Prasówka 26.03.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

W Krakowie trwają uroczystościach z okazji białoruskiego Dnia Wolności, które odbywają się w dniach 23-25 marca. To właśnie 25 marca minęła 106 rocznica proklamowania niepodległego państwa - Białoruskiej Republiki Ludowej. Z tej okazji, jak co roku Białorusini mieszkający w Polsce - zwłaszcza ci, którzy wywodzą się ze środowiska niezależnej, demokratycznej opozycji – obchodzą białoruski Dzień Wolności.

Nie w każdym szpitalu mają miejsce wydarzenia związane z pięknymi polskimi tradycjami, takimi jak jasełka czy konkursy palm wielkanocnych. Szpital Babińskiego w Krakowie powraca do organizacji takich wydarzeń, które nie tylko budują instytucjonalną tożsamość, urozmaicają pacjentom leczenie, ale także mają dla nich wymiar terapeutyczny. - Serdecznie zapraszamy na Jarmark Kobierzyński, czynny do Wielkiego Piątku w dni powszednie od 9.00 do 15.00. Dochód jaki przyniesie sprzedaż ozdób pozwoli na zakup materiałów do terapii - mówi Maciej Bóbr, rzecznik prasowy Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie.