sobotę rozpoczął się PLATINUM 7. Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Pierwsze odcinki specjalne zostały rozegrane w w Węgrzcach Wielkich, dziś od godziny 19:00 kierowcy będą rywalizować w centrum Wieliczki (Rynek). Po dwóch pierwszych odcinkach specjalnych na czele stawki jest Mikołaj "Miko" Marczyk i Szymon Gospodarczyk z ORLEN Teamu, jadący skodą fabią rally2 evo. Rajd potrwa do niedzieli, tego dnia o godzinie 16 odbędzie się wręczenie nagród. Obejrzyjcie pierwsze zdjęcia z trasy w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wisła Kraków. Tłumy kibiców przyszły na spotkanie z piłkarzami „Białej Gwiazdy” Od samego rana do późnych godzin popołudniowych w Galerii Bronowice trwał Dzień z Wisłą. Przyszły prawdziwe tłumy kibiców. W ciągu kilku godzin pojawiło się kilka tysięcy fanów „Białej Gwiazdy”. 📢 Niespokojnie w Krakowie. 19-letni chłopak raniony ostrymi narzędziami trafił do szpitala. W tle kolejny raz porachunki pseudokibiców? W rejonie ul. Aleksandry 19-letni chłopak powiązany ze światkiem krakowskich kiboli został zaatakowany przez grupę mężczyzn i raniony ostrymi narzędziami. To już drugie podobne wydarzenie w ostatnich dniach. W piątek (24.3) na Górce Narodowej zaatakowany maczetą został 33-latek, też powiązany z pseudokibicami.

