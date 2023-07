Prasówka 26.07.2023 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Niespełna kilka dni po pogrzebie Patryka P., który zginął w tragicznym wypadku samochodowym przy moście Dębnickim w Krakowie, jego grób został zdewastowany. Informacje potwierdził menedżer matki Patryka P. Potwierdzają to również pracownicy ZCK. Sprawa miała zostać już zgłoszona na policję.

Uczniowie z Krakowa poznali już wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto. Największym zainteresowaniem cieszyły się tym razem klasy licealne z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim, a w przypadku techników - kształcące przyszłych programistów i logistyków. A jakie dokładnie były tzw. progi punktowe do klas, do których udało się dostać tylko najlepszym? Sprawdziliśmy i prezentujemy zestawienie takich danych w naszej galerii.